Harry Kane iguala un récord de la Bundesliga que duraba 60 años con su racha goleadora

Kane cerró un capítulo de su vida con el club de su infancia, el Tottenham, al despedirse de la Premier League en 2023. Dejó Londres como máximo goleador histórico de los Spurs, con 280 tantos en su haber.

Aunque su adaptación al Allianz Arena era esperada, la magnitud de sus logros ha sorprendido a muchos. En su temporada de debut en Baviera, firmó 44 goles en todas las competiciones, y la pasada campaña registró 41.

La temporada 2024-25 vio a Kane romper su famosa “maldición de trofeos”, al conquistar la Bundesliga. Desde entonces, sumó la Supercopa y ahora apunta a más éxitos domésticos, continentales e internacionales con club y selección en 2026.

A sus 32 años, Kane sigue siendo una pesadilla para las defensas rivales, entrando en la fase decisiva de otra Champions League mientras se acercan nuevos finales de Copa del Mundo.