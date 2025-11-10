Getty/GOAL
Harry Kane respaldado para emular a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi jugando cerca de sus 40 años, ya que se explica la longevidad de la estrella 'técnica' del Bayern Múnich
Récords rotos: Kane brilla con su club y selección.
Harry Kane es el máximo goleador de todos los tiempos para el Tottenham y la selección de Inglaterra. Ha marcado en 280 ocasiones para los pesos pesados del norte de Londres y ha llevado su cifra histórica para los Tres Leones a 76 y contando - mientras ha ganado 110 convocatorias.
Parece destinado a romper el récord de 125 apariciones de Peter Shilton para Inglaterra, con otro intento por la gloria de la Copa del Mundo en el próximo verano. Se ha sugerido que Kane podría llegar a alcanzar el estatus de GOAT con los Tres Leones - mientras supera a figuras como Bobby Moore, Bobby Charlton, David Beckham y Wayne Rooney.
¿Hasta cuándo puede seguir jugando Kane? No muestra signos de desaceleración.
Campbell puede ver a Kane jugando durante varias temporadas más, con 108 goles registrados para el Bayern en 113 juegos. Se ha convertido en un ganador del título de la Bundesliga allí y está hambriento de más éxito tangible.
Con sus cualidades obvias aún destacando frente a los mejores del negocio, Campbell - hablando con GOAL a través de Stake, donde puedes obtener Bundesliga picks and predictions - dijo cuando se le preguntó si Kane puede emular a los eternos GOATs Messi y Ronaldo: “Creo que sí. Mientras tu cuerpo te lo permita, no estás sufriendo demasiadas lesiones. Él nunca tuvo un ritmo vertiginoso, así que es más un finalizador técnico. Creo que podría jugar por mucho más tiempo. Y todavía sabe dónde está la red, todavía está marcando, no es que esté ralentizándose. Podría continuar por mucho tiempo.”
Kane inspirado por los GOATS Messi y Ronaldo
El exdelantero de Inglaterra Emile Heskey ha dicho previamente a GOAL cuando se le preguntó cuánto tiempo podría continuar Kane: “Jugué hasta los 32 años. Puedes verlo pasando de esa edad. Estás mirando a Ronaldo, cambiando la forma en que juega, y él tiene 39 años. Eso es similar a lo que Harry más o menos hace. [Alan] Shearer fue otro, aunque envejezcas, aunque haya un cambio de ritmo, un cambio de movilidad, seguirá marcándote goles. Esa es la clave. Puedo verlo jugando para el equipo nacional hasta los 36, dependiendo del entrenador. Y dependiendo de quién esté detrás de ti.”
El propio jugador ha dicho a ESPN que está inspirado por Messi y CR7: “Pienso en lo que han hecho, son tan buenos en sus 30 como lo eran en sus 20. Obviamente me emociona saber que si mantengo mi cuerpo en buena forma y mi mentalidad correcta, podría estar jugando al más alto nivel todo el tiempo que quiera hacerlo. Esos jugadores [Ronaldo y Messi] han puesto el listón alto, ellos y algunos otros también, y simplemente me motiva y me dice que es posible. Es genial ver a esos jugadores todavía rindiendo, dos de los mejores jugadores que jamás hayan jugado nuestro juego. Para mí ahora, es casi la segunda mitad de mi carrera. He tenido una buena primera mitad; ahora, ¿puede la segunda mitad ser aún mejor?”
Otro traspaso por £57 millones: ¿Qué sigue para Kane?
La gran pregunta ahora es: ¿Dónde jugará Harry Kane su fútbol de clubes en el futuro a corto y medio plazo? Hay cláusulas de salida en su contrato con el Bayern que se pueden activar por alrededor de £57 millones en 2026.
Campbell agregó cuando se le preguntó si un regreso a la Premier League podría estar en los planes: “Es una pregunta difícil. Depende de qué tan motivado esté para ser el máximo goleador histórico de la Premier League. Creo que si regresa, esa será una de las principales razones, superar a Alan Shearer. No lo sé. Me encantaría verlo de nuevo en la Premier League, pero lo está haciendo muy bien en el Bayern Múnich ahora. Para mí es un lanzamiento de moneda, no estoy seguro de cuáles son sus planes para el futuro, ¡pero sé que estará marcando goles donde sea que esté!”
Kane, como ganador consecutivo de la Bota de Oro en la Bundesliga, lo ha estado haciendo de nuevo esta temporada. Con dos tripletes incluidos en su impresionante récord, el jugador de 32 años ha registrado 25 goles en 2025-26 en 18 apariciones para el Bayern y Inglaterra.
