Mientras el Madrid está en desorden, el Barcelona está activo en el mercado. El regreso de Cancelo, quien pasó la temporada 2023-24 en préstamo en Cataluña, fue confirmado esta semana. El movimiento levantó cejas dado que el club había sido vinculado inicialmente con refuerzos en la defensa central debido a preocupaciones por lesiones. Sin embargo, Flick reveló que confía en sus opciones defensivas actuales, citando el surgimiento de jóvenes y la versatilidad del equipo como razones clave para priorizar el aporte ofensivo de Cancelo en su lugar.

Cuando se le preguntó cómo encaja el lateral portugués en sus planes, Flick fue claro al decir que necesitaba un arma ofensiva en lugar de solo cobertura defensiva. "Lo he dicho antes, tenemos que decidir qué necesitamos ahora mismo", explicó el alemán. "Estamos bien en la posición de central con [Pau] Cubarsí, Gerard [Martín] o Eric [Garcia]."

Para Flick, la decisión se redujo a flexibilidad táctica y la necesidad específica de descomponer defensas tercas, algo en lo que Cancelo sobresale. "Cancelo puede jugar en varias posiciones, es fantástico en ese sentido", entusiasmó Flick. "Tiene calidad en el ataque, algo que también necesitamos. Cuando estamos en el tercio final, necesitamos calidad."

La naturaleza rápida de la transferencia ha llevado a preguntas sobre la condición física de Cancelo, habiendo llegado a mitad de temporada desde la Saudi Pro League. Sin embargo, Flick no perdió tiempo en confirmar que el jugador de 31 años está en condiciones de participar de inmediato. El Barcelona viajará para enfrentarse al Racing de Santander en la Copa del Rey, y el entrenador ve esto como la oportunidad perfecta para reintegrar al lateral en el sistema.

"Creo que puede jugar algunos minutos en Santander", confirmó Flick cuando se le preguntó si Cancelo estaría en la lista del equipo. "En nuestra mente, es que puede jugar algunos minutos."