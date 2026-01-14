Getty/GOAL
Hansi Flick reacciona al despido de Xabi Alonso en el Real Madrid y explica la decisión de traer de vuelta a Joao Cancelo al club
Alonso despedido tras perder contra el Barcelona
Flick se ha negado a involucrarse en la política interna de su eterno rival Madrid tras el inesperado despido de Alonso, pero admitió que siente simpatía por el hombre al que se enfrentó en el banquillo hace apenas unos días. Hablando antes del próximo choque de Copa del Rey del Barcelona, Flick abordó las consecuencias de la Supercopa de España, donde la victoria de su equipo efectivamente puso el clavo final en la etapa de Alonso en el Bernabéu. Mientras que el carrusel de entrenadores gira violentamente en Madrid, Flick se encuentra en una posición de fuerza, reforzando su propia plantilla con el regreso de Joao Cancelo cedido por Al-Hilal, mientras el club catalán busca mantener su dominio doméstico mientras sus rivales del Clásico buscan estabilizarse tras el cambio inesperado.
Flick ofrece simpatía pero mantiene distancia del caos en Madrid
El despido de Alonso a menos de la mitad de la temporada ha causado conmoción en La Liga, pero Flick fue cuidadoso de no echar más leña al fuego. Cuando se le pidió su opinión sobre la decisión del presidente del Madrid, Florentino Pérez, de destituir al ex entrenador del Bayer Leverkusen, Flick enfatizó la complejidad del rol mientras expresaba su respeto personal por Alonso.
“No es asunto mío”, dijo Flick a los reporteros. “Tengo una muy buena relación con Xabi. Nos conocimos en Leverkusen y hemos mantenido el contacto. Es un entrenador fantástico. Le deseo todo lo mejor en su próximo gran proyecto. Todo lo mejor para él.”
Flick reconoció la dura realidad a la que se enfrenta cada entrenador: la absoluta necesidad de un apoyo inquebrantable por parte de la jerarquía. "Es parte del fútbol", añadió. "El club tiene que creer en ti, y el equipo también. Aquellos que toman las decisiones tienen que hacerlo. Pero no es asunto mío, no quiero hablar de eso, porque el trabajo de un entrenador es muy complicado, tenemos muchas responsabilidades.”
Pivote táctico: Por qué se eligió a Cancelo en lugar de un central
Mientras el Madrid está en desorden, el Barcelona está activo en el mercado. El regreso de Cancelo, quien pasó la temporada 2023-24 en préstamo en Cataluña, fue confirmado esta semana. El movimiento levantó cejas dado que el club había sido vinculado inicialmente con refuerzos en la defensa central debido a preocupaciones por lesiones. Sin embargo, Flick reveló que confía en sus opciones defensivas actuales, citando el surgimiento de jóvenes y la versatilidad del equipo como razones clave para priorizar el aporte ofensivo de Cancelo en su lugar.
Cuando se le preguntó cómo encaja el lateral portugués en sus planes, Flick fue claro al decir que necesitaba un arma ofensiva en lugar de solo cobertura defensiva. "Lo he dicho antes, tenemos que decidir qué necesitamos ahora mismo", explicó el alemán. "Estamos bien en la posición de central con [Pau] Cubarsí, Gerard [Martín] o Eric [Garcia]."
Para Flick, la decisión se redujo a flexibilidad táctica y la necesidad específica de descomponer defensas tercas, algo en lo que Cancelo sobresale. "Cancelo puede jugar en varias posiciones, es fantástico en ese sentido", entusiasmó Flick. "Tiene calidad en el ataque, algo que también necesitamos. Cuando estamos en el tercio final, necesitamos calidad."
La naturaleza rápida de la transferencia ha llevado a preguntas sobre la condición física de Cancelo, habiendo llegado a mitad de temporada desde la Saudi Pro League. Sin embargo, Flick no perdió tiempo en confirmar que el jugador de 31 años está en condiciones de participar de inmediato. El Barcelona viajará para enfrentarse al Racing de Santander en la Copa del Rey, y el entrenador ve esto como la oportunidad perfecta para reintegrar al lateral en el sistema.
"Creo que puede jugar algunos minutos en Santander", confirmó Flick cuando se le preguntó si Cancelo estaría en la lista del equipo. "En nuestra mente, es que puede jugar algunos minutos."
- AFP
Un arma versátil para la lucha por el título
La renovación de Cancelo se considera una jugada táctica maestra para el resto de la temporada. En el fútbol moderno, el rol de lateral es uno de los más exigentes, y pocos jugadores poseen el conjunto de habilidades únicas de Cancelo. Al destacar su capacidad para jugar en "varias posiciones", Flick alude a la capacidad de Cancelo para operar en cualquiera de las bandas o incluso desplazarse al mediocampo, una característica que se alinea perfectamente con el estilo de posesión del Barcelona.
Con Cubarsi y García manteniendo la fortaleza centralmente, la adición de Cancelo permite al Barcelona sobrecargar las áreas amplias y crear más oportunidades de gol para jugadores como Robert Lewandowski y Lamine Yamal. Es un fichaje realizado con intención ofensiva, señalando que a pesar de su éxito en la Supercopa, Flick no se duerme en los laureles. Mientras el Real Madrid busca una nueva identidad bajo Alvaro Arbeloa, Barcelona está añadiendo capas a la suya, con Joao Cancelo listo para desempeñar un papel crucial en su búsqueda de un triplete.
Anuncios