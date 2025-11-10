Hansi Flick 'feliz' de presionar al Real Madrid pero lamenta la 'increíble' suspensión de Frenkie de Jong mientras el Barcelona arrasa contra el Celta

Hablando después del partido, Hansi Flick dijo: "Sí, por supuesto, estoy feliz. Creo que cometimos más errores en la primera mitad que en la segunda. En la primera mitad estuvimos muy bien con el balón, y en la segunda mitad el equipo supo cómo controlar el juego.

"En el fútbol, el partido anterior no importa, siempre tienes que mirar hacia el próximo, pero es bueno poner presión sobre el equipo que está por encima de nosotros. La segunda mitad nos da confianza. Estoy contento por el equipo."

El entrenador del Barcelona destacó la importancia estratégica del resultado, especialmente de cara al parón internacional. "Presionar al oponente es bueno, lo hicimos y estoy contento. Ganar antes del parón internacional también es muy bueno. Me siento feliz. Tuvimos que cuidar de nosotros mismos y aplicamos bien la presión hoy."

Este resultado coloca a Barcelona con 28 puntos, tres detrás de los 31 del Real Madrid, con ambos equipos habiendo jugado 12 partidos.

