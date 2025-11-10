Getty Images Sport
Hansi Flick 'feliz' de presionar al Real Madrid pero lamenta la 'increíble' suspensión de Frenkie de Jong mientras el Barcelona arrasa contra el Celta
El carácter del Barcelona brilla en la victoria de Balaídos.
Celebrando su partido número 50 en La Liga a cargo, el equipo de Hansi Flick mostró un potente despliegue ofensivo al imponerse por 4-2, reduciendo la distancia con el líder de la liga, Real Madrid, a tres puntos. El partido vio tres goles de Lewandowski y uno más de Pedri para Barcelona, mientras que el Celta amenazó con tantos de Iago Aspas y Jorgen Strand Larsen.
La victoria, que llegó con ocho tiros a puerta de 20 intentos, demostró la capacidad ofensiva del Barcelona, contrastando con los cuatro tiros a puerta de seis intentos del Celta. A pesar de conceder dos goles, el control de Barcelona en la segunda parte fue evidente, manteniendo el 63% de posesión y logrando un 95% de precisión en el pase.
El enfoque de Flick en la presión continua sobre el Real Madrid
Hablando después del partido, Hansi Flick dijo: "Sí, por supuesto, estoy feliz. Creo que cometimos más errores en la primera mitad que en la segunda. En la primera mitad estuvimos muy bien con el balón, y en la segunda mitad el equipo supo cómo controlar el juego.
"En el fútbol, el partido anterior no importa, siempre tienes que mirar hacia el próximo, pero es bueno poner presión sobre el equipo que está por encima de nosotros. La segunda mitad nos da confianza. Estoy contento por el equipo."
El entrenador del Barcelona destacó la importancia estratégica del resultado, especialmente de cara al parón internacional. "Presionar al oponente es bueno, lo hicimos y estoy contento. Ganar antes del parón internacional también es muy bueno. Me siento feliz. Tuvimos que cuidar de nosotros mismos y aplicamos bien la presión hoy."
Este resultado coloca a Barcelona con 28 puntos, tres detrás de los 31 del Real Madrid, con ambos equipos habiendo jugado 12 partidos.
El hat-trick de Lewandowski desencadena un resurgimiento goleador
La estrella indiscutible de la noche fue el veterano delantero Lewandowski, quien anotó un hat-trick para llevar su cuenta en La Liga a siete goles. El internacional polaco, en su quinta titularidad, demostró su calidad perdurable a pesar de tener 37 años. Flick expresó confianza en la forma de Lewandowski, evitando especular sobre su futuro más allá de la presente temporada.
"Es demasiado pronto para hablar de la próxima temporada de Lewandowski. Puedo decir que después de su lesión, vi a un Robert diferente, positivo, seguro. Es muy importante para nosotros que haya marcado tres goles," comentó Flick, reconociendo el fuerte regreso del delantero a su forma. Este rendimiento es un impulso significativo para las aspiraciones al título del Barcelona, proporcionando el filo en ataque que necesitan para desafiar al Real Madrid.
La suspensión de De Jong es un golpe para el Barcelona
Mientras celebraba la victoria, Flick expresó su pesar por la suspensión del mediocampista clave Frenkie de Jong. El holandés recibió dos tarjetas amarillas durante el partido, resultando en una tarjeta roja en el quinto minuto del tiempo de descuento, y ahora se perderá el próximo partido de liga del Barcelona contra el Athletic Club. La ausencia de Frankie De Jong será muy sentida, dado su papel crucial.
"Creo que De Jong controló el juego y es muy importante para nosotros," señaló Flick. "Está jugando a un nivel increíble. No es bueno que se pierda el próximo partido porque es importante para nosotros, pero tendremos que manejarlo. Cuando regresemos del descanso, espero tener disponibles a Pedri, Raphinha y Joan [Garcia]. Veremos."
La influencia de De Jong en la posesión y la precisión de pase es considerable, y su capacidad para dictar el ritmo de los partidos es vital para el Barcelona. Su suspensión llega en un momento desafiante, especialmente con el equipo esforzándose por mantener la presión sobre los líderes de la liga.
Barcelona 'en el camino correcto'
Flick concluyó sus comentarios posteriores al partido destacando el ambiente positivo dentro del vestuario y expresando su esperanza de un regreso saludable de sus jugadores internacionales. "Todos en el vestuario están satisfechos y orgullosos de la segunda mitad. Espero que todos los jugadores regresen sanos después de unirse a sus equipos nacionales", dijo.
Reiteró su creencia de que el equipo está progresando bien, tanto a nivel doméstico como en Europa. "Para mí, lo más importante es la segunda mitad. Estamos en el camino correcto en La Liga y la Liga de Campeones. No todo es perfecto, pero estamos en el camino correcto." El optimismo cauteloso de Flick refleja el progreso realizado mientras se reconocen áreas para mejorar. A pesar del resultado positivo, el entrenador evitó discusiones más profundas sobre su enfoque táctico, concluyendo: "Hay demasiado ruido."
El Athletic Club es el próximo rival de los campeones de La Liga.
Tras el parón internacional, el Barcelona enfrenta un desafiante partido en casa contra el Athletic, actualmente séptimo en La Liga. La ausencia de De Jong pondrá a prueba la profundidad del mediocampo del Barcelona, especialmente con Flick esperando el regreso de jugadores clave de sus lesiones. El partido será crucial para que el Barcelona mantenga su impulso y continúe presionando al Madrid en la cima de la tabla.
