Hansi Flick establece exigencias de transferencia al Barcelona mientras el entrenador apunta a tres posiciones que los gigantes catalanes necesitan reforzar

La derrota 3-0 ante el Chelsea en la Liga de Campeones de Barcelona sirvió como un recordatorio doloroso de las limitaciones del equipo. El equipo de Flick se vio desarticulado, estirado y lejos del nivel necesario para competir con la élite de Europa, el último de una serie de resultados que expusieron problemas estructurales de larga data. Intensificó el ambiente dentro del club, donde las lesiones, el desequilibrio táctico y la falta de perfiles especializados han descarrilado el impulso. Con el Blaugrana por detrás del Real Madrid en La Liga y todavía necesitando nueve puntos para asegurar la clasificación directa para los octavos de final de la Liga de Campeones, la presión interna ha crecido sobre el liderazgo deportivo para actuar de manera decisiva.

En este contexto, Flick mantuvo conversaciones con Deco y el comité responsable de la planificación del equipo. Juntos acordaron tres áreas prioritarias para la próxima temporada: un central zurdo, un extremo y un delantero centro, según Mundo Deportivo.

De estas, el defensa central se considera la más urgente. La partida tardía de Ìñigo Martinez el verano pasado eliminó al único central zurdo natural de la plantilla y obligó a Pau Cubarsi a adaptaciones incómodas. Flick considera la ausencia de ese perfil como uno de los mayores hándicaps tácticos de esta temporada, especialmente con el equipo incapaz de controlar la línea de fuera de juego o construir desde atrás de manera efectiva sin Martínez.

A Barça le gustaría abordar esto ya en enero, pero el club sabe que es poco probable debido a las restricciones del Fair Play Financiero y un mercado de invierno que rara vez ofrece defensores especializados del nivel requerido. Aun así, la lista corta está clara: Goncalo Inacio, Jeison Murillo, Nico Schlotterbeck, Luis Benedetti y Marc Guehi, que se convierte en agente libre en junio. Las otras áreas esperarán al verano, pero Flick ha dejado claro que la columna vertebral del equipo necesita fortalecerse si el Barcelona quiere volver a competir al más alto nivel.