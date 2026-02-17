Getty Images
Hansi Flick critica los numerosos «errores» del Barcelona en la derrota ante el Girona, ya que el entrenador se niega a utilizar los errores arbitrales como «excusa»
Desesperación del Derby en Montilivi
El Barcelona tropezó en el derbi catalán, cediendo su ventaja para acabar perdiendo por 2-1 en el Estadi Montilivi, en un partido lleno de dramatismo y ocasiones fallidas. Los visitantes rompieron el empate justo antes de la hora de juego, cuando el defensa Cubarsi remató de cabeza un centro de Koundé que se coló por la escuadra. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que el Girona respondió casi de inmediato, con Thomas Lemar empujando el balón a la red para empatar y encender al público local.
El partido se decidió en el minuto 86, en medio de la polémica, cuando el suplente Beltrán marcó el gol de la victoria. Los jugadores del Barcelona se enfurecieron, alegando que Koundé había sido objeto de una falta por parte de Claudio Echeverri en la jugada previa al gol, pero el árbitro dejó seguir el juego y, tras consultar el VAR, validó el tanto. Para añadir más caos, el Girona terminó el partido con 10 hombres después de que Joel Roca fuera expulsado con tarjeta roja directa en el tiempo de descuento por una entrada a Lamine Yamal.
Fue una noche frustrante para los blaugranas, caracterizada por un juego ofensivo letárgico y errores costosos. Yamal fue especialmente desafortunado, ya que falló un penalti en la primera parte al estrellar su disparo en el poste cuando el marcador aún estaba 0-0.
Las esperanzas de ganar el título sufren un revés.
Esta derrota supone un duro golpe para las aspiraciones de Flick de ganar el título, ya que cambia el rumbo a favor de su archirrival. La derrota deja al Barcelona a dos puntos del Real Madrid en lo más alto de la Liga, una diferencia que podría resultar decisiva a medida que la temporada entra en su fase crítica. Con el Real Madrid mostrando una implacable consistencia en la liga con ocho victorias consecutivas, perder puntos contra un equipo que lucha por evitar el descenso es un revés que el Barça no se puede permitir.
«Nuestro posicionamiento, especialmente en el centro del campo, no fue bueno», dijo Flick cuando se le preguntó por su opinión sobre el partido. «Estuvimos demasiado abiertos. Tenemos que calmarnos. Cometimos muchos errores. Tenemos una semana larga por delante; daré dos días libres a los jugadores para que puedan resetearse y mejorar. Queda mucho camino por recorrer; actualmente estamos en segunda posición».
Flick no toma el «camino fácil»
A pesar de la evidente frustración de sus jugadores por el gol de la victoria, Flick se negó a escudarse en la decisión del árbitro durante la rueda de prensa posterior al partido. Cuando se le preguntó por la posible falta sobre Koundé, el técnico alemán admitió que parecía falta, pero insistió en que utilizarla como excusa sería un error.
«¿Qué opinas? Una falta, ¿verdad? No hay nada más que decir», afirmó, y añadió más tarde: «Si hubiéramos jugado bien, podría criticar la decisión... pero no quiero que se utilice como excusa».
Por su parte, el entrenador del Girona, Michel, se apresuró a defender la legitimidad de la victoria de su equipo, descartando la idea de que el resultado dependiera de un solo pitido. «Creo que es injusto hablar solo de una jugada después del espectáculo que hemos visto», argumentó Michel.
Un raro fallo del prodigio
El fallo de Yamal en el penalti supuso un raro momento de falibilidad para la joven superestrella, que por lo demás ha sido toda una revelación para el Barcelona. El extremo, que suele mostrar una compostura superior a su edad, desperdició la oportunidad de dar la ventaja a su equipo, un momento que podría haber cambiado por completo el rumbo del derbi.
Para el Girona, esta victoria fue histórica y estadísticamente vital para sus esperanzas de permanencia. Michel la describió como «el mejor partido del Girona de la temporada», una afirmación muy importante teniendo en cuenta sus dificultades cerca de la zona de descenso. Ganar al Barcelona no solo es un impulso para la moral; los tres puntos les auparon al duodécimo puesto, lo que les proporciona un colchón de cinco puntos por encima de la zona de descenso y podría dar un giro a su temporada.
Es hora de reiniciar y recuperarse.
El Barcelona se enfrenta ahora a un periodo crucial de reflexión, ya que intenta frenar esta pequeña crisis antes de que descarrile por completo su temporada. Flick ha prometido dar a sus jugadores dos días libres para «reiniciarse y mejorar» mental y físicamente tras una semana agotadora. El cuerpo técnico aprovechará este tiempo para analizar los errores defensivos que les costaron puntos en Montilivi y prepararse para los retos que les esperan.
Hay un rayo de esperanza en el horizonte para los blaugranas en forma de regreso de algunos jugadores. Flick ha insinuado que algunos jugadores clave están a punto de volver, mencionando específicamente que Pedri y Marcus Rashford podrían regresar pronto, lo que proporcionaría la chispa y la estabilidad que el equipo echó en falta en el centro del campo y en ataque contra el Girona.
De cara al calendario, el Barcelona no puede permitirse más tropiezos si quiere recuperar el primer puesto. El domingo recibe al Levante, un partido que ahora se ha convertido en imprescindible para mantener la presión sobre el Real Madrid.
