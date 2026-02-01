AFP
'¡Esto es lo malo!' - Hansi Flick critica a los jugadores del Barcelona por marcar solo tres goles en la victoria contra Elche
Barcelona amplía su ventaja en la cima de La Liga
Barcelona continuó su fuerte racha de forma reciente el sábado por la noche, logrando su cuarta victoria consecutiva en todas las competiciones al vencer cómodamente a Elche gracias a los goles de Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford. Los visitantes realizaron 30 tiros y acumularon un asombroso índice de goles esperados de 6.44, aunque el partido no fue completamente sencillo. Álvaro Rodríguez había igualado después de que Yamal abriera el marcador, con el esfuerzo de Rashford en el minuto 72 necesario para asegurar los puntos después de que Torres los hubiera puesto nuevamente por delante.
El resultado coloca a Barcelona de nuevo en la posición privilegiada en la carrera por el título en la máxima categoría de España, aunque el Real Madrid también está en buena forma y puede reducir la diferencia nuevamente a un punto si vencen a Rayo Vallecano el domingo por la tarde.
- AFP
Flick crítico con la 'mala' definición en Elche
Aunque la dominancia del Barcelona en el juego eventualmente se reflejó en el marcador final, Hansi Flick admitió que estaba decepcionado de que su equipo no pudiera sentenciar el partido antes de lo que hicieron al final.
Después del partido, al alemán se le preguntó si estaba molesto por la poca efectividad de su equipo: "Pregunta difícil. Era importante que consiguiéramos tres puntos hoy. Jugamos un partido fantástico, excepto en los últimos metros del campo.
"Lo bueno es que estuvimos atentos desde el principio del partido y creamos muchas oportunidades. Pero las fallamos; eso es lo malo."
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previas de expertos, predicciones basadas en datos e ideas ganadoras con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!
Flick: 'Yamal todavía puede alcanzar otro nivel'
Sin embargo, el entrenador reservó elogios especiales para Lamine Yamal. El joven de 18 años anotó el primer gol de su equipo en el sexto minuto y creó ocho grandes ocasiones durante el partido en otra actuación maravillosa.
Flick añadió: "Es importante para el equipo y para el club. Para todos, es bueno cuando juega a un nivel superior.
"Es lo suficientemente joven para mejorar, para tener potencial, para alcanzar otro nivel. Creo que sucede."
El gol fue el cuarto de Yamal en sus últimos cinco partidos, contribuyendo además con dos asistencias durante ese tiempo. En total, el adolescente tiene 13 goles y 12 asistencias en 28 partidos en todas las competiciones esta temporada.
- AFP
La Copa del Rey es lo siguiente para el Barcelona
Con su sólida posición en La Liga asegurada por otra jornada, la atención de Barcelona se dirigirá ahora a la Copa del Rey. Los gigantes del Camp Nou son los campeones defensores después de obtener el trofeo en 2024-25 y regresan a la competencia el martes por la noche cuando visiten al equipo de segunda división Albacete.
Yamal probablemente será uno de los jugadores que descansarán para ese enfrentamiento, aunque hay muchas posibilidades de que sea llamado como suplente si Barcelona se encuentra en dificultades en algún momento durante ese partido.
Después de ese juego, el equipo de Hansi Flick se enfrentará a Mallorca, Girona y Levante en partidos de La Liga durante el resto de febrero.
Anuncios