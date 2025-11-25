Hansi Flick bajo presión: El entrenador del Barcelona siente el calor mientras la defensa alta 'kamikaze' amenaza con descarrilar las aspiraciones al título de los Blaugrana

El argumento obvio en contra de los críticos de la línea adelantada de Flick es que fue integral para el éxito de la temporada pasada, y eso a pesar de algunas reservas iniciales entre los jugadores.

"La primera impresión fue impactante," dijo el exdefensor del Barca Sergio Dominguez a SPORT. "[Los entrenadores] nos dijeron: 'Cuando el extremo tenga el balón, el lateral tiene que presionar fuerte y los centrales tienen que avanzar con el lateral'. Nunca había visto eso en el fútbol antes. Pero cuando llega el primer partido y pillas al rival en fuera de juego nueve veces, y luego siete veces en el segundo, todos siguieron la idea porque dio resultados." Y resultados espectaculares, además.

El Barca derrotó al Real Madrid cuatro veces en su camino hacia ganar un triplete nacional, y vale la pena recordar que la audaz filosofía futbolística de Flick fue ampliamente elogiada después del primer Clásico de la campaña 2025-26: una impresionante victoria 4-0 en el Santiago Bernabéu en la que Kylian Mbappé fue notoriamente señalado fuera de juego ocho veces.

Sin embargo, cuando Henry dijo tras el empate 3-3 con el Brujas que "estamos viendo los mismos errores que la temporada pasada", definitivamente tenía un punto. El Barca fue el mejor equipo de España la temporada pasada, pero estaban lejos de ser perfectos. Los rivales eran muy abiertos acerca del hecho de que en los días previos a los partidos contra los catalanes trabajarían en superar la presión inicial con movimientos inteligentes y pases precisos, antes de intentar explotar el espacio detrás de la línea defensiva del Blaugrana con balones en profundidad bien sincronizados para que los extremos veloces los persiguieran.

No siempre funcionaba, por supuesto. Como dijo el centrocampista del Mallorca Sergi Darder a ESPN, "Si el Barca juega con esa línea, hay una razón para ello. Es difícil [de romper]. Así que es fácil saber lo que tienes que hacer contra una defensa así, pero difícil hacerlo realmente."

Sin embargo, esta temporada, menos equipos están cayendo en la trampa del fuera de juego del Barca.