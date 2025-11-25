Hansi Flick high line Barcelona GFXGOAL
Mark Doyle y Nicolás De Marco

Hansi Flick bajo presión: El entrenador del Barcelona siente el calor mientras la defensa alta 'kamikaze' amenaza con descarrilar las aspiraciones al título de los Blaugrana

La victoria del sábado por 4-0 sobre el Athletic Club fue un partido muy significativo para el Barcelona, y no solo porque marcó el esperado regreso de los Blaugrana al Camp Nou. De hecho, que los catalanes ganaran sin encajar un gol fue probablemente de mayor importancia que la tan esperada reapertura de su querido estadio, ya que fue su primera portería a cero en nueve partidos en todas las competiciones. Desde la fácil victoria por 3-0 sobre el Getafe el 21 de septiembre, el Barça no había mantenido su portería imbatida.

Sin embargo, Hansi Flick resistió la tentación de criticar a aquellos que se han vuelto cada vez más críticos con su notoriamente alta línea defensiva. "Siempre pienso en decir algo sobre los expertos, exjugadores, exentrenadores," les dijo a los reporteros, "pero no lo haré. [Hace) demasiado ruido para nosotros."

La moderación del entrenador fue sabia, porque se necesitará mucho más que una portería a cero contra un equipo de media tabla en La Liga para silenciar a los escépticos, especialmente porque la defensa inestable del Barca es la principal razón por la cual el equipo de Flick está en peligro de no clasificarse directamente para los últimos 16 de la Liga de Campeones de esta temporada mientras se preparan para enfrentar al Chelsea en forma en Stamford Bridge el martes...

  • FBL-EUR-C1-BRUGGE-BARCELONAAFP

    'No tiene sentido'

    Barcelona es el sueño de cualquier ejecutivo de televisión. Sus partidos garantizan goles. No han estado involucrados en un solo empate sin goles desde que Flick reemplazó a Xavi como entrenador durante el verano de 2024. Su última salida en la Liga de Campeones ilustró por qué.

    Barca jugó un fútbol de pases encantador contra el Club Brujas, tuvo 23 tiros y anotó tres goles, incluido un espléndido gol de Lamine Yamal. Sin embargo, los Blaugrana también se vieron obligados a venir de atrás tres veces solo para reclamar una parte de los puntos. Brujas puede haber sido restringido al 23.7 por ciento de posesión, pero su punto tuvo pleno valor. De hecho, los anfitriones tuvieron tantos tiros a puerta como el Barca (seis) y en realidad crearon más grandes oportunidades (cinco), tres de las cuales aprovecharon gracias a carreras perfectamente sincronizadas detrás de la línea alta de los visitantes por Carlos Forbs, quien asistió a su compañero delantero Nicolo Tresoldi para el primero gol antes de anotar dos veces él mismo.

    Así que, mientras los neutrales disfrutaban de otro encuentro maravillosamente entretenido involucrando al Barcelona, el exdelantero Thierry Henry estaba siendo llevado al borde de la desesperación.

    "No puedes jugar en la Liga de Campeones con esa línea tan alta, lo siento," dijo el francés en CBS Sports. "Cuando juegas contra buenos equipos, vas a quedar expuesto, y eso es exactamente lo que pasó esta noche. Cuando los oponentes atacan por las bandas, la defensa se derrumba. El fútbol no se trata solo de presionar. También tienes que saber cómo proteger tu gol. No es normal que los defensores estén constantemente en desventaja numérica o que el portero esté tan expuesto. Con el talento que tiene el Barca, esto no tiene sentido. ¿Cuánto más vamos a seguir repitiendo lo mismo?..."

  • FC Barcelona v AS Monaco - Trofeu Joan GamperGetty Images Sport

    'Impactante'

    El argumento obvio en contra de los críticos de la línea adelantada de Flick es que fue integral para el éxito de la temporada pasada, y eso a pesar de algunas reservas iniciales entre los jugadores.

    "La primera impresión fue impactante," dijo el exdefensor del Barca Sergio Dominguez a SPORT. "[Los entrenadores] nos dijeron: 'Cuando el extremo tenga el balón, el lateral tiene que presionar fuerte y los centrales tienen que avanzar con el lateral'. Nunca había visto eso en el fútbol antes. Pero cuando llega el primer partido y pillas al rival en fuera de juego nueve veces, y luego siete veces en el segundo, todos siguieron la idea porque dio resultados." Y resultados espectaculares, además.

    El Barca derrotó al Real Madrid cuatro veces en su camino hacia ganar un triplete nacional, y vale la pena recordar que la audaz filosofía futbolística de Flick fue ampliamente elogiada después del primer Clásico de la campaña 2025-26: una impresionante victoria 4-0 en el Santiago Bernabéu en la que Kylian Mbappé fue notoriamente señalado fuera de juego ocho veces.

    Sin embargo, cuando Henry dijo tras el empate 3-3 con el Brujas que "estamos viendo los mismos errores que la temporada pasada", definitivamente tenía un punto. El Barca fue el mejor equipo de España la temporada pasada, pero estaban lejos de ser perfectos. Los rivales eran muy abiertos acerca del hecho de que en los días previos a los partidos contra los catalanes trabajarían en superar la presión inicial con movimientos inteligentes y pases precisos, antes de intentar explotar el espacio detrás de la línea defensiva del Blaugrana con balones en profundidad bien sincronizados para que los extremos veloces los persiguieran.

    No siempre funcionaba, por supuesto. Como dijo el centrocampista del Mallorca Sergi Darder a ESPN, "Si el Barca juega con esa línea, hay una razón para ello. Es difícil [de romper]. Así que es fácil saber lo que tienes que hacer contra una defensa así, pero difícil hacerlo realmente."

    Sin embargo, esta temporada, menos equipos están cayendo en la trampa del fuera de juego del Barca.

  • SOCCER CL D4 CLUB BRUGGE VS BARCELONAAFP

    'Táctica kamikaze'

    En el empate 1-1 de Rayo Vallecano con el Barça en Madrid el 31 de agosto, Íñigo Pérez colocó deliberadamente a su delantero en una posición central 10 a 15 metros detrás de la defensa blaugrana, porque el delantero de repente se pondría 'en juego' si la trampa del fuera de juego era superada por un corredor por fuera y, por lo tanto, tendría una buena ventaja sobre los defensores que lo persiguen.

    No todos los entrenadores rivales están siendo tan creativos, aunque principalmente porque no necesitan serlo. La brecha en la armadura del Barça es obvia: dejan acres de espacio detrás de sus laterales, por lo que aunque el resultado puede ser diferente, la estrategia del oponente es casi siempre la misma.

    "¡Todos los goles [concedidos] son idénticos!" dijo la leyenda holandesa Ruud Gullit en beIN Sports después del empate 3-3 con el Brujas. "Entonces, como jugador, tienes que preguntarte, '¿Por qué deberíamos seguir usando una línea tan alta y por qué deberíamos usar el mismo método?' Creo que después de un tiempo, también los jugadores mismos están preocupados de que sea una táctica kamikaze. Esto es suicida porque contra cualquier equipo inteligente... Creo que todo el mundo está estudiando al Barcelona ahora mismo."

  • FBL-EUR-C1-BRUGGE-BARCELONAAFP

    'Situaciones imposibles'

    Los equipos ciertamente están disfrutando de más éxito contra el Barca que la temporada pasada. Sevilla destrozó a los catalanes apenas cuatro días después de que el Paris Saint-Germain los desarmara al contraataque en la Liga de Campeones, mientras que el marcador de 2-1 en la derrota del Clásico de octubre en el Bernabéu favoreció al equipo de Flick, que, en completo contraste con el año pasado, no pudo mantener a Mbappe bajo control.

    Entonces, ¿qué está yendo mal? Bueno, Inigo Martinez está siendo muy extrañado después de que se le permitió unirse al Al-Nassr de forma gratuita. El veterano defensa central era, según la propia confesión de Flick, un "jugador clave" para el Barca, "un líder absoluto dentro y fuera del campo" que dirigía la defensa, indicando a jugadores como Pau Cubarsi cuándo -y cuándo no- salir a presionar.

    También se ha argumentado que ciertos individuos están rindiendo por debajo de lo esperado esta temporada, con el generalmente confiable lateral derecho Jules Kounde recibiendo algunas críticas en las últimas semanas. Como resultado, el entrenador de Francia Didier Deschamps se sintió obligado a defender a su compatriota y efectivamente señaló a Flick como culpable en el proceso.

    "Barca juega con una línea muy alta, independientemente del momento en el partido. Eso deja a los defensores en situaciones imposibles," argumentó Deschamps.

  • RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Demasiados goles 'fáciles'

    En justicia para Flick, nunca ha dejado a sus defensores desprotegidos. El alemán siempre ha reconocido que el juego de presión del Barca se descompone si no todos los miembros del equipo trabajan en sincronía. Cuando hay una "desconexión", como él lo llama, entre el ataque y la defensa, hay una bajada en los resultados, como el invierno pasado, cuando los Blaugrana ganaron solo un partido en La Liga entre el 10 de noviembre y el 18 de enero. 

    La esperanza es, entonces, que cuando el Barca tenga un panel de jugadores completamente en forma para elegir (la ausencia de Raphinha por lesión se considera otro problema dado que el atacante brasileño presiona muy bien desde el frente), recuperen la cohesión y la confianza que los llevó a conquistar el título español la temporada pasada con una racha invicta de 15 victorias en 16 partidos.

    Dominguez, por su parte, no está preocupado por el pobre registro defensivo de su ex club. "Creo que es una evolución natural," dijo el central, quien se unió al Dinamo Zagreb durante el verano. "En los primeros cinco meses [de la temporada pasada], los equipos no esperaban [la línea alta]. Luego, vieron más videos y aprendieron cómo hacerle daño al equipo. Pero todavía creo que funciona; tal vez no tan efectivamente como antes, pero solucionando algunos detalles, volverá a ser como era."

    De manera reveladora, Flick y su equipo están trabajando arduamente en hacer ajustes tácticos para abordar sus problemas defensivos. Sin embargo, hay un miedo innegable de que haya un defecto fundamental en la filosofía futbolística de Flick.

    "La cantidad de goles que conceden es excesiva, y muchos son demasiado fáciles," dijo Henry. "No quieren cambiarlo y entiendo que los entrenadores pueden ser tercos sobre cómo juegan, pero será costoso en los grandes partidos."

  • Hansi FlickGetty

    'Condenado al fracaso'?

    Flick no tiene absolutamente ninguna intención de abandonar su línea alta. "Somos el Barca, y jugamos con nuestro ADN," declaró en Brujas. "No cambiaré nuestro estilo por miedo a perder. No voy a echarme atrás y defender una ventaja de 1-0. No se trata de la filosofía. Podemos hacer las cosas mejor. Todos tienen que jugar en su posición correcta y presionar. No es el mejor momento del equipo. Pero podemos jugar a otro nivel."

    Sin duda tendrán que hacerlo si quieren ganar la Liga de Campeones, habiendo concedido siete goles en la derrota de la semifinal de la temporada pasada contra el Inter y no han mantenido su portería a cero en un solo partido hasta ahora esta temporada. Tal generosidad no les impedirá llegar a la fase eliminatoria, por supuesto, pero, con solo siete puntos en el tablero después de cuatro rondas, sus esperanzas de alcanzar los ocho primeros recibirían un golpe masivo si perdieran en Stamford Bridge el martes.

    Hay, por lo tanto, una sensación en Barcelona ahora mismo de que se están complicando más la vida de lo que debería ser. "¿Por qué insistir en un plan condenado al fracaso?" preguntó Gullit en beIN Sports. "Cada pérdida de balón es una invitación abierta a un contraataque. No puedes ganar títulos europeos jugando así." Flick piensa de otra manera, y ¿por qué no lo haría? Ganó la Liga de Campeones jugando de la misma manera con el Bayern Munich en 2020.

    También insiste en que la línea alta no es tan "peligrosa" como parece. Pero incluso los jugadores que disfrutan adoptando un enfoque tan aventurero se han referido a ello como un "riesgo"; es solo uno que ellos y su entrenador están dispuestos a tomar. 

    Por cuánto tiempo más es objeto de debate. El campeón del mundo Frank Leboeuf dice que se negaría a jugar en una defensa que opera con una línea tan alta ("¡No querría parecer un tonto!"), mientras que el exmediocampista del Barca Gerard López siente que es hora de un cambio. "Una cosa es avanzar y hacerlo bien, como Flick ha hecho en muchas ocasiones, y otra es ser... suicida," dijo. "Ha estado aquí durante un año y medio, y tenemos que ser críticos con este Barca en términos de la forma en que defienden."

    Flick claramente no se dejará influenciar por expertos como Gerard y Henry, sin embargo. El jefe del Barca va a seguir haciendo lo mismo en la Liga de Campeones esta temporada con la esperanza de que esta temporada dé resultados diferentes. Si eso es una locura o una inspiración está por verse, pero de cualquier manera, el Barca seguirá siendo el sueño de un ejecutivo de televisión.

