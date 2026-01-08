Las celebraciones tras la contundente victoria de Barcelona por 5-0 sobre el Athletic Club en Jeddah han estado acompañadas de nuevas preguntas sobre la jerarquía del equipo. Aunque los gigantes catalanes produjeron una devastadora actuación ofensiva para asegurarse un lugar en la final del domingo, lo hicieron sin su goleador más reconocido en la alineación titular.

Lewandowski, quien ha sido el punto focal del ataque blaugrana desde su llegada, quedó relegado a un papel de espectador durante la mayor parte del encuentro. Flick optó por rotar a su equipo, una decisión que fue vindicada por el resultado, pero que inevitablemente ha alimentado la especulación sobre la posición del jugador de 37 años en el Camp Nou.

Cuando se le insistió sobre si Lewandowski seguiría liderando la línea del club la próxima temporada, Flick ofreció una respuesta sincera pero poco comprometida que insinuaba posibles cambios en el verano.

“Si me preguntas sobre la próxima temporada, no lo sé. Estoy contento con Lewandowski y su trabajo. Está a un buen nivel”, dijo Flick a los periodistas durante su conferencia de prensa posterior al partido.