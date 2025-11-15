Hannah Hampton es duda para los partidos de Inglaterra mientras la entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor, actualiza sobre la lesión de la portera
Hampton se perderá importantes partidos tanto con el Chelsea como con Inglaterra
Bompastor confirmó que Hampton se perderá al menos las próximas semanas de acción, descartándola de partidos clave tanto para el club como para la selección. La jugadora de 24 años completó el empate de su equipo con el Arsenal a pesar de la dolencia, pero fue descartada de la demolición a mitad de semana de las campeonas austríacas.
El Chelsea viaja a Liverpool mañana en la Superliga Femenina, antes de recibir al Barcelona en la Liga de Campeones Femenina el 20 de noviembre. La ganadora inaugural del Trofeo Yashin Femenino habría sido una titular indiscutible para el equipo de Sarina Weigman en la próxima ventana internacional mientras las campeonas europeas trabajan hacia la Copa Mundial Femenina 2027 en Brasil.
Hampton también estuvo ausente en el deber con Inglaterra el mes pasado debido a una lesión en el codo. Fue reemplazada por la portera del Manchester City, Khiara Keating, quien concedió dos goles en los primeros 20 minutos de su debut contra Brasil. Las Leonas finalmente cayeron en una derrota 2-1 ante la Seleçao.
- Getty Images Sport
Bompastor: Hampton estará fuera por "unas semanas"
En su conferencia de prensa previa al partido contra Liverpool, Bompastor dijo: "Hannah no estará aquí. Sufrió una lesión en el cuádriceps.
"Estará fuera por algunas semanas. Veremos si la vemos antes de fin de año pero no estoy segura."
Cuando se le preguntó a la entrenadora francesa si eso dejaría a la jugadora de 24 años fuera de los compromisos internacionales, ella simplemente respondió: "Podría ser el caso, sí."
La lesión de Hampton presenta una oportunidad para Peng y Keating
La ausencia prolongada de Hampton abre la puerta para que Livia Peng muestre su potencial en la portería del Chelsea. La arquera suiza se unió a las Blues en el verano tras una impresionante etapa de dos años con el Werder Bremen. Fue nombrada en el equipo de la temporada de Kicker en 2024-25, ya que mantuvo siete porterías a cero en 21 partidos de liga. La joven de 23 años ha consolidado su posición como la número 1 de Suiza, comenzando los cuatro partidos de su país durante el Campeonato Europeo de este verano, donde la nación anfitriona fue eliminada en cuartos de final por España, quien llegó a la final. Hizo su debut con el club en la victoria dominante del Chelsea sobre el St. Polten a principios de esta semana.
Keating del City también tendrá la oportunidad de postularse al menos como la suplente clara de Hampton. La joven de 21 años ha ido de fuerza en fuerza desde que sustituyó a Ellie Roebuck como la No.1 del City durante la temporada 2023-24. Continuaría ganando el Globo de Oro de la WSL al final de esa campaña, convirtiéndose en la jugadora más joven en recibir el premio. Keating ha mostrado de nuevo una forma impresionante esta temporada, manteniendo nueve porterías a cero en todas las competiciones.
- Getty Images Sport
La lesión llega en un momento desafiante para Hampton
Después de los éxitos rotundos de la temporada pasada: ganar la Eurocopa, recibir el premio a la mejor portera del juego y ganar la WSL por segunda vez, el inicio de la temporada 2025/26 ha sido un camino difícil para Hampton.
La prolongada controversia del libro autobiográfico de Mary Earps, en el que la ex Personalidad Deportiva del Año acusó a su suplente de ser "perturbadora e poco confiable" ha sido una distracción no deseada. Hampton presumiblemente habría esperado pasar página de esa saga dejando que su juego hablara, especialmente con los Tres Leones en su pecho. Aunque ha estado en una forma impresionante para su club, concediendo solo cuatro goles en ocho apariciones en la liga esta temporada, perderse por segunda vez consecutiva la ventana internacional por lesión es un golpe cruel. Esperemos que pueda recuperarse antes de que termine el 2025. La fase de liga de la campaña de la Liga de Campeones Femenina del Chelsea concluye con partidos contra Roma y Wolfsburgo en diciembre.