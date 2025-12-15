Hall of Fame - Ninguno como Roberto Carlos: único y moderno, el lateral más fuerte de la historia

En un fútbol donde los roles casi han desaparecido, donde todo es fluido y todos están obligados a saber hacerlo todo —aunque muchas veces no lo hagan realmente bien—, Roberto Carlos convirtió el puesto de lateral en algo que hoy prácticamente ya no existe, diluido en una epidemia de carrileros y defensas sin una identidad definida.

Y no hablamos solo del Roberto Carlos que todos recuerdan. No únicamente del especialista en faltas imposibles, de las carreras con el balón pegado al pie o de esa zurda capaz de colocar el balón donde quisiera, incluso desde más de 50 metros.

Hablamos también del Roberto Carlos que no suele aparecer en los videos de YouTube. Del futbolista con una inteligencia táctica extraordinaria, con un sentido de la posición propio de los grandes laterales defensivos de otras épocas. De una aplicación y una actitud tan rigurosas que, por momentos, casi no parecían brasileñas.

En el Real Madrid de los Galácticos fue, quizá, el único verdaderamente insustituible, por su capacidad para dominar como pocos la doble fase del juego. Lo mismo aparecía atemorizando a los porteros rivales con sus desbordes, sus disparos y sus lanzamientos, que corriendo hasta la línea de fondo para centrar y regresando a toda velocidad para cerrar los contraataques.

Era presencia constante. Energía inagotable. Animaba a sus compañeros, daba la cara en los momentos clave y ejercía un liderazgo tan carismático como natural. Un tren sin estaciones intermedias.

“Fenomenales poderes cósmicos… en un minúsculo espacio vital”, como decía otro personaje igualmente famoso.