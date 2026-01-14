'¡Ha tenido sus oportunidades!' - A Marcus Rashford le han dicho brutalmente que sus días en el Manchester United han 'TERMINADO' independientemente de si el Barcelona decide no activar la opción de transferencia permanente

La narrativa en torno al futuro de Rashford ha dado otro giro tras el despido de Amorim en el United. Con la leyenda del club Carrick asumiendo el papel de entrenador por el resto de la temporada, se había especulado brevemente que la puerta podría quedar entreabierta para que Rashford regresara de su cesión en Cataluña e integrarse en la plantilla el próximo verano. Sin embargo, ese optimismo ha sido cerrado de golpe por Murphy, quien cree que el tiempo del delantero en Mánchester ha llegado a una conclusión definitiva.

Rashford está disfrutando de una nueva etapa con el líder de La Liga, el Barcelona, habiéndose unido a ellos el verano pasado en un préstamo de temporada completa. Recientemente obtuvo su primer trofeo en España, ayudando al equipo de Hansi Flick a derrotar al Real Madrid 3-2 en la final de la Supercopa de España. Sin embargo, a pesar de su resurgimiento en el extranjero, el sentimiento en casa es que su capítulo en el Teatro de los Sueños está cerrado, independientemente de quién esté a cargo.