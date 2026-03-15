Tras cuatro años, Niklas Süle abandona el BVB al finalizar su contrato al término de esta temporada. El Borussia Dortmund anunció la separación la semana pasada y el exjugador de la selección nacional Dietmar Hamann entiende perfectamente esta decisión.
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«Ha sido una auténtica decepción»: Dietmar Hamann emite un veredicto implacable sobre una estrella del BVB
En su papel de comentarista en Sky, se expresó con claridad sobre la etapa del defensa central en el segundo clasificado de la Bundesliga: «Llegó libre de traspaso, al parecer se convirtió en uno de los mejor pagados del Dortmund, y hay que decirlo sin rodeos: ha sido una auténtica decepción».
Süle fichó por el Dortmund procedente del FC Bayern en 2022 sin coste alguno, pero rara vez estuvo a la altura de las altas expectativas. También porque el defensa central se vio afectado una y otra vez por problemas físicos. Acumula 108 partidos con el BVB, en los que marcó tres goles y dio cinco asistencias.
El Dortmund también anunció recientemente las salidas de Julian Brandt y Salih Özcan. En el comunicado sobre Süle se decía: «Tras cuatro años con la camiseta amarilla y negra, la etapa conjunta de Niklas Süle y el Borussia Dortmund llega a su fin este verano. Así lo han acordado de mutuo acuerdo el BVB y Süle».
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El futuro de Niklas Süle queda en el aire tras su salida del BVB
Aún no se sabe qué le deparará el futuro este verano al 49 veces internacional alemán. En cualquier caso, su representante, Volker Struth, tiene una gran confianza en su pupilo. En el podcast de Bild «Phrasenmäher», declaró a principios de marzo: «No nos engañemos: especialmente el año pasado, todo ha ido un poco a trompicones. A Niki le precede desde hace tiempo la reputación de no ser el profesional modelo, aunque a lo largo de su carrera ha ganado muchos títulos y ha disputado grandes partidos. Para mí, en cuanto a potencial, sigue siendo el mejor defensa central alemán».
Por lo tanto, también es muy «improbable» que su cliente ponga fin a su carrera este verano. «Creo que se ha propuesto disfrutar de verdad del fútbol una vez más y no terminar su carrera así».
Solo en la presente temporada, Süle se ha perdido 20 partidos oficiales debido a pequeñas lesiones; entre otras cosas, las lesiones musculares, las lesiones en el pie y, más recientemente, una lesión en el muslo le han frenado una y otra vez. Así, bajo las órdenes del entrenador Niko Kovac, solo ha disputado diez partidos, en los que logró una asistencia.
Contratos que expiran en el BVB
Jugadores Posición Edad Niklas Süle Defensa 30 años Salih Özcan Centrocampista 28 años Julian Brandt Centrocampista 29 años