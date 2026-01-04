Getty Images Sport
"Ha sido increíble": Declan Rice elogia al fichaje veraniego del Arsenal después de que los Gunners amplíen su ventaja en la cima de la tabla de la Premier League
La victoria del Arsenal en Bournemouth
Arsenal se alejó seis puntos de Villa con su 3-2 sobre Bournemouth, gracias a la excepcional doble anotación del centrocampista. Rice se había perdido la victoria sobre Villa, pero regresó con venganza contra los Cherries. Gabriel también anotó y Zubimendi impresionó con su segura actuación en el corazón del mediocampo de los Gunners. Rice ha reservado elogios especiales para el fichaje de verano de la Real Sociedad, quien ha jugado en todos los partidos de liga hasta ahora esta temporada y anotó en ausencia de Rice contra Villa.
- Getty Images Sport
Elogios de Rice para Zubimendi
Rice dijo a los reporteros: "Creo que no subestimen venir de La Liga para incorporarse a este equipo.
"No es el jugador más grande ni el más fuerte, pero su cerebro, la forma en que trabaja, permite que el equipo funcione de una manera tan buena.
"Ha sido increíble. Ha jugado tantos minutos para nosotros, la forma en que se apropia del balón, obviamente es el No.6 de España en este momento y con razón, ves la calidad que aporta, la calma, la compostura, la forma en que piensa.
"Ha sido genial jugar con él. Estoy aprendiendo mucho y hemos construido una muy buena sociedad, así que espero que esto continúe porque ambos somos jóvenes, estamos frescos y queremos seguir construyendo eso juntos."
La amistad entre Zubimendi y Rice
Zubimendi también ha hablado sobre la calidad de Rice, insistiendo en que estaba "sorprendido" por la habilidad de la estrella inglesa cuando se unió a los Gunners.
Dijo: "Una vez que llegué aquí, una de las cosas que más me motivó fue jugar con un jugador como Declan. Creo que ha sido un buen jugador hasta este año, pero creo que este año, por lo que veo y lo feliz que lo veo, creo que está dando un salto hacia adelante, así que estoy muy contento de poder ayudarlo en ese sentido. Y él me ayuda también. Todos sabemos cómo es Declan. Un jugador muy completo, físicamente, técnicamente, a balón parado. Y su personalidad es algo que me ha sorprendido. Quiere ser protagonista en el vestuario. Y en el campo, para un compañero como yo en el centro del campo, creo que es vital tener a alguien que quiera ser el protagonista, que quiera el balón, que te ayude. Es el complemento perfecto."
- Getty Images Sport
¿Qué sigue para el Arsenal?
Arsenal se enfrenta a Liverpool el jueves en la Premier League antes de jugar contra Portsmouth en la tercera ronda de la FA Cup. Zubimendi casi con certeza será necesario en el primer encuentro, habiendo sido previamente comparado con Rodri, el ganador del Balón de Oro del Manchester City.
Gaizka Mendieta dijo: "Cuando pienso en Martin Zubimendi en el Arsenal, pienso en Rodri en el Manchester City. El City puede tener otros jugadores que puedan jugar en ese rol como Nico González, pero no es lo mismo. Por eso Rodri ha sido uno de los mejores jugadores de la Premier League desde que llegó. Es el tipo de jugador que quizás no veas mucho porque no siempre tienen el balón o no les permiten tenerlo. Pero su posición, cómo dan libertad a sus compañeros, cómo permite que otros jugadores a su alrededor hagan cosas no siempre es visible, pero es muy importante. No puedes identificar por qué no está sucediendo cuando Rodri no está allí, pero marca la diferencia si están en el campo o no. Permiten que otros jugadores hagan cosas que no pueden hacer cuando no están allí, es una situación muy similar para ambos."
Anuncios