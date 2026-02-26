Getty Images
«Ha cambiado»: Roberto Martínez explica por qué Cristiano Ronaldo «no le preocupa» alcanzar la meta de los 1000 goles
Ronaldo suma 965 goles y sigue contando
Ronaldo volvió a marcar con el Al-Nassr en el último partido, en el que el equipo de Jorge Jesus venció al Al-Najma por 5-0, sumando así nueve victorias consecutivas. El jugador de 41 años suma ya 965 goles y no da señales de ralentizar su ritmo, a pesar de encontrarse en el ocaso de su carrera. Ronaldo ha insistido anteriormente en que quiere marcar 1000 goles antes de colgar las botas.
En diciembre, en la entrega de los Globe Soccer Awards en Dubái, declaró: «Es difícil seguir jugando, pero estoy motivado. Mi pasión es grande y quiero continuar.
«Mi pasión es grande y quiero seguir. No importa dónde juegue, ya sea en Oriente Medio o en Europa. Siempre disfruto jugando al fútbol y quiero seguir haciéndolo. Ya sabéis cuál es mi objetivo. Quiero ganar trofeos y quiero alcanzar esa cifra [1000 goles] que todos conocéis. La alcanzaré con toda seguridad, si no sufro ninguna lesión».
Martínez afirma que Ronaldo «no está preocupado» por el objetivo goleador.
Sin embargo, Martínez insiste en que Ronaldo ya no se centra en su cuenta goleadora. En declaraciones a The Overlap, presentado por Sky Bet, afirmó: «Cristiano, desde que llegué en 2023, ha sido ejemplar. Ha sido un capitán que ha servido de ejemplo para todos. Para mí, esto ha quedado muy claro. En cuanto al fútbol, el Cristiano actual no es el Cristiano de su primera etapa en el Manchester United.
No es un extremo, no es un jugador que necesite ser muy disciplinado, el número 9, es nuestro rematador. Tiene que estar preparado para hacer esas carreras entre la línea defensiva, especialmente en el área. Ha marcado 25 goles en los últimos 30 partidos.
Hablan de los 1000 goles. A él no le preocupan los 1000 goles. ¿Qué diferencia hay para mí entre marcar 1050 o 950? Soy el mismo jugador y ahora se ha vuelto un poco diferente en el último tercio. Creo que aprecia que atraiga a dos jugadores, que abra un espacio para poder tomar mejores decisiones, cuándo y cuándo no.
Es cierto que ha cambiado. Este no es el jugador de 25, 26 años al que había que impulsar. Para ser un jugador que consiguió más goles que partidos jugados con el Real Madrid».
Ronaldo regresa tras la huelga
La racha goleadora de Ronaldo se vio interrumpida temporalmente cuando la superestrella portuguesa se declaró en huelga en medio de una disputa sobre los traspasos y las finanzas de la Liga Profesional Saudí. El delantero se perdió tres partidos, pero volvió a la acción y ha marcado tres goles en sus últimos cuatro encuentros. El exjugador del Manchester United y del Real Madrid también ha insistido en que quiere seguir en Oriente Medio.
«Sí, estoy muy contento. Como he dicho tantas veces, pertenezco a Arabia Saudí. Es un país que nos ha acogido muy bien a mí, a mi familia y a mis amigos. Soy feliz aquí. Quiero seguir aquí.
«Y lo más importante es que sigamos esforzándonos. Estamos ahí arriba, en lo más alto. Nuestro trabajo es ganar, presionar [a nuestros rivales por el título] y ya veremos. Vamos por buen camino. Hemos vuelto, estamos bien, tenemos confianza. Partido a partido. Estamos en buena forma. Veamos qué pasa».
Ronaldo firmó un nuevo contrato con el Al-Nassr en verano que se extiende hasta 2027.
¿Primer trofeo del Al-Nassr a la vista para Ronaldo?
Ronaldo aún no ha ganado ningún título importante con el Al-Nassr, pero espera poner fin a esa sequía en la actual campaña. El Al-Nassr sigue en la lucha por el título de la Liga Profesional Saudí y lidera la tabla tras 23 jornadas disputadas, con dos puntos de ventaja sobre el Al-Hilal. El próximo partido del Al-Nassr será el sábado contra el Al-Fayha.
