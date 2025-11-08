Getty Images Sport
'Ha cambiado' - Lamine Yamal está volviendo a 'su mejor nivel' mientras el entrenador Hansi Flick dice que los problemas de lesiones están casi superados para la estrella del Barcelona
La persistente lesión inguinal de Yamal es motivo de debate
El joven prodigio se ha perdido siete partidos esta temporada debido a la pubalgia; una lesión crónica que proviene de un desgarro en el pequeño tejido de la ingle o el abdomen inferior. Aunque ha regresado al once inicial en las últimas semanas, el Barcelona estuvo sin su joven estrella durante la mayor parte de septiembre, y Yamal también se perdió un partido de La Liga contra el Sevilla a principios de octubre debido a una recurrencia de la lesión. Los comentarios de Flick sugieren que su joven estrella está cerca de volver a su mejor nivel deslumbrante.
La selección de Yamal para los próximos partidos de España contra Georgia y Turquía provocó un intercambio tenso entre club y país, ya que Flick sugirió previamente que la federación española (RFEF) había fallado anteriormente en cuidar a las jóvenes estrellas.
De La Fuente se mostró molesto por esa idea, señalando que el extremo ha sido titular en sus seis partidos anteriores para el club catalán, diciendo que el extremo está en "perfectas condiciones."
Flick pide a la RFEF que proteja a Yamal
Hablando antes del partido de Barcelona contra Celta de Vigo el domingo por la noche, Flick dijo: "Pido lo mismo al equipo nacional que estamos haciendo aquí: que cuiden de él. Ha cambiado, está mucho mejor, está entrenando muy bien, hace tratamiento diario en el gimnasio.
"Puede volver a su mejor nivel, aún no está al cien por cien. Tenemos que cuidarlo, aquí y con el equipo nacional. Y creo que están haciendo eso también."
Yamal sigue rindiendo a un alto nivel a pesar de las lesiones
Una lesión recurrente de tejido blando es obviamente una causa de preocupación, pero no necesariamente una sorpresa para un jugador joven que ha jugado un número extraordinario de partidos antes de cumplir 19 años. Yamal ha podido acumular 116 partidos para La Blaugrana sin preocupaciones reales por lesiones.
A pesar de sus problemas esta temporada, ha continuado rindiendo a un alto nivel, anotando cinco goles y sumando seis asistencias en 10 actuaciones para el Barcelona esta temporada. Fue instrumental en salvar a su equipo de la vergüenza a mediados de semana, asistiendo en un gol y marcando uno propio en el decepcionante empate 3-3 del club catalán ante el Club Brugge en la Liga de Campeones.
Informes en España también insinuaron que el subcampeón del Balón de Oro estaba descontento en el Camp Nou debido a sus problemas de lesiones, pero él desestimó tales temores después del partido de mitad de semana, diciendo: "Se ha hablado mucho sobre mi lesión en la ingle, sobre que estaba triste, y todo eran mentiras. Estaba igual que siempre, estaba muy feliz, estaba concentrado en mi trabajo, tratando de volver al trabajo y poder jugar a este nivel, que es como me siento mejor y cómo más disfruto."
El deber internacional llama a Yamal
Como ha señalado De La Fuente, Yamal ha tenido una serie consistente en el once inicial del equipo de Flick últimamente. Casi con certeza será incluido desde el inicio contra el Celta de Vigo este fin de semana, antes de partir para sus compromisos internacionales.
España actualmente se sitúa en la cima de su grupo, ganando todos sus cuatro partidos sin encajar un gol. Pueden asegurar prácticamente la clasificación para el Mundial del próximo verano en Norteamérica con una victoria fuera de casa contra Turquía el 15 de noviembre. Eso requeriría que Turquía superara una diferencia de goles enorme el 18 de noviembre, siempre que puedan vencer a Bulgaria.
Si España vence a Georgia, será interesante ver si De La Fuente jugará con el joven de 18 años, o intentará suavizar las relaciones con el Barcelona descansando a Yamal.
