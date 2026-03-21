Guinea: «Devuélvanos la Copa Africana de 1976». ¡Marruecos abandonó el campo!

La Confederación Africana de Fútbol vuelve a sacar a relucir el pasado y desata una nueva polémica. Tras la decisión de adjudicar la Copa Africana de Naciones 2026 a Marruecos, 58 días después de la final perdida sobre el terreno de juego contra Senegal, la Federación de Fútbol de Guinea también pasa al contraataque: en el punto de mira se encuentra la edición de 1976.





En Adís Abeba, con el antiguo formato de fase final por grupos, el último partido entre Guinea y Marruecos se convirtió en decisivo: los guineanos necesitaban ganar, a los marroquíes les bastaba un empate. Tras el gol de Guinea, Marruecos abandonó el campo en protesta por una decisión arbitral, volviendo al terreno de juego solo después de más de diez minutos. En los últimos minutos llegó el 1-1 que entregó el título a los norteafricanos.



