Guardiola responde con sarcasmo al mercado invernal del Manchester City
El Manchester City ha invertido 485 millones de euros en las últimas tres ventanas de fichajes
El Manchester City sacudió el mercado a principios de enero al fichar a Antoine Semenyo procedente del Bournemouth por 74 millones de euros, y posteriormente reforzó su defensa con la llegada de Marc Guéhi por 23 millones de euros, tras las lesiones de Rúben Dias, Joško Gvardiol y John Stones. Con estas incorporaciones, el gasto total del City en las últimas tres ventanas de transferencias ascendió a 485 millones de euros.
Además, el club recuperó a Sverre Nypan tras finalizar su cesión en el Middlesbrough, mientras que Kalvin Phillips salió a préstamo rumbo al Sheffield United. El City también logró ingresar parte de lo invertido con la venta de Oscar Bobb al Fulham por 31 millones de euros.
El conjunto de Guardiola fue el mayor gastador del mercado invernal en la Premier League, seguido de cerca por el Crystal Palace, que desembolsó 83 millones de euros en los fichajes de Brennan Johnson y Jørgen Strand Larsen. No obstante, las Águilas registraron el mayor gasto neto de la liga, con 63 millones de euros, frente a los 57 millones de euros del City.
Un día después del cierre del mercado, Guardiola fue consultado sobre si el director deportivo del club, Hugo Viana, merecía mayor reconocimiento por cerrar las operaciones de Semenyo y Guéhi. La respuesta del técnico, sin embargo, sorprendió a todos.
Guardiola bromea sobre el gasto del Manchester City en el mercado
Guardiola declaró en conferencia de prensa: “Estoy un poco triste y molesto porque nuestro gasto neto en los últimos cinco años es apenas el séptimo más alto de la Premier League. Yo quiero ser el primero, así que no entiendo por qué el club no ha gastado más dinero. Por eso estoy algo malhumorado con ellos.
En el pasado estuvimos en la posición en la que estábamos porque invertimos mucho, y ahora les toca a los otros seis equipos que nos superan en gasto neto ganar la Premier League, la Champions League y la FA Cup, ya que han gastado más en los últimos cinco años”.
El técnico insistió en que sus palabras no eran una opinión, sino datos objetivos: “Esto es un hecho, no una opinión. Una opinión es decir si jugamos bien o mal contra el Tottenham. En eso podemos estar de acuerdo o no, pero en los números no. Así que mucha suerte a los seis equipos que están por delante de nosotros en gasto neto durante los últimos cinco años. Vamos, los estoy esperando”.
El Manchester United lidera la tabla de gasto neto en los últimos cinco años
Guardiola hacía referencia a una tabla reciente que revela que el Manchester United lidera el gasto neto de los últimos cinco años, con un balance negativo de 795 millones de euros. El Arsenal aparece en segundo lugar con 785 millones de euros, seguido por el Chelsea con 768 millones, mientras que el Tottenham ocupa la cuarta posición con 672 millones.
Más atrás figuran el Newcastle, con 500 millones de euros, y el Liverpool, con 491 millones, mientras que el Manchester City se sitúa séptimo en la clasificación, con un gasto neto de 461 millones de euros.
El Manchester City apunta a la final de la Carabao Cup
El Manchester City recibirá al Newcastle este miércoles en el partido de vuelta de la semifinal de la Carabao Cup, con una ventaja de 2-0 en el global. El equipo de Guardiola conquistó el torneo en cuatro temporadas consecutivas entre 2018 y 2021, aunque no ha vuelto a disputar una final desde entonces.
El técnico aseguró que esperará hasta último momento para decidir si Rayan Cherki estará disponible, después de sufrir un golpe en el empate 2-2 ante el Tottenham el domingo. También confirmó que Rúben Dias ya regresó a los entrenamientos tras superar una lesión muscular sufrida a principios de año, mientras que Jérémy Doku continúa al margen y aún no ha retomado el trabajo con el grupo tras lesionarse la pantorrilla frente al Galatasaray.
Guardiola añadió: “Tenemos la oportunidad de disputar nuestra quinta final de la Carabao Cup en diez años. El resultado de la ida fue bueno, aunque prefiero empezar con ventaja. Conozco muy bien a Eddie Howe y al Newcastle, el orgullo que tienen y su nivel como equipo de Champions League. Por eso debemos estar preparados y ver cómo se recuperan los jugadores tras un partido exigente ante el Spurs. Queremos imponer nuestro juego, darle una alegría a nuestra gente y tratar de llegar a Wembley en marzo”.
