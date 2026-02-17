AFP
Traducido por
¡Gran revuelo en Marsella! Medhi Benatia se quedará a pesar de haber anunciado su dimisión, ya que el propietario del club confirma que el exdefensa elegirá al sucesor de Roberto De Zerbi
El nuevo líder deportivo
El marroquí había anunciado inicialmente el domingo en las redes sociales que dejaba su cargo de asesor deportivo tras la salida del entrenador Roberto De Zerbi por mutuo acuerdo. Sin embargo, tras una visita de alto nivel a la ciudad este martes del propietario estadounidense del club, McCourt, el panorama ha cambiado por completo. Benatia asume ahora un cargo mucho más amplio, en el que supervisará todo el departamento futbolístico del club durante una fase de transición crítica para el gigante de la Ligue 1.
La intervención de McCourt ha promovido efectivamente a Benatia al puesto deportivo más poderoso del club por el momento. La decisión llega justo cuando los aficionados exigen estabilidad tras una racha de resultados desastrosos. Con la dirección deportiva ahora firmemente en sus manos, la prioridad inmediata de Benatia será encontrar al candidato adecuado para dirigir al equipo desde el banquillo, tras un periodo de gran inestabilidad en el área técnica.
En un comunicado oficial publicado el martes, el propietario del club dejó muy clara la nueva jerarquía, confirmando que Benatia dirigirá ahora «todas las actividades deportivas» y será la figura principal encargada de seleccionar al futuro entrenador. Esta medida centraliza todas las decisiones futbolísticas en manos del excentral, que anteriormente trabajaba junto al presidente del club en el reclutamiento y la estrategia.
- AFP
Longoria pierde el control.
Las consecuencias de esta reestructuración dejan al presidente Pablo Longoria en una posición cada vez más precaria. El español, que en su día fue el indiscutible artífice del proyecto del Marsella, ha visto cómo su influencia se reducía considerablemente. Tras un mandato marcado por una elevada rotación de jugadores y recientes fracasos en el terreno de juego, incluida una humillante derrota por 5-0 ante su rival, el París Saint-Germain, Longoria está siendo apartado de las operaciones futbolísticas cotidianas que en su día definieron su presidencia.
El comunicado oficial del club sugiere un giro estratégico para el español. La declaración de McCourt explicaba: «El papel de Pablo Longoria debe evolucionar hacia sus responsabilidades institucionales, con el fin de mantener la representación del Olympique de Marsella en los organismos franceses y, especialmente, europeos».
McCourt asume la responsabilidad.
Con el Marsella aún conmocionado por la inesperada salida de De Zerbi y la dolorosa eliminación de la Liga de Campeones, McCourt se vio obligado a actuar. El multimillonario propietario rara vez interviene de forma tan directa, pero la magnitud de la crisis actual exigía su presencia personal en el sur de Francia. Ha desafiado a los dirigentes que quedan a encontrar una solución rápida a la vacante actual en el banquillo.
Dirigiéndose directamente a la afición, McCourt aclaró la hoja de ruta inmediata del club. «Como propietario del club, voy a venir a Marsella y asumir, una vez más, mis responsabilidades para que el club siga centrado en sus objetivos», declaró. «Bajo la supervisión de Medhi Benatia, pronto se anunciará el nombramiento de un nuevo entrenador. Mi ambición por el club sigue intacta. Movilicémonos al servicio del OM».
- AFP
Una decisión que define la temporada
Ahora, Benatia tiene la gran responsabilidad de justificar la confianza depositada en él por McCourt. Al evitar su dimisión, el propietario ha vinculado el futuro inmediato del club a la visión de Benatia. La búsqueda de un sucesor para De Zerbi será la primera prueba real de esta nueva dinámica de poder, ya que el Marsella busca salvar lo que queda de una temporada que prometía mucho, pero que, hasta ahora, solo ha traído frustración.
Los aficionados siguen mostrándose escépticos ante los constantes cambios entre bastidores, pero la claridad del nuevo mandato de Benatia ofrece un rayo de esperanza. Mientras el club se encamina hacia un nuevo capítulo, este cambio institucional marca el fin de una era de control total por parte de Longoria. Ahora todas las miradas se dirigen hacia quién identificará Benatia como la persona adecuada para llevar al primer equipo de vuelta a las cotas esperadas por la exigente afición del Marsella.
Anuncios