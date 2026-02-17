¡Gran revuelo en Marsella! Medhi Benatia se quedará a pesar de haber anunciado su dimisión, ya que el propietario del club confirma que el exdefensa elegirá al sucesor de Roberto De Zerbi

El marroquí había anunciado inicialmente el domingo en las redes sociales que dejaba su cargo de asesor deportivo tras la salida del entrenador Roberto De Zerbi por mutuo acuerdo. Sin embargo, tras una visita de alto nivel a la ciudad este martes del propietario estadounidense del club, McCourt, el panorama ha cambiado por completo. Benatia asume ahora un cargo mucho más amplio, en el que supervisará todo el departamento futbolístico del club durante una fase de transición crítica para el gigante de la Ligue 1.

La intervención de McCourt ha promovido efectivamente a Benatia al puesto deportivo más poderoso del club por el momento. La decisión llega justo cuando los aficionados exigen estabilidad tras una racha de resultados desastrosos. Con la dirección deportiva ahora firmemente en sus manos, la prioridad inmediata de Benatia será encontrar al candidato adecuado para dirigir al equipo desde el banquillo, tras un periodo de gran inestabilidad en el área técnica.

En un comunicado oficial publicado el martes, el propietario del club dejó muy clara la nueva jerarquía, confirmando que Benatia dirigirá ahora «todas las actividades deportivas» y será la figura principal encargada de seleccionar al futuro entrenador. Esta medida centraliza todas las decisiones futbolísticas en manos del excentral, que anteriormente trabajaba junto al presidente del club en el reclutamiento y la estrategia.