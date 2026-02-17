Getty/GOAL
Traducido por
Gordon Ramsay apoya al «padre increíble» David Beckham y envía una clara advertencia a Brooklyn sobre su esposa Nicola Peltz en medio de una disputa familiar
Brooklyn lanzó una explosiva crítica contra sus padres David y Victoria.
No hay indicios de que eso vaya a suceder pronto, ya que Brooklyn, el hijo mayor de la leyenda del Manchester United David y la ex estrella del pop de las Spice Girls Victoria, recientemente lanzó una explosiva crítica contra su madre y su padre durante una sorprendente diatriba en las redes sociales.
Ramsay, que conoce a los Beckham desde hace más de dos décadas, ha estado ahí para ofrecer su apoyo a Brooklyn, que en su día aspiró a ser chef. Es capaz de situarse en ambos lados de una sorprendente división.
- Getty/GOAL
Ramsay reacciona ante la ruptura de la familia Beckham.
El restaurador de 59 años, galardonado con una estrella Michelin, ha declarado a The Sun: «Es una situación muy difícil. Victoria está molesta, y sé que David ama a Brooklyn las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Brooklyn y yo nos hemos enviado algunos mensajes, nuestra relación es sólida. Le quiero, tiene un corazón increíble. Pero es difícil, ¿no?, cuando estás enamorado. El amor es ciego. Es fácil subirse a esa montaña rusa y dejarse llevar. Pero volverá.
He visto de primera mano lo buenos padres que son. David es un padre increíble. Ambos han dedicado mucha energía a sus hijos, y sé cuántas veces han sacado a Brooklyn de la mierda.
Creo que es cuestión de tiempo que Brooklyn se mire bien a sí mismo y comprenda lo que sus padres significan para él. Está desesperado por forjarse su propio camino, y respeto eso de él. Es algo muy bueno. Pero recuerda de dónde vienes. Y, sinceramente, algún día no tendrás a tu madre y a tu padre, y tienes que entenderlo. Ya te darás cuenta.
Solo quiero que Brooklyn se tome un momento para sí mismo. Y que recuerde: eres mitad mamá, mitad papá. Y eres un joven increíble. Pero, chico, ellos han hecho más por ti que nadie en toda tu vida. El tiempo será el mejor remedio, y David recuperará sin duda esa relación».
¿Victoria bailó de forma inapropiada en la boda de Brooklyn?
Ramsay y su esposa Tana han sido amigos de los Beckham durante casi 25 años. El franco escocés, famoso por sus palabrotas en la cocina, es uno de los que se han quedado atónitos ante las afirmaciones de Brooklyn de que su madre bailó de forma inapropiada en su boda con Nicola Peltz.
Cuando se le pidió que aclarara el asunto, Ramsay dijo: «No hubo nada obsceno. No hubo nada inapropiado. Todo el mundo se lo estaba pasando bien, bailando».
Al ser presionado sobre si hubo «baile sensual», Ramsay añadió: «¡No! Nada de eso. Fue divertido. No he visto ninguno de los memes, aunque, por supuesto, he oído hablar de ellos, pero Victoria tiene un gran sentido del humor.
Es genial. Tiene razón en estar molesta (por la boda), pero puede ignorar esas otras tonterías en un santiamén. Victoria y Tana han hablado mucho, probablemente estén más unidas que nunca, son como dos gotas de agua, esas dos».
- Getty
Beckham trabaja con Messi en el Inter Miami, ganador de la MLS Cup.
David y Victoria han evitado la disputa familiar en sus apariciones públicas. Brooklyn también ha desaparecido del foco mediático tras declarar que quiere centrarse en su matrimonio con Peltz en un futuro próximo. No ha tenido ningún contacto con sus padres ni con sus hermanos Romeo, Cruz y Harper.
El ex capitán de Inglaterra David Beckham tiene mucho entre manos en estos momentos, ya que sigue trabajando junto al argentino Lionel Messi, considerado el mejor jugador de todos los tiempos, como copropietario del Inter Miami, ganador de la MLS Cup. Se acerca rápidamente una nueva temporada en Estados Unidos, mientras que también se sigue de cerca el ascenso del Salford City a la League Two, club en el que ha invertido junto a su antiguo compañero en el United Gary Neville.
Anuncios