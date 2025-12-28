¿Golpe para el Manchester City? La situación del traspaso de Antoine Semenyo está 'bastante clara' mientras el entrenador de Bournemouth, Andoni Iraola, espera que el delantero se quede durante 'meses y años'
Semenyo vinculado con el Man City y otros clubes importantes
Bournemouth sufrió una dañina derrota por 4-1 ante Brentford el sábado, extendiendo su racha sin victorias a nueve partidos y aumentando preocupaciones de cara al nuevo año. A pesar del duro marcador, Semenyo volvió a destacarse como una rara chispa de brillo, anotando su noveno gol de la temporada con un astuto remate desde corta distancia.
La derrota se produjo en medio de una creciente especulación en torno al futuro de Semenyo, con informes a principios de la semana que sugerían que el Manchester City está avanzando planes para un movimiento en enero. Se cree que una cláusula de rescisión, valorada en 65 millones de libras, se activará cuando se abra la ventana de transferencias, colocando a Bournemouth bajo una presión creciente.
Con enero acercándose rápidamente, la atención se centró rápidamente en cómo Bournemouth podría manejar el interés en uno de sus jugadores más influyentes. Mientras que los problemas del club continúan en el campo, su entrenador estaba interesado en centrar nuevamente la atención en los partidos inmediatos en lugar de en las posibles salidas.
- Getty Images Sport
Iraola quiere mantener a Semenyo en Bournemouth el mayor tiempo posible
Iraola hizo poco por ocultar cuánto valora a Semenyo, reiterando su deseo de mantener al atacante en el club tanto tiempo como las circunstancias lo permitan.
"No, cuanto más partidos Antoine pueda jugar para nosotros, [mejor]", dijo Iraola cuando se le preguntó si Bournemouth podría preferir una venta anticipada. "Si puede jugar años para nosotros, ¡es mucho mejor! Si no pueden ser años, pueden ser meses. Si solo puede jugar semanas, son semanas, pero cuanto más tiempo juegue con nosotros, mejor para nosotros."
El español subrayó lo central que es Semenyo para su equipo, incluso en tardes difíciles. "La situación de Antoine es bastante clara. Antoine es un jugador fundamental para nosotros e incluso en partidos como el de hoy, donde probablemente no ha jugado bien, siempre es una amenaza para marcar y asistir."
Iraola añadió que cualquier decisión podría, en última instancia, estar fuera de su control, mientras confirmaba que el delantero sigue disponible para la selección. "Obviamente, no quiero perderlo. Esto es bastante claro, pero hay algunas situaciones que no están bajo mi control. Estará disponible para jugar nuevamente en tres días [contra el Chelsea] y luego el siguiente, y espero que juegue mucho más con nosotros."
Semenyo muestra su importancia para los Cherries en la derrota ante Brentford
El gol de Semenyo contra el Brentford fue un breve momento de alivio en una tarde por lo demás castigadora para el Bournemouth. El triplete de Kevin Schade resultó decisivo, con el equipo local aprovechando errores defensivos y castigando el lento inicio de los Cherries para tomar una ventaja dominante.
El Bournemouth se encontró dos goles abajo al descanso después del temprano gol inicial de Schade y un costoso autogol del portero Djordje Petrovic. Cualquier esperanza de remontada se desvaneció temprano en la segunda mitad cuando Schade anotó nuevamente, completando su triplete al final después de que Semenyo redujera brevemente el déficit.
El resultado subrayó cuán dependiente se ha vuelto el Bournemouth del rendimiento de Semenyo durante un período difícil. Mientras los resultados han escaseado, el delantero ha seguido rindiendo a nivel individual, reforzando por qué el interés de los principales clubes se ha intensificado.
- Getty Images Sport
Bournemouth quiere mantener a Semenyo, incluso si es solo por unas semanas
Bournemouth se enfrentará a un rápido cambio con un difícil viaje a Chelsea a continuación, un partido para el cual Iraola ya ha indicado que Semenyo estará disponible. Con importantes partidos de liga viniendo uno tras otro, los Cherries estarán desesperados por mantener a su atacante clave el mayor tiempo posible.