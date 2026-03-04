Golpe para el Barcelona, ya que Alejandro Balde se perderá los dos partidos de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Newcastle, mientras que el club de la Liga ofrece información actualizada sobre la lesión de Jules Koundé

Los informes médicos publicados por el club pintan un panorama preocupante para los fieles del Camp Nou. En el primero de dos comunicados oficiales separados, el club detalló los detalles de la lesión de Koundé, afirmando: «El jugador del primer equipo Jules Koundé ha sufrido una lesión en el tendón de la corva (bíceps femoral) del muslo izquierdo. Su recuperación determinará su disponibilidad».

En otro comunicado en el que se abordaba un segundo golpe para la línea defensiva, el club afirmaba: «El jugador del primer equipo Alejandro Balde ha sufrido una lesión en el tendón de la corva distal (bíceps femoral) del muslo izquierdo. Las pruebas indican que el proceso de recuperación durará aproximadamente cuatro semanas».

Koundé se vio obligado a abandonar el terreno de juego tras solo 11 minutos de partido en el choque de la Copa del Rey, aparentemente agarrándose la pierna con evidente frustración antes de ser sustituido. Balde, que entró en juego para ayudar en la reorganización táctica, tampoco pudo terminar el partido. El internacional español se perderá ahora una parte crucial de la temporada, incluidas las dos eliminatorias europeas contra el Newcastle, ya que se espera que su recuperación se prolongue hasta bien entrado el mes de abril.