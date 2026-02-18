Gianni Infantino, «conmocionado y entristecido» por las acusaciones de abuso racial contra Vinicius Junior, mientras el presidente de la FIFA envía su «total solidaridad»

Vinicius marcó el único gol del partido en Brasil, lo que ayudó al Real Madrid a ganar por 1-0 en el partido de ida de la eliminatoria de octavos de final contra el Benfica. Sin embargo, el encuentro se vio empañado por los presuntos insultos racistas de Gianluca Prestianni, y Vinicius alertó al árbitro de los comentarios del argentino, lo que llevó al árbitro a activar el protocolo antirracismo.

El partido se reanudó tras una pausa de diez minutos, pero el Benfica y su entrenador, José Mourinho, han sido criticados por su respuesta al incidente.

El Benfica ha afirmado que Prestianni ha sido víctima de «difamación», mientras que Mourinho pareció sugerir que Vinicius había incitado a los insultos con su celebración del gol e insistió en que su club no podía ser racista por naturaleza, ya que Eusebio es una leyenda allí.