Gianni Infantino, «conmocionado y entristecido» por las acusaciones de abuso racial contra Vinicius Junior, mientras el presidente de la FIFA envía su «total solidaridad»
La victoria del Real Madrid empañada por acusaciones de racismo
Vinicius marcó el único gol del partido en Brasil, lo que ayudó al Real Madrid a ganar por 1-0 en el partido de ida de la eliminatoria de octavos de final contra el Benfica. Sin embargo, el encuentro se vio empañado por los presuntos insultos racistas de Gianluca Prestianni, y Vinicius alertó al árbitro de los comentarios del argentino, lo que llevó al árbitro a activar el protocolo antirracismo.
El partido se reanudó tras una pausa de diez minutos, pero el Benfica y su entrenador, José Mourinho, han sido criticados por su respuesta al incidente.
El Benfica ha afirmado que Prestianni ha sido víctima de «difamación», mientras que Mourinho pareció sugerir que Vinicius había incitado a los insultos con su celebración del gol e insistió en que su club no podía ser racista por naturaleza, ya que Eusebio es una leyenda allí.
Infantino: No hay lugar para el racismo
El presidente de la FIFA, Infantino, se ha pronunciado sobre el incidente y ha declarado este miércoles: «Me ha sorprendido y entristecido ver el incidente de presunto racismo hacia Vinicius Junior en el partido de la Liga de Campeones de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF.
No hay lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad; necesitamos que todas las partes implicadas tomen medidas y hagan rendir cuentas a los responsables.
En la FIFA, a través de la iniciativa Global Stand Against Racism y el Players’ Voice Panel, nos comprometemos a garantizar que los jugadores, los árbitros y los aficionados sean respetados y protegidos, y que se tomen las medidas adecuadas cuando se produzcan incidentes.
Felicito al árbitro François Letexier por activar el protocolo contra el racismo utilizando el gesto con el brazo para detener el partido y abordar la situación.
La FIFA y el fútbol muestran su total solidaridad con las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación. Siempre seguiré reiterando: ¡No al racismo! ¡No a cualquier forma de discriminación!».
El exárbitro de la Premier League se disculpa por sus comentarios «torpes»
El exárbitro de la Premier League Mark Clattenburg también fue objeto de críticas por su elección de palabras cuando fue consultado en directo por televisión.
Durante la interrupción, Clattenburg dijo a los espectadores de Amazon Prime: «Una vez que Vinicius Junior se ha acercado al árbitro, este tiene que seguir el protocolo, tiene que seguir las reglas que la UEFA ha establecido para estos casos.
El problema en esta situación es que Vinicius Junior no se ha ayudado a sí mismo. Ha complicado las cosas al árbitro.
Marcó un gol maravilloso y lo único que tenía que hacer era, sí, celebrarlo, pero volver. Ha complicado mucho, mucho esta situación».
Sus comentarios provocaron críticas inmediatas y ahora se ha disculpado, afirmando en sus redes sociales: «Nada justifica el racismo en el deporte ni en la vida. Agradezco tener la oportunidad de dar seguimiento a lo ocurrido anoche, me equivoqué, lo siento.
Era televisión en directo, mi trabajo es responder en el momento y las palabras que utilicé fueron torpes e incorrectas. Ya estoy aprendiendo de esto y agradezco a mis colegas que cubrieron la situación con clase en todo momento».
La semana que viene nos espera un emocionante partido de vuelta.
La UEFA ha abierto una investigación y Prestianni se enfrenta a una dura sanción si se le declara culpable de insultar racialmente a Vinicius. El propio centrocampista ha negado haber utilizado lenguaje discriminatorio hacia el brasileño e insiste: «En ningún momento dirigí insultos racistas a Vinicius Jr., quien, por desgracia, malinterpretó lo que creyó oír. Nunca he sido racista con nadie».
Queda por ver si Prestianni jugará en el Bernabéu la semana que viene en el partido de vuelta, en el que el Benfica necesita una victoria para pasar a la siguiente ronda. Kylian Mbappé, sin embargo, ha pedido que se le prohíba de por vida jugar en la Liga de Campeones.
«Prestianni llamó claramente mono a Vini Jr., lo hizo cinco veces. Lo vi. La UEFA tiene las mejores cámaras, ahora esperamos. Esto es inaceptable. No es mi tipo de persona. El Benfica es un gran club, no tengo nada en contra, pero Prestianni no debería volver a jugar nunca más en la Champions League», afirmó.
