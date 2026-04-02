Gianluigi Buffon confirma su retirada de la selección italiana en un emotivo comunicado

Durante su mandato, Buffon se propuso ir más allá de ser una simple figura representativa, intentando modernizar la trayectoria de los jóvenes talentos italianos y tender puentes entre los distintos grupos de edad. «He intentado desempeñar mi papel dedicándole toda mi energía, con el deseo de que todos los sectores estuvieran conectados, como un nexo de diálogo y sinergia entre los distintos equipos juveniles, esforzándome por estructurar un proyecto que partiera de los más jóvenes y llegara hasta las selecciones nacionales sub-21», explicó.

Buffon también destacó que se había centrado en incorporar a figuras con experiencia al equipo para fomentar una cultura de meritocracia, un proyecto que espera que continúe bajo el nuevo liderazgo. Continuó diciendo: «Solicité y conseguí la incorporación de algunas figuras clave y con gran experiencia, que están aprovechando estas oportunidades necesarias con una visión a medio y largo plazo. Esto se debe a que creo en la política de la meritocracia. Corresponderá a los responsables juzgar la acierto de estas decisiones. Guardo todo esto en mi corazón, con gratitud por el privilegio y las lecciones aprendidas, aunque sea un epílogo doloroso. Forza Azzurri sempre».