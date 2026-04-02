AFP
Traducido por
Gianluigi Buffon confirma su retirada de la selección italiana en un emotivo comunicado
Las secuelas de la decepción del Mundial
Tras la desastrosa derrota de Italia en la repesca del Mundial ante Bosnia y Herzegovina —que supone su tercera ausencia consecutiva del torneo—, la dirección de la selección nacional se ha desmoronado. Buffon, que asumió el cargo de jefe de la delegación en el verano de 2023, ha dimitido oficialmente, una decisión que se hizo pública poco después de la salida del presidente de la FIGC, lo que supone una reorganización total dentro de la jerarquía de los cuatro veces campeones del mundo.
- AFP
Un emotivo mensaje de despedida
En un extenso y sincero comunicado publicado en Instagram, Buffon expresó el dolor que le ha causado el reciente fracaso y su responsabilidad de dar un paso al lado. «Renunciar justo tras el final del partido contra Bosnia fue un acto urgente, que surgió de lo más profundo de mi ser. Tan espontáneo como las lágrimas que me duelen en el corazón y que sé que comparto con todos vosotros», escribió el jugador de 48 años. «Me pidieron que esperara hasta que todos tuvieran tiempo para reflexionar. Ahora que el presidente Gravina ha decidido dar un paso al lado, me siento libre para hacer lo que considero el acto responsable. A pesar de mi sincera convicción de que he construido mucho en términos de espíritu de equipo con Rino Gattuso y todos mis colaboradores en el muy poco tiempo del que ha dispuesto la selección nacional, el objetivo principal era llevar a Italia de vuelta al Mundial. Y no lo hemos conseguido».
Tradición y meritocracia en Coverciano
Durante su mandato, Buffon se propuso ir más allá de ser una simple figura representativa, intentando modernizar la trayectoria de los jóvenes talentos italianos y tender puentes entre los distintos grupos de edad. «He intentado desempeñar mi papel dedicándole toda mi energía, con el deseo de que todos los sectores estuvieran conectados, como un nexo de diálogo y sinergia entre los distintos equipos juveniles, esforzándome por estructurar un proyecto que partiera de los más jóvenes y llegara hasta las selecciones nacionales sub-21», explicó.
Buffon también destacó que se había centrado en incorporar a figuras con experiencia al equipo para fomentar una cultura de meritocracia, un proyecto que espera que continúe bajo el nuevo liderazgo. Continuó diciendo: «Solicité y conseguí la incorporación de algunas figuras clave y con gran experiencia, que están aprovechando estas oportunidades necesarias con una visión a medio y largo plazo. Esto se debe a que creo en la política de la meritocracia. Corresponderá a los responsables juzgar la acierto de estas decisiones. Guardo todo esto en mi corazón, con gratitud por el privilegio y las lecciones aprendidas, aunque sea un epílogo doloroso. Forza Azzurri sempre».
- AFP
Incertidumbre para Gattuso y el futuro
Tras las salidas de Gravina y Buffon, el futuro del seleccionador Gennaro Gattuso sigue siendo incierto, mientras la FIGC se prepara para una reorganización total. La dimisión de Buffon supone un emotivo final a su legendaria trayectoria de 176 partidos con la Azzurri, lo que pone de manifiesto la urgente necesidad de un nuevo comienzo en la cúpula directiva para garantizar que Italia no se quede fuera de su cuarto Mundial consecutivo en 2030.