Gianluca Prestianni, suspendido provisionalmente por la UEFA tras la denuncia por racismo de Vinicius Junior, dejará a José Mourinho sin el extremo del Benfica para la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid
¿Qué ocurrió en el partido de la Liga de Campeones disputado en el Estadio da Luz?
Prestianni se vio envuelto en una acalorada discusión con Vinicius tras ver al internacional brasileño abrir el marcador en el partido de ida de un reñido encuentro europeo en el Estadio da Luz.
El sudamericano de 20 años se tapó la boca con la camiseta al interactuar con un rival continental. Vinicius, que esperaba a que se reanudara el partido tras romper el empate, corrió hacia el árbitro para presentar su queja.
El partido se detuvo durante 10 minutos, siguiendo los protocolos de la UEFA, y posteriormente el organismo rector del fútbol europeo y el Gobierno portugués abrieron una investigación sobre lo sucedido.
Prestianni, sancionado provisionalmente por la UEFA
La declaración oficial de la UEFA sobre las medidas iniciales adoptadas reza así: «Tras el nombramiento de un inspector de ética y disciplina (EDI) de la UEFA para investigar las denuncias de comportamiento discriminatorio durante el partido de eliminatoria de la Liga de Campeones de la UEFA 2025/2026 entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Órgano de Control, Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA ha decidido hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de la competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible, por la violación prima facie del artículo 14 del Reglamento Disciplinario (DR) de la UEFA en relación con un comportamiento discriminatorio.
«Esto se entiende sin perjuicio de cualquier resolución que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan dictar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA. Se facilitará más información sobre este asunto a su debido tiempo».
Prestianni podría enfrentarse a una larga suspensión.
Prestianni no podrá enfrentarse a su acusadora cuando el Benfica viaje a Madrid el miércoles. Sky News informa de que podría «enfrentarse a una sanción mínima de 10 partidos» una vez que se hayan completado las investigaciones.
Vinicius declaró en un comunicado emitido inmediatamente después de su partido contra el Benfica:
«Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan meterse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigarlos. Nada de lo que ha pasado hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. Me han sacado tarjeta amarilla por celebrar un gol. Sigo sin entender por qué. Por otro lado, solo ha sido un protocolo mal ejecutado que no ha servido para nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, especialmente después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario».
Prestianni dijo en una declaración propia, en la que mantiene su inocencia: «Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas a Vini Jr, quien lamentablemente malinterpretó lo que creyó oír. Nunca fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de los jugadores del Real Madrid».
¿Qué pasa después?
El Real Madrid ha colaborado con la UEFA en su investigación, mientras que Prestianni también ha participado en el proceso. Según ESPN, el argentino declaró ante la comisión investigadora que utilizó lenguaje homófobo hacia Vinicius, pero no insultos racistas.
Ahora está a la espera de nuevas sanciones, mientras que el Benfica y su entrenador, José Mourinho, que cumplirá una sanción en el Bernabéu a mitad de semana, han salido en defensa de su jugador.
