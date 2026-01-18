Getty
Gerard Piqué aborda la posibilidad de que Lionel Messi juegue en la Kings League después de que Neymar revela consulta a su excompañero del Barcelona
La leyenda del Barcelona, Piqué, lanzó la Kings League.
La Kings League, que Gerard Piqué ayudó a lanzar, ha sido un éxito rotundo, con una base de fanáticos que se está construyendo en todo el mundo a medida que la marca continúa expandiéndose. La Copa Mundial de Naciones en Brasil, con el país anfitrión y Chile confirmados como finalistas, ha ayudado a elevar el perfil de la competencia aún más.
Un enorme crecimiento en las cifras de audiencia está ayudando a atraer nombres de alto perfil al evento. Neymar ha participado, con el compatriota brasileño Kaká siendo otro de los que ha tomado parte. Podría ser que eventualmente se adquiera al más grande de los nombres, con Messi siendo mencionado como un posible participante en el futuro.
Lo que Neymar dijo sobre Messi en la Kings League
Hablando en un podcast en Brasil, Neymar dijo que Lionel Messi ha expresado su deseo de participar en la Kings League después de interesarse en la Copa del Mundo de Naciones. Afirmó que el ícono del Barça podría aparecer “en las semifinales o en la final”. Continuó diciendo: “Él me escribió y me preguntó si podía venir. Le dije que verificaría si el palco estaba lleno. Messi podría venir.”
Messi no se unió para la final de la Copa de Naciones, pero Piqué dijo antes de ese evento cuando le preguntaron sobre los rumores que excompañeros en el Camp Nou habían suscitado: “Pregúntale a Ney, él fue quien lo lanzó, ¿no?”
Continuó diciendo sobre involucrar a Messi: “Veremos si algún día existe la posibilidad de que se involucre en la Kings League, para mí sería un sueño obviamente, porque nos gusta tener a los mejores y siempre lo he dicho, él es el mejor en la historia de este deporte, así que tenerlo con nosotros sería increíble.”
La Kings League quiere más superestrellas como Messi
Mientras se mantiene reservado sobre Messi, Piqué no oculta el hecho de que quiere atraer más nombres reconocidos a la Kings League. El exinternacional español agregó: “He tenido la suerte de poder jugar con los mejores del mundo. Con todo tipo de compañeros. Siempre existirá la oportunidad de que participen. Cuando estás jugando es más complicado, pero cuando terminas tu carrera es otra historia.”
Anteriormente ha dicho sobre la posibilidad de invitar a Messi, quien actualmente juega en Estados Unidos para el campeón de la MLS Cup, Inter Miami, y ha firmado un nuevo contrato hasta 2028: “Estamos tratando de atraer a todas las grandes leyendas del mundo del fútbol tradicional. Y Messi es el más grande de todos. En este momento, todavía es un jugador activo, juega para el Inter Miami. Pero cuando se retire, podríamos tener la oportunidad de invitarlo.”
El exdelantero del Manchester City y Barcelona, Sergio Agüero, quien es presidente de una de las franquicias globales de la Kings League - junto a figuras como Neymar y Robert Lewandowski - ha hecho eco de los sentimientos de Piqué al decir sobre su compatriota argentino Messi: “No hemos hablado sobre eso. Creo que es un poco complicado en este momento con el calendario, pero espero que algún día pueda jugar para nosotros. Muchas estrellas han jugado y más quieren venir. Hemos visto a Chicharito [Javier Hernández], Ronaldinho, [Andrea] Pirlo, [Andriy] Shevchenko y [Iker] Casillas jugar para algunos de los otros equipos.
“Hay muchos jugadores interesados [en representar a Kunisports], pero obviamente, con el tiempo y las distancias, no ha sido posible para muchos de ellos, pero hay muchos exjugadores interesados en jugar. Es solo cuestión de encontrar las fechas.”
Reglas de la Kings League: Por qué se está construyendo una base de fanáticos global
Pique añadió sobre el éxito que la competición de la Kings League de fútbol siete ha disfrutado, con su conjunto único de reglas - que se asemejan a potenciadores de videojuegos, como una tarjeta de 'doble gol' así como 'penaltis inversos' - ayudando a aumentar el atractivo masivo: “Sabíamos que Brasil era un país que podría funcionar muy bien para la Kings. Se juega mucho al fútbol siete y a nivel de redes sociales hay un consumo muy grande. Una población enorme, muy conectada. Somos un producto que está diseñado para ser fútbol real, pero también como un videojuego.”
