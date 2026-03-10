La Juventus ya comienza a planificar y estudiar las posibles oportunidades del mercado para la próxima temporada deportiva.

La directiva bianconera quiere reforzar la plantilla con futbolistas de gran experiencia internacional, tratando de aprovechar las oportunidades entre aquellos jugadores que están a punto de terminar su contrato y han decidido no renovar su acuerdo con sus respectivos clubes.

En la lista del mercado de fichajes de la Vecchia Signora, según informa La Gazzetta dello Sport, destacan dos nombres de alto nivel: Bernardo Silva y Leon Goretzka, ambos destinados a liberarse de sus respectivos clubes.