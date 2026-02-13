Getty/GOAL
Gary Lineker revela el mensaje subido de tono que los jugadores del Nottingham Forest deberían haberle enviado a Evangelos Marinakis tras el despido de Sean Dyche
Gestores forestales: De Nuno a Dyche pasando por Postecoglou
El Forest comenzó la temporada 2025-26 con Nuno Espirito Santo al mando, tras haberlo visto guiar al equipo hasta el séptimo puesto y la clasificación europea la temporada pasada. Fue destituido de sus funciones el 9 de septiembre.
Las riendas pasaron inmediatamente al exentrenador del Tottenham Ange Postecoglou, pero el australiano hizo historia por motivos negativos, ya que solo logró ocho partidos sin ganar en 39 días al frente del equipo. Dyche respondió a otra llamada de socorro de Trentside.
Se le consideraba una opción segura para alejar al Forest del peligro del descenso, pero solo consiguió 10 victorias en sus 25 partidos al frente del equipo y se convirtió en el último en ser destituido, entre los abucheos de la grada, tras el empate a cero con el colista, el Wolves.
Marinakis se reunió con los jugadores antes de tomar la decisión de despedirlo.
Se afirma que el enigmático propietario de los Reds, Marinakis, se reunió con los jugadores veteranos antes de tomar la decisión de prescindir de Dyche, y el anuncio oficial se hizo poco después de la medianoche del 12 de febrero. Como era de esperar, se están planteando preguntas sobre lo que ocurre entre bastidores en Nottingham.
La leyenda de la Premier League Alan Shearer ha declarado en el podcast The Rest Is Football: «Hay informes, y parece que son bastante fiables, de que convoca a un comité de jugadores, habla con ellos y averigua qué opinan, y según todas las fuentes, eso es lo que hizo después del partido».
El exinternacional inglés y presentador de Match of the Day, Lineker, añadió: «Después del partido, reúne a los jugadores, probablemente a un par de ellos que no están en el once inicial, y ya se sabe cómo son los futbolistas: si estás en el equipo, por lo general estás contento con el entrenador; si no lo estás, no lo estás. En el gran esquema de las cosas, los jugadores también buscarán una excusa, pueden culpar al entrenador».
Las estrellas del bosque instadas a alzar la voz en una campaña histórica
Shearer añadió que la responsabilidad por los fracasos de los entrenadores recae en última instancia en Marinakis, ya que es él quien da luz verde a los nombramientos: «Tiene que asumir su responsabilidad por la contratación de entrenadores, ¡vamos! Si miras a Ange, miras a Nuno, miras a Sean Dyche y ahora estás buscando tu cuarto entrenador en una temporada. A veces tienes que decirte a ti mismo: "¿Estoy haciendo bien mi trabajo?". Y está claro que no. Así que tiene que asumir su parte de culpa».
Lineker dijo que el Forest carece de estabilidad y continuidad en su enfoque, y que se insta a los jugadores que tienen audiencia con el propietario a que digan lo que piensan: «También la forma en que ha cambiado de estilo.
Obviamente, Nuno juega al contraataque, Ange juega muy al ataque; luego vuelve a un estilo con Sean Dyche... Los jugadores se preguntarán: "¿Qué? ¿Quién vendrá después?". Vitor Pereira jugaba a veces con una presión bastante alta para los Wolves, así que, ¿van a cambiar de nuevo?
Y luego vas a culpar a los jugadores. Creo que si los jugadores tuvieran las pelotas en una reunión del comité y le dijeran: "Espera un momento, amigo, tienes que decidir qué estilo de fútbol quieres que juguemos, joder", en lugar de cambiarlo y dar 14 vueltas, no sé, exagero».
Próximo director de Forest: Pereira, listo para tomar las riendas
Según se informa, el Forest está a punto de fichar al exentrenador del Wolverhampton Pereira como nuevo entrenador, y el portugués se encargará de mantener al equipo en la Premier League y supervisar lo que queda de la campaña de la Europa League.
Ya ha trabajado con Marinakis anteriormente, en el Olympiacos, uno de los grandes clubes griegos, por lo que sabe a lo que se enfrenta. También se ha afirmado que «personajes» como Marinakis son importantes en el fútbol moderno, ya que el multimillonario magnate naviero es un hombre que espera que todos los miembros de sus clubes de fútbol compartan su pasión y su incansable búsqueda de la perfección.
