Gareth Bale explica por qué Xabi Alonso fracasó en el Real Madrid a pesar de ser un 'entrenador increíble'
La distinción entre entrenador y manager
Alonso, quien fue relevado de sus funciones hace poco más de una semana, llegó con una reputación impecable tras su histórico éxito en el Bayer Leverkusen. Sin embargo, a pesar de ganar 13 de sus primeros 14 partidos bajo el mando del entrenador, su "aventura" en el banquillo del Madrid se desenredó rápidamente, lo que llevó a su despido tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona y una tormenta de preguntas sobre qué salió mal.
Hablando en TNT Sports, Bale ofreció una evaluación franca. El galés, que pasó una década en el club llena de trofeos pero a menudo turbulenta, argumentó que el conjunto de habilidades requerido para tener éxito en el Real Madrid es fundamentalmente diferente al de casi cualquier otro club en el fútbol mundial.
"Es un entrenador increíble", dijo Bale. "Ha ganado lo que ha ganado en el Bayer Leverkusen, ha ganado trofeos, ha entrenado al equipo increíblemente bien. Pero cuando llegas al Real Madrid, no necesitas ser un entrenador, necesitas ser un manager."
El arte de 'mimar' a los Galácticos
El núcleo del análisis de Bale se centra en el personal específico que habita el vestuario local en el Bernabéu. El Real Madrid se ha construido históricamente sobre la filosofía 'Galáctica', reuniendo a las estrellas individuales más caras y talentosas del planeta. Según Bale, estos jugadores no requieren microgestión; requieren un toque delicado.
"Necesitas manejar los egos en el vestuario," explicó Bale. "Tienes que mimar los egos."
La relación de Alonso con Vinicius Junior fue particularmente inestable. La decisión del entrenador de dejar al brasileño en el banco en ocasiones causó tensión entre ellos y el delantero incluso fue escuchado diciendo que se iría del club tras su dramática reacción por ser sustituido contra el Barcelona.
Brillantez individual sobre sistemas tácticos
Bale fue más allá, sugiriendo que la obsesión táctica puede ser en realidad un obstáculo en Madrid. La filosofía del galés es que con tal abundancia de talento de clase mundial, el plan de juego debería ser relativamente simple: poner a los mejores jugadores en el campo y dejar que ganen el partido.
"No necesitas hacer tantas cosas tácticas", afirmó Bale. "En el vestuario hay superestrellas que pueden cambiar los partidos en un abrir y cerrar de ojos. Así que sí, puedes decir que él [Alonso] es un gran entrenador y táctico, pero en Madrid, obviamente, no funcionó."
Esta perspectiva se alinea con el éxito de entrenadores como Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane, ambos de los cuales fueron a menudo descritos como "facilitadores" en lugar de revolucionarios tácticos. Permitieron a jugadores como Bale y Vinicius Junior la libertad de crear momentos de magia de la nada. Las demandas de Alonso, por otro lado, parecían dejar a los jugadores sintiéndose asfixiados.
El capitán Dani Carvajal dijo lo mismo a principios de esta temporada al comparar a Ancelotti y Alonso, diciendo: "Cada entrenador tiene su propia metodología, como tú dices, son generaciones diferentes. Es cierto que, por ejemplo, con Carletto, teníamos mucha más libertad en ese sentido de, bueno, salías un poco más tarde, aunque se enojaba con nosotros. Xabi es un poco más directo, con más disciplina, pero bueno, dentro de cada uno, sus propias ideas."
Una advertencia para futuros entrenadores del Madrid
Los comentarios de Bale sirven como una advertencia oportuna para los futuros entrenadores del Madrid, así como una retrospectiva sobre por qué el matrimonio entre Alonso y Madrid fracasó. La plantilla actual, con jugadores como Kylian Mbappe, Jude Bellingham y Vinicius, se ajusta al perfil exacto que Bale describe: una colección de ganadores de partidos que pueden desmantelar a los oponentes en un abrir y cerrar de ojos si se sienten cómodos y apoyados.
Mientras que la era post-Alonso bajo Alvaro Arbeloa comenzó de forma desastrosa -una sorprendente derrota 3-2 en la Copa del Rey-, han logrado recuperarse con dos victorias cómodas, habiendo vencido al Levante en La Liga el fin de semana antes de aplastar al Mónaco 6-1 en la Liga de Campeones el martes.