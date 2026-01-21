Gareth Bale explica por qué Xabi Alonso fracasó en el Real Madrid a pesar de ser un 'entrenador increíble'

Alonso, quien fue relevado de sus funciones hace poco más de una semana, llegó con una reputación impecable tras su histórico éxito en el Bayer Leverkusen. Sin embargo, a pesar de ganar 13 de sus primeros 14 partidos bajo el mando del entrenador, su "aventura" en el banquillo del Madrid se desenredó rápidamente, lo que llevó a su despido tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona y una tormenta de preguntas sobre qué salió mal.

Hablando en TNT Sports, Bale ofreció una evaluación franca. El galés, que pasó una década en el club llena de trofeos pero a menudo turbulenta, argumentó que el conjunto de habilidades requerido para tener éxito en el Real Madrid es fundamentalmente diferente al de casi cualquier otro club en el fútbol mundial.

"Es un entrenador increíble", dijo Bale. "Ha ganado lo que ha ganado en el Bayer Leverkusen, ha ganado trofeos, ha entrenado al equipo increíblemente bien. Pero cuando llegas al Real Madrid, no necesitas ser un entrenador, necesitas ser un manager."