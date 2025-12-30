'¡Ganamos 3-2!' - José Mourinho vio una 'gran victoria' para el Benfica a pesar del empate 2-2 con el Braga tras ver anulado un 'gol claro'
Mourinho se fue furioso
Benfica y Braga empataron 2-2 el domingo por la noche, pero Mourinho se enfureció por un arbitraje controvertido. Primero, con su equipo ganando 1-0, se otorgó un penalti por mano, del cual Braga empató antes de que, con el 2-2, su posible gol de la victoria fuera anulado por una falta leve. Después de que un centro fuera bloqueado, aparentemente por una mano de Braga, el balón cayó al defensor Vitor Carvalho, quien intentó despejar. Richard Rios lo presionó y, tras un empujón con el hombro, recuperó el balón antes de pasar a Samuel Dahl, quien finalizó. El árbitro, inexplicablemente, pitó falta, y el VAR estuvo de acuerdo. Braga tuvo un jugador expulsado por dos tarjetas amarillas antes del final del partido, pero eso no hizo nada para calmar la furia de Mourinho.
- AFP
"Creo que es una gran victoria para nosotros"
Mourinho no es ajeno a criticar a los árbitros, y esta vez eligió hacerlo a través del sarcasmo.
Dijo a los periodistas: "Sin humor, felicito a SC Braga por muchas cosas. Felicito al presidente, porque volví muchos años después y ver este centro de entrenamiento es fantástico. Felicidades al equipo, que es bueno, al entrenador que está construyendo un gran equipo, e incluso a los aficionados que crean una gran atmósfera. En cuanto al juego, creo que es una gran victoria para nosotros. Un gran primer tiempo, en el que concedimos dos goles, debido a dos errores nuestros. En la segunda mitad fuimos muy fuertes, dominamos completamente el juego, marcamos dos goles, y ganar el juego en Braga es muy difícil; después de ir por debajo, ganar fue muy complicado."
Corregido en el marcador por un periodista, respondió: "¡Ganamos 3-2! Ese es el fútbol que tenemos, yo solo hago lo mejor que puedo en mi trabajo y me dedico tanto como puedo. No estoy completamente feliz conmigo mismo porque no pude hacer lo que quería durante los 90 minutos. Pero ganamos 3-2, sabes que estoy hablando irónicamente, de lo contrario sería severamente penalizado.
"El club como institución puede o no hacer algo, posiblemente siguiendo el camino al que nos estamos acostumbrando. Yo solo entreno y hago la evaluación. El hecho de que jugáramos contra SC Braga en poco tiempo significa que no quiero entrar en un gran análisis táctico. Disecar por qué fueron mejores en la primera mitad y por qué pudimos ser superiores en la segunda. Buen juego y buen árbitro, ofició un partido positivo, pero los juegos y puntos se deciden por este tipo de decisiones, y eso es lo que pasó."
Mourinho critica al VAR
Mourinho estaba particularmente descontento con el hecho de que el VAR respaldó la decisión inicial del árbitro en el campo.
Añadió: "Obviamente. Marcamos tres goles limpios. Repito, me gustó el arbitraje, una o dos tarjetas amarillas, uno o dos criterios extraños, y uno o dos balones con el juego detenido, negando la ventaja para el equipo que quería salir. Un juego difícil de arbitrar, con un buen ritmo, honestamente me gustó.
"Cuando llegó el momento de cometer el error que decidió el partido, fue presenciado por el señor que estaba en la sala del VAR. Estas cosas extrañas suceden, donde hay clubes que ganan muchos partidos con errores y otros que pierden muchos puntos con errores. Hay un largo viaje por delante y quería irme de aquí con la alegría y la convicción, incluso si me llaman loco, de que dimos la vuelta al partido."
- Getty Images Sport
¿Qué viene después?
Mourinho tendrá la próxima oportunidad de evaluar la calidad del arbitraje de la liga portuguesa cuando Benfica juegue contra Estoril el sábado. Benfica actualmente está tercero en la tabla de la liga, habiendo ganado 10 y empatado seis de sus 16 partidos hasta ahora; aunque están invictos, están a 10 puntos del líder Porto, que ha ganado 15 y empatado uno de sus 16 partidos.