Ganadores y perdedores de la MLS Cup 2025: Lionel Messi lidera a Inter Miami al título mientras Vancouver lamenta sus oportunidades perdidas

Lionel Messi brilló en la MLS Cup: participó en los tres goles y llevó al Inter Miami a vencer a los Vancouver Whitecaps y ganar su primer título.

FORT LAUDERDALE, Fla. — Ahí está.

Eso es lo que el mundo del fútbol esperaba, y lo que la MLS necesitaba: Messi tiene su primera MLS Cup. Si alguna vez hubo dudas sobre su legado en la liga —récords, premio MVP (y probablemente otro en camino) y su impresionante currículum— el sábado ofreció la respuesta definitiva.

El trofeo más importante que la liga puede otorgar ahora está en sus manos, y poco después, sobre su cabeza. Florida tiene su primer campeón de la MLS.

Y fue merecido. El argentino brilló con tres momentos decisivos en la victoria 3-1 sobre unos Vancouver Whitecaps que ofrecieron resistencia.

Hay que reconocer a Vancouver: es un equipo sólido que juega bien. Pero este fue el día de Miami. Las narrativas en el fútbol rara vez se cumplen, pero esta se materializó a la perfección. Miami mejoró a lo largo de la temporada, aprendió de derrotas dolorosas y, cuando llegó el momento, un entrenador inexperto pero valiente como Javier Mascherano tomó decisiones acertadas. Merece un enorme crédito. Aun así, en un estadio extraño que han llamado hogar durante tres años, Miami reclamó lo que había codiciado desde la llegada de Messi a Estados Unidos.

También fue una noche de cierre para Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes terminaron sus carreras con trofeos. Podría ser el final de Luis Suárez en Miami, cuyo rol ya parece menos necesario. Pero la imagen que quedará es la de Messi levantando el trofeo con una sonrisa radiante: legado asegurado.

GOAL analiza a los Ganadores y Perdedores del Chase Stadium…

    GANADOR: Lionel Messi

    A veces, la narrativa simplemente se impone. Messi ofreció uno de esos partidos que solo él puede dar, incluso en la recta final de su carrera.

    Durante gran parte del juego, pasó desapercibido, caminando y asegurando las líneas de pase mientras Vancouver dominaba la posesión. Pero cuando el momento lo requería, apareció.

    Fue clave en el primer gol con un movimiento inteligente y un pase filtrado a Allende. Preparó el segundo con otro pase magistral y brindó la asistencia del tercer gol decisivo. Con ello, sumó su contribución número 63 para Miami esta temporada.

    Este trofeo, el número 48 en su carrera, no fue sencillo. Vancouver complicó las cosas, pero decidir los partidos sigue siendo prerrogativa de Messi. Y lo volvió a demostrar.

    PERDEDOR: Edier Ocampo

    El fútbol puede ser implacable. Ocampo ha sido un modelo de consistencia para los Whitecaps esta temporada, jugando casi todos los partidos y mostrando la solidez que un lateral puede ofrecer en la MLS. Mantiene todo bajo control, comete pocos errores y brinda estabilidad a un equipo equilibrado.

    Pero las finales se deciden en momentos, y Ocampo estuvo en el lado equivocado en dos ocasiones clave. El error más evidente fue su inoportuna carrera por el área para cubrir el pase de Allende, que terminó desviando el balón hacia su propia portería. También tuvo algo de responsabilidad en el tercer gol de Miami, al no mantener la línea defensiva y permitir que Allende corriera por detrás para sellar el partido.

    Un partido para olvidar, en el escenario más grande.

    GANADOR: Rodrigo De Paul

    Siempre ha sido mucho más que “el guardaespaldas de Messi”. Rodrigo De Paul posee una calidad ofensiva e inteligencia futbolística que a menudo pasa desapercibida, en parte porque su rol principal se centra en proteger al hombre estrella de Miami.

    Sin embargo, en este partido mostró todas las facetas de su juego. Fue aguerrido, con entradas duras que no se sancionaron y empujones descarados que sí, y estuvo preparado para ambos. Mantuvo la compostura con el balón, distribuyó juego cuando fue necesario y, lo más importante, anotó el gol de la victoria.

    Pero quizás lo más valioso fueron los segundos que le arrebató al partido. Se quedó unos momentos más en el suelo tras cada desafío, se tomó su tiempo en los saques de banda, sufrió lesiones menores y se recuperó milagrosamente durante los 90 minutos. De Paul, habitualmente héroe anónimo, se convirtió hoy en protagonista.

    PERDEDOR: Vancouver Whitecaps

    Cómo cambian las cosas en un año. En 2024, los Whitecaps habían despedido a su popular entrenador Vanni Sartini y estaban en medio de un proceso de venta. Era un equipo fragmentado, lidiando con rumores de reubicación y con una afición que parecía haber olvidado que tenía un club de fútbol.

    Sin embargo, los Whitecaps se reagruparon, despertaron una verdadera energía en la ciudad y alcanzaron múltiples finales, revitalizando la base de aficionados. La llegada de una estrella global como Thomas Müller impulsó aún más al club.

    Es un poco cruel. Los Whitecaps lo dieron todo por Vancouver, y el fútbol canadiense sigue mereciendo su tercer club en la MLS. Pero el equipo sigue en venta y su contrato de arrendamiento en BC Place ha terminado. La pasión existe; quizá el club no lo haga por mucho tiempo más.

    GANADOR: David Beckham

    Ahí lo tienes, Sir David Beckham. Esto también es un logro para él.

    Cuando Beckham firmó con LA Galaxy en 2007, su contrato incluía una cláusula sin precedentes: recibiría los derechos de un club de la MLS a un precio simbólico. Ese club terminó siendo Miami, y con el poder de estrella de Beckham, las expectativas fueron inmediatas: un equipo destinado a competir por las Copas de la MLS.

    El año pasado fue demasiado pronto. Miami tuvo fallos, fueron expuestos y eliminados justamente de los playoffs.

    Pero se reestructuraron. Y aunque Messi es la cara del proyecto en el campo, Beckham es la figura global detrás de todo. Siempre ha insistido en que Miami compita por los trofeos más grandes y esté en contienda cada temporada.

    Lloró en el campo cuando Miami levantó la Leagues Cup en 2023. Esta vez, sonrió durante su entrevista posterior al partido. Beckham siempre ha soñado con una Copa MLS en Miami, para la franquicia que posee.

    Esta temporada, ese sueño finalmente se hizo realidad, ganando el premio más grande de la MLS, tanto como jugador como ahora como propietario.

    PERDEDOR: Thomas Müller

    Müller es uno de los pocos jugadores que tiene un historial ganador frente a Messi. Antes del partido del sábado, el alemán acumulaba un registro de 7-3 contra el argentino, sumando enfrentamientos tanto a nivel de clubes como de selecciones. No hay kriptonita para Messi, pero Müller podría ser lo más cercano.

    Sin embargo, desapareció cuando su equipo más lo necesitaba. Pasó más tiempo gesticulando y gritando que influyendo en el juego, quedándose corto en momentos clave y desperdiciando algunas medias oportunidades.

    Para ser justos, Miami lo defendió a la perfección. Sergio Busquets cubrió todos esos pequeños espacios donde Müller suele colarse, y Maxi Falcón apenas le dio un segundo con el balón. Pero Müller debía ser el orquestador principal de los Whitecaps; en cambio, terminó como un alemán frustrado, agitando los brazos y preguntándose al final dónde salió todo mal.