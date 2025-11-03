Ganadores y perdedores del fin de semana europeo: Kylian Mbappé imparable y el Bayern Múnich sigue ganando

El gol número 250 de Mohamed Salah con la camiseta del Liverpool fue de los más sencillos que ha marcado, con Emiliano Martínez regalándole el balón y una portería totalmente abierta. Aun así, resultó de gran importancia tanto para el delantero egipcio como para su equipo, ya que llegó en un momento crítico. Tras haber perdido seis de sus siete encuentros anteriores en todas las competiciones, el Liverpool necesitaba con urgencia un triunfo sobre el Aston Villa el sábado, y abrir el marcador fue clave para los locales.

Salah, por supuesto, ya había anotado en su partido anterior contra el Brentford, donde su finalización fue mucho más espectacular que el gol a puerta vacía en Merseyside. Sin embargo, su rendimiento general en el Gtech Community Stadium había sido pobre. En Anfield, volvió a mostrar su versión más cercana a la de antaño, lo que agradó enormemente al presionado Arne Slot.

"Marcar 250 goles es increíble, y más aún para un solo club. Hoy en día, esto no se ve tanto en el fútbol", afirmó el holandés en la conferencia posterior al partido. "Pero aparte del gol, tuvo un desempeño muy bueno. Cuando tuvimos que jugar largo, el balón iba principalmente hacia él y pudo mantenerlo, permitiendo que el resto del equipo se acercara y jugara.

"Y lo que también me gustó es que no solo cumplió con su trabajo ofensivo, sino que también ayudó defensivamente al equipo."

El reto ahora para Salah es demostrar que realmente ha vuelto a su mejor nivel cuando el Liverpool enfrente en los próximos días al Real Madrid y al Manchester City.