Euro W+Ls GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Ganadores y perdedores de fin de semana europeo: Arsenal silencia a los escépticos, Lamine Yamal se calienta y el Bayern Múnich sufre otro golpe

El fútbol doméstico volvió con fuerza tras la Champions League, con carreras por el título y plazas europeas al rojo vivo en los próximos meses.

Los líderes continúan dominando en las cinco grandes ligas de Europa, pero mientras la ventaja en Inglaterra se ampliaba, sorprendentemente se estrechaba de nuevo en Alemania, y uno de los principales aspirantes quedó fuera de la lucha en Francia.

Entonces, ¿quiénes fueron los mayores ganadores y perdedores de los últimos tres días de acción? GOAL analiza cinco de cada uno…

  • Noni Madueke Arsenal 2025-26Getty Images

    GANADOR: Arsenal

    El Arsenal llegó al fin de semana con dudas sobre su capacidad para ganar el título resonando en los oídos de todos. Una racha de tres partidos sin victorias en la Premier League había reducido su ventaja en la cima a apenas cuatro puntos, y un complicado viaje a Elland Road para enfrentar al Leeds United se perfilaba como una posible trampa.

    Sin embargo, los Gunners silenciaron cualquier crítica con una contundente victoria 4-0 en West Yorkshire. Noni Madueke brilló pese a haber sido promovido a la alineación titular minutos antes del inicio tras la lesión de Bukayo Saka en el calentamiento. Viktor Gyokeres y Gabriel Jesus volvieron a anotar, manteniendo la intensa competencia por un puesto en el ataque del equipo de Mikel Arteta.

    La victoria del Arsenal el sábado destacó por su rendimiento, pero pocos esperaban que los resultados del domingo reforzaran aún más su liderato. Aston Villa sufrió una sorprendente derrota en casa ante un Brentford con 10 jugadores, y el Manchester City desperdició una ventaja de dos goles ante el Tottenham, a pesar de haber dominado la primera mitad.

    Todo esto deja al Arsenal con seis puntos de ventaja sobre el City. Aunque la carrera por el título aún no ha terminado, parece que el equipo de Arteta ha superado otro obstáculo clave en su camino para levantar el trofeo por primera vez desde 2004.

  • Hugo Ekitike Florian Wirtz Liverpool 2025-26Getty/GOAL

    GANADORES: Los nuevos fichajes del Liverpool

    El Arsenal se acerca al título, pero el equipo al que quieren destronar, el Liverpool, solo tiene en mente asegurar un lugar en la próxima Champions League. Las victorias de último minuto de Manchester United y Chelsea mantuvieron a los Reds por detrás en la tabla, aunque el equipo de Arne Slot pudo consolarse con una de sus mejores actuaciones de la temporada al vencer 4-1 al Newcastle.

    A pesar de ir perdiendo por el gol de Anthony Gordon en la primera mitad, el Liverpool se recuperó gracias a sus fichajes de verano, Hugo Ekitike y Florian Wirtz, quienes brillaron y mostraron su creciente química en el campo. Wirtz asistió a Ekitike para el gol del empate antes de que el francés hiciera el 2-1 justo antes del descanso, y luego Wirtz marcó tras el descanso para asegurar la victoria.

    “Su conexión mejora cada vez más,” dijo Slot a TNT Sports. Sobre el segundo gol de Ekitike añadió: “No sé si sabe quién es, pero Romario, que jugó en Holanda y Brasil, anotó muchos goles así. Fue un gol a lo Romario, tengo que decirlo.”

    Acerca de Wirtz, Slot señaló: “Al principio de la temporada, sus momentos no se traducían en goles ni asistencias, pero ahora sus números son mucho mejores… Desde el inicio sabíamos que era un jugador especial, y ahora lo estamos viendo reflejado en goles y asistencias.”

  • Hamburger SV v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    PERDEDOR: Bayern Múnich

    Si que Arsenal no gane el título sería un “fiasco épico”, ¿pero qué término usar para describir si el Bayern Múnich deja escapar su supremacía en las ligas “Big Five” de Europa si su forma reciente continúa?

    Tras perder ante el Augsburgo la semana pasada, acabando con sus esperanzas de una campaña invicta, el equipo de Vincent Kompany fue frenado a un empate 2-2 por el Hamburgo el sábado. Los bávaros fueron sorprendidos por un penalti de Fabio Vieira, pero dieron vuelta al marcador con goles de Harry Kane y Luis Díaz.

    Sin embargo, un tanto del cedido del Tottenham Luka Vušković volvió a arrebatarles puntos, reduciendo su ventaja a seis, con partidos clave por venir frente al Hoffenheim y Borussia Dortmund en febrero.

    “No hay partidos fáciles,” dijo Kompany tras el partido. “Sabíamos que sería difícil como visitantes… Mis chicos pelearon bien, y no dejaré que nadie nos quite eso. Ahora hemos jugado siete partidos en 20 días. Esto fue un empate, no una derrota. Mostraremos nuestra reacción en el campo.”

  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-BARCELONAAFP

    GANADOR: Lamine Yamal

    En España, el Barcelona mantiene el liderato de LaLiga tras superar un complicado enfrentamiento contra el Elche con una victoria por 3-1, impulsada por Lamine Yamal. Tras un inicio de temporada irregular, en parte por pequeñas lesiones, Yamal parece recuperar su mejor nivel en 2026, habiendo abierto el marcador el sábado y sumando cuatro goles en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones.

    A pesar de que no cumplirá 19 años hasta julio, Yamal comenzó la temporada como favorito al Balón de Oro 2026. Sin embargo, su arranque menos impactante permitió que jugadores como Harry Kane, Kylian Mbappé y Erling Haaland lo adelantaran en la lucha por el premio. Con las eliminatorias de la Champions League a la vuelta de la esquina, una ajustada carrera por la Liga y la Copa del Mundo aún por disputarse, el regreso a la forma de Yamal podría catapultarlo nuevamente al frente de la contienda por el galardón individual más prestigioso del fútbol.

    “Para todos es un alivio que juegue a este nivel,” comentó Hansi Flick sobre el talentoso adolescente del Barça, antes de añadir algo que debería preocupar a sus rivales: “Es lo suficientemente joven para mejorar, para alcanzar otro nivel, y creo que eso ocurrirá.”

  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    PERDEDOR: Jude Bellingham

    El Barcelona sigue en la cima de LaLiga, solo un punto por delante del Real Madrid, tras la ajustada victoria de los blancos por 2-1 sobre el Rayo Vallecano el domingo. El penalti de Kylian Mbappé en el décimo minuto del tiempo añadido fue suficiente para sellar el triunfo, pero gran parte de la atención se centró en Jude Bellingham, quien tuvo que retirarse con una preocupante lesión en el muslo durante la primera mitad.

    Mientras perseguía un balón por la banda derecha, el centrocampista inglés se detuvo, sujetándose la parte posterior de la pierna izquierda, y colapsó en la línea de fondo. Tras recibir atención médica, Bellingham logró salir cojeando por su propio pie y fue reemplazado por Brahim Díaz, visiblemente angustiado y conteniendo las lágrimas.

    El Real Madrid aún no ha confirmado la gravedad de la lesión, pero con la Copa del Mundo a solo cuatro meses, Bellingham podría verse obligado a una carrera contrarreloj para estar disponible para el torneo de verano en Norteamérica.

  • Como 1907 v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport

    PERDEDOR: Nico Paz

    La próxima temporada, Bellingham probablemente competirá con Nico Paz por un puesto en la alineación del Real Madrid. El internacional argentino ha brillado durante la última temporada y media en el Como de la Serie A, y se espera que Los Blancos ejerzan su opción de recompra este verano.

    El jugador de 21 años ha aportado ocho goles y seis asistencias esta temporada, contribuyendo a que el equipo de Cesc Fàbregas luche por un lugar entre los cuatro primeros, menos de dos años después de su ascenso a la máxima categoría. El domingo, Como tuvo una oportunidad dorada cuando el Atalanta se quedó con 10 hombres en solo el octavo minuto tras la expulsión del joven defensor Honest Ahanor.

    Sin embargo, el equipo no logró marcar y solo obtuvo un respiro en el tiempo de descuento al recibir un penalti. Paz se adelantó, pero Marco Carnesecchi detuvo su tiro en el minuto 98, dejando al mediocampista abatido por perder la oportunidad de sumar los tres puntos.

    "No quiero crucificar a un jugador joven por un penal. No soy así," dijo Fàbregas tras el partido. "Yo también he fallado penales, al igual que Messi o John Terry. Todos estamos con Nico y con los jóvenes que tienen el coraje de marcar la diferencia. Un gran campeón siempre debe levantar la cabeza después de un tropiezo."

  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-MARSEILLEAFP

    PERDEDOR: Las esperanzas de título del Marsella

    Ha sido una semana turbulenta para el Marsella. El pasado fin de semana, una victoria por 3-1 sobre el líder de la Ligue 1, Lens, devolvió la esperanza al equipo de Roberto De Zerbi de relanzar sus aspiraciones al título. Sin embargo, la realidad golpeó a mitad de semana: una derrota por 3-0 ante el Club Brugge, sumada al dramático gol en tiempo de descuento de Anatoliy Trubin para el Benfica, dejó al equipo francés fuera de la Champions League.

    Tras este revés, surgieron rumores de que tanto el club como De Zerbi podrían considerar una separación. El ánimo no mejoró el sábado, ya que, no por primera vez esta temporada, el OM desperdició puntos de manera innecesaria. Marsella iba 2-0 a falta de ocho minutos contra el recién ascendido Paris FC, solo para recibir dos goles tardíos que les dejaron con un empate.

    Este resultado los mantiene a nueve puntos del Paris Saint-Germain en la cima de la tabla. Con sus esperanzas de un primer campeonato desde 2010 prácticamente desvanecidas, el Marsella ahora debe preocuparse por no perder su lugar entre los tres primeros, que garantiza fútbol de la Champions League para la próxima temporada, especialmente con un Lyon en racha que ya los ha igualado en puntos tras encadenar 10 victorias consecutivas en todas las competiciones.

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP

    GANADOR: PSG

    Como se mencionó, el PSG se mantiene en la cima de la Ligue 1 tras superar la adversidad y conseguir una victoria clave por 2-1 sobre el Estrasburgo el domingo. Los locales habían ganado sus tres primeros partidos bajo el mando del nuevo entrenador Gary O'Neil y, tras fallar un penalti temprano, mostraron gran carácter para igualar el gol inicial de Senny Mayulu en la primera mitad.

    A pesar de dominar la posesión, el PSG no logró generar muchas más oportunidades que el Estrasburgo, y la situación se complicó con 15 minutos por jugar cuando Achraf Hakimi fue expulsado. Sin embargo, su lateral opuesto apareció en el momento justo: Nuno Mendes marcó en el segundo palo seis minutos después para sellar el triunfo y mantener a los campeones defensores dos puntos por delante del Lens, segundo clasificado.

    "Por supuesto, creo que nuestro equipo dio todo", declaró Luis Enrique al final del partido. "La primera mitad fue muy pobre. Controlamos el juego, pero estuvimos lejos de marcar. Fue complicado, pero hacia el final de la segunda mitad logramos mantener la posesión en su campo y crear más oportunidades.

    "Ha sido una victoria muy importante, tanto para la confianza del equipo como para mantener nuestra posición en la tabla, y también para preparar el partido de la próxima semana contra el Marsella."

  • FBL-POR-LIGA-TONDELA-BENFICAAFP

    PERDEDOR: José Mourinho

    El Benfica llegó al duelo del domingo contra el Tondela tras las heroicas intervenciones de Trubin frente al Real Madrid a mitad de semana, pero Jose Mourinho y su equipo regresaron a la realidad con un frustrante empate 0-0 ante un rival en zona de descenso.

    El conjunto de Mourinho lucha por mantenerse cerca de los líderes invictos del Porto en la Liga portuguesa, pero dejar dos puntos ante un equipo que solo ha ganado tres partidos en toda la temporada casi elimina cualquier esperanza de una remontada por el título, mientras “El Especial” comienza a preparar los dos enfrentamientos contra el Madrid en los play-offs de la Champions League.

    "No fuimos efectivos", declaró Mourinho. "A pesar de las difíciles condiciones del campo, el equipo intentó generar oportunidades y jugar hasta el final. El portero de Tondela realizó paradas muy valiosas.

    "Temía que hubiera una resaca emocional tras el partido del miércoles, con falta de concentración o una actitud arrogante. Pero sucedió todo lo contrario. El equipo respetó el juego, luchó por ganar, hizo todo lo posible y merecía ganar… pero no lo consiguió."

  • Peter Bosz PSV 2025-26Getty Images

    GANADOR: Peter Bosz

    A diferencia del Benfica, el PSV tuvo que digerir un duro golpe a mitad de semana, tras ser eliminado de la Champions League por el Bayern Múnich. Sin embargo, Peter Bosz y su equipo se recuperaron rápidamente, haciendo del domingo un día memorable para el entrenador.

    Bosz vio cómo su equipo se adelantaba con un contundente 3-0 en los primeros 17 minutos frente al Feyenoord. Aunque no pudieron aumentar su ventaja, la victoria deja al PSV con una cómoda diferencia de 17 puntos en la cima de la Eredivisie, encaminándose hacia su tercer título consecutivo.

    Pocas horas después, el club confirmó que Bosz había firmado una extensión de contrato por dos años, disipando las especulaciones sobre su futuro y asegurando su continuidad en el Philips Stadium hasta 2028. ¡Vaya domingo para Bosz!

