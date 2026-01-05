+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Winners and losers of the weekend GFX GOAL
Mark Doyle

Ganadores y perdedores del fin de semana europeo: Arsenal imparable hacia la Premier League: Gonzalo García brilla como heredero de Kylian Mbappé y Wilfried Nancy vive un caos en Celtic

El Arsenal avanza hacia su primer título desde 2004 con victoria en Bournemouth, mientras el Barcelona sigue líder en España gracias a Dani Olmo y Lewandowski.

La lucha en la cima de Italia sigue al rojo vivo: aunque Juventus y Roma dejaron puntos, Inter, AC Milan y Napoli lograron victorias. Así, los Nerazzurri lideran con un punto de ventaja sobre los Rossoneri y dos sobre el campeón defensor de Antonio Conte.

En Francia, Lens sigue desafiando al PSG por el título, mientras que el Marsella perdió terreno de manera sorprendente. En Portugal, el Sporting CP pagó caro su indisciplina y ahora está a siete puntos del Porto.

GOAL analiza a los grandes ganadores y perdedores del último fin de semana del fútbol europeo.

  • Leeds United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Ruben Amorim

    Tras el ejemplo de Enzo Maresca, quien quedó prácticamente fuera del Chelsea tras criticar la falta de apoyo, Ruben Amorim decidió seguir sus pasos. Después de insinuar en Nochebuena que el Manchester United no le daría el tiempo ni los recursos necesarios para implementar su formación favorita 3-4-3, el portugués dejó claro el domingo su descontento con el nivel de control que tenía sobre los asuntos del primer equipo en Old Trafford.

    “Solo quiero decir que vine aquí para ser el manager, no solo el entrenador,” declaró Amorim tras el empate 1-1 contra el Leeds en Elland Road. “En cada departamento —scouting, dirección deportiva— ellos deben hacer su trabajo, y yo haré el mío durante 18 meses y luego seguiremos adelante. Fui muy claro en eso. No seré solo entrenador. Sé que no soy Tuchel, ni Conte, ni Mourinho, pero soy el manager del Manchester United. Y así será durante 18 meses, o hasta que la junta decida cambiar. No voy a renunciar; cumpliré con mi trabajo hasta que venga alguien a reemplazarme.”

    La búsqueda de su sucesor ya está en marcha, con el United decidido a despedir a Amorim poco más de un año después de contratarlo. En condiciones normales, un cambio de manager habría ocurrido mucho antes, considerando los malos resultados y la frustración creciente de los aficionados con sus tácticas y sustituciones. Sin embargo, Sir Jim Ratcliffe había respaldado al exentrenador del Sporting, tras invertir tiempo, dinero y esfuerzo en su contratación.

    Claramente, Ratcliffe y su equipo consideraron que la posición de Amorim ya no era sostenible después de su arrebato del domingo. Pero los aficionados no deberían asumir que el manager fue el único responsable de los problemas en Old Trafford; desde que INEOS asumió el control del club, sus decisiones futbolísticas han sido cuestionables, y no hay garantía de que esta próxima movida sea la correcta.

  • Bournemouth v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: Arsenal

    Exceptuando la segunda mitad de la victoria 4-1 sobre el Aston Villa la semana pasada, el Arsenal no ha mostrado su mejor fútbol desde que cayó ante el mismo equipo hace casi un mes. Aun así, los Gunners han logrado ampliar su ventaja en la cima de la Premier League a seis puntos.

    Los tiros de esquina, los goles en propia puerta y los inesperados empates del Manchester City frente a Sunderland y Chelsea han ayudado al Arsenal a tomar un control firme en la carrera por el título. Pero lo más destacado de esta racha ha sido la resiliencia del equipo. En temporadas recientes, los Gunners han sido acusados de “dejar escapar” la liga, algo que, a todas luces, parece poco probable esta vez.

    Como señaló Arteta tras la victoria 3-2 impulsada por Declan Rice en el Vitality Stadium, su plantilla actual posee gran “personalidad y presencia”. Y aunque no lo dijo de manera explícita, está claro que el gran trofeo que el Arsenal ha perseguido durante tanto tiempo ahora está a su alcanc

  • Wolverhampton Wanderers v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: West Ham

    Pablo Felipe debe preguntarse en qué se ha metido al llegar al West Ham. Tras incorporarse al Estadio de Londres el viernes, el exdelantero del Gil Vicente se sentó en el banquillo al día siguiente en Molineux y fue testigo de una derrota 3-0 ante un Wolves que no había ganado ningún partido en la primera mitad de la temporada.

    Gracias a los tropiezos continuos del Nottingham Forest, los Hammers, que ocupan el puesto 18, siguen a solo cuatro puntos de la zona de salvación y recibirán al equipo de Sean Dyche el martes en un crucial enfrentamiento por el descenso.

    Pero está claro que se necesitará mucho más que Felipe para que Nuno Espírito Santo salve la temporada del West Ham y su propio puesto. La humillante derrota en Wolves amplió la racha sin victorias del equipo a nueve partidos en la Premier League, minó aún más la confianza en el entrenador y aumentó el descontento de los aficionados con los dueños del club. Si no logran vencer al Forest, la situación podría volverse realmente complicada en el Estadio de Londres.

  • Gonzalo Garcia Real MadridGetty Images

    GANADOR: Gonzalo García

    La decisión del Real Madrid de ceder a Endrick este mes, mientras mantenía a Gonzalo García como suplente de Kylian Mbappé, pudo sorprender a algunos, pero Xabi Alonso sigue siendo un gran admirador del joven, quien volvió a demostrar su talento el domingo.

    Con Mbappé descartado por una lesión de rodilla para la visita del Real Betis, existía el riesgo de que los Blancos cedieran terreno frente al líder de La Liga, el Barcelona. Sin embargo, García respondió de manera brillante, anotando un hat-trick en la victoria por 5-1 en el Bernabéu y llenando el vacío dejado por el máximo goleador del Madrid.

    "Gonzalo tuvo el partido de sus sueños," celebró Alonso en la rueda de prensa posterior al partido. "Estoy encantado por él porque trabaja muy duro y tiene una actitud impresionante, tanto cuando juega como cuando no. Hoy en día, el fútbol exige trabajo en equipo, especialmente para un delantero. Hay que presionar alto, retroceder para frenar al pivote rival, y Gonzalo lo hace muy bien.

    "Además, marca goles, lo cual es clave, pero si sumas su contribución defensiva, mejora el equilibrio del equipo. Es un gran ejemplo de la fortaleza de nuestra cantera, así que lo felicito y lo animo a seguir así."

    Con Alonso aún bajo presión, es probable que García deba continuar brillando en la Supercopa cuando el Madrid se enfrente a su eterno rival, el Atlético, el jueves, ya que no hay garantía de que Mbappé esté disponible para la semifinal.

  • FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-LECCEAFP

    PERDEDOR: Jonathan David

    Andrea Pirlo, Sami Khedira, Paul Pogba… la Juventus siempre ha sido experta en el mercado de transferencias libres, y parecía haber logrado otro acierto al fichar a Jonathan David “gratis” durante el verano.

    Sin embargo, convertir al internacional canadiense en el segundo jugador mejor pagado del club ya se percibe como un error extremadamente caro. David apenas ha marcado un gol en la Serie A esta temporada. De hecho, debería tener dos, pero falló de manera espectacular un penalti tipo “Panenka” en el empate 1-1 contra el Lecce el sábado, en el peor momento posible.

    Weston McKennie rechazó la idea de que David deba disculparse con sus compañeros, mientras que el entrenador Luciano Spalletti volvió a salir en su defensa.

    "David está en buena forma, es un profesional de primer nivel y puede involucrarse en el juego en cualquier área del campo," afirmó el exentrenador de Italia. "Es decepcionante que aún no tenga la confianza suficiente para mostrar toda su calidad, pero tiene lo necesario para ser un gran goleador. Puede convertirse en un finalizador de primer nivel."

    Desafortunadamente para David, podría no tener muchas oportunidades más para demostrar su valía en Turín, ya que la Juventus, según los informes, busca reforzar su delantera durante el mercado de invierno.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-LENSAFP

    GANADOR: Lens

    Solo tres equipos han logrado frenar al Paris Saint-Germain en la Ligue 1 desde que el club de la capital comenzó a ser patrocinado por el estado en 2011: Montpellier, Mónaco y Lille. Pero, ¿podría Lens convertirse en el cuarto? Antes del inicio de la temporada 2025-26, habría parecido una locura, y la lógica dicta que el PSG terminará alzando su quinto título consecutivo. Sin embargo, el sorprendente líder de la Ligue 1 aventaja solo por un punto al equipo estelar de Luis Enrique, y aún restan 17 jornadas. Lens tiene una oportunidad real de conquistar su segundo título en la máxima categoría francesa, y el primero desde 1998.

    En primer lugar, ocho de los últimos “campeones de invierno” terminaron ganando la liga. Además, Lens es actualmente el equipo en mejor forma de Francia, con una racha de siete victorias consecutivas, incluyendo un contundente 3-0 en Toulouse el viernes. Su poder ofensivo, liderado por los exjugadores de la Premier League Odsonne Edouard y Florian Thauvin, los convierte en una amenaza constante.

    Quizá lo más importante es que la condición física ha sido un problema recurrente para el PSG esta temporada, algo comprensible tras su participación en el Mundial de Clubes el verano pasado. Mientras su objetivo principal será retener la Champions League, Lens puede concentrarse plenamente en la Ligue 1 sin distracciones europeas.

    Las probabilidades siguen favoreciendo al PSG, pero como recordó recientemente un ex presidente del club a L’Equipe: “Este equipo es una apisonadora: defienden mientras avanzan y presionan a los rivales hasta que cometen errores. Entonces, ¿por qué no soñar con ser campeones?”

  • FBL-FRA-CUP-BOURG-EN-BRESSE-MARSEILLEAFP

    PERDEDOR: Roberto De Zerbi

    Es justo decir que Roberto De Zerbi, entrenador del Marsella, no llega al Trophée des Champions del jueves contra el Paris Saint-Germain con buen ánimo. El italiano confiaba en que su equipo, tercero en la clasificación, mantuviera vivas sus opciones al título de la Ligue 1 tras vencer al Nantes en casa el domingo, pero el OM sufrió una sorprendente derrota por 2-0 en el Stade Vélodrome, marcada por las expulsiones de Arthur Vermeeren y Bilal Nadir.

    "¿Qué puedo hacer?" se preguntó un visiblemente exasperado De Zerbi en la conferencia de prensa posterior al partido. "Si no podemos anticipar los síntomas, ¿cómo podemos predecir el futuro? Me gustaría entender por qué, aquí en Marsella, siempre pasamos por estas montañas rusas, estos altibajos. Esta es mi duodécima temporada como entrenador, ¡pero hoy en día uno tiene que ser más psicólogo que técnico!"

    "Por ejemplo, Vermeeren había tenido una mala semana, así que lo llamé a mi oficina el sábado. Le dije que confiaba en él y que iba a ponerlo de titular aunque no hubiera entrenado bien. Me agradeció. ¡Y luego hizo esto en el partido!"

  • Celtic v Rangers - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    PERDEDOR: Celtic

    Martin O’Neill no podría haber hecho un mejor trabajo como entrenador interino del Celtic. Además de asegurar un lugar en la final de la Copa de la Liga Escocesa con una victoria por 3-1 sobre sus odiados rivales Rangers, el norirlandés también redujo el déficit de ocho puntos que tenían Los Bhoys respecto a los líderes de la Premiership Escocesa, Hearts, gracias a cinco victorias consecutivas. Sin embargo, todo ese buen trabajo ha quedado completamente deshecho bajo su sucesor, Wilfried Nancy.

    Desde que fue nombrado entrenador permanente del club de Glasgow el 4 de diciembre, Nancy ha perdido seis de sus ocho partidos, incluyendo una humillante derrota en la final de la Copa de la Liga contra St Mirren y un devastador tropiezo en el derby contra los Rangers. Como resultado, el ambiente en Celtic Park se ha vuelto tóxico, ya que Nancy no solo está en la línea de fuego tras uno de los peores inicios de temporada en la historia del club, sino que también ha generado indignación entre los aficionados.

    Tras la derrota por 3-1 en el Old Firm el sábado, se escucharon fuertes y continuos gritos de "¡Despedir al consejo!" dentro y fuera del estadio. Incluso el mediocampista Luke McCowan admitió que los jugadores entienden la frustración de los hinchas.

    "¿Cuándo ha estado tan mal?" preguntó el mediocampista. "Nunca. Estás pidiendo a los aficionados que reaccionen a algo que ven por primera vez, y nosotros como jugadores también lo sentimos por primera vez."

    Algo tiene que ceder, y generalmente el entrenador es quien paga el precio por una racha tan mala. El problema es que despedir a Nancy después de poco más de un mes solo pondría al consejo en una luz aún más negativa, dejando al presidente interino Brian Wilson en una situación delicada. Ni siquiera O’Neill parece capaz de aliviar la tensión en Celtic Park en este punto.

