Ganadores y perdedores del fin de semana euroepo: Raphinha brilla en el Clásico, Manchester United sufre y Endrick vuelve a sonreír

La “magia de la FA Cup” quizás no sea tan evidente hoy como en tiempos pasados, y la tercera ronda de esta edición tampoco estuvo llena de sorpresas… hasta que ocurrió un auténtico terremoto en la historia de la competición, recordándonos por qué este torneo es el más antiguo del fútbol.

Macclesfield y Crystal Palace están separados por 117 posiciones en la pirámide del fútbol inglés. Aunque algunos dudaban de que los defensores del título tuvieran problemas frente al equipo de la National League North, pocos imaginaban que el conjunto de Oliver Glasner correría un riesgo real de eliminación en su primer partido desde levantar el trofeo en Wembley el pasado mayo. Esa confianza creció cuando jugadores como Marc Guehi, Adam Wharton y Yeremy Pino fueron incluidos en un XI de Palace relativamente sólido.

Sin embargo, Macclesfield logró una victoria merecida por 2-1 en Moss Rose. El gol de Pino de tiro libre en los últimos minutos solo sirvió como consuelo, mientras la euforia se desataba entre el equipo y sus aficionados, quienes, después del calvario vivido con la disolución del Macclesfield Town en 2020, disfrutaban hoy de un triunfo que parecía casi inalcanzable.

El club renacido ha escalado ligas desde entonces, pero este fue, de lejos, su día más grande. John Rooney, hermano de Wayne y entrenador de Macclesfield, luchó contra las lágrimas durante su análisis postpartido para BBC Sport, describiendo el resultado como “increíble”. La magia de la FA Cup sigue viva en Cheshire.