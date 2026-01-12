Fue un fin de semana intenso, lleno de altibajos para jugadores, entrenadores y equipos. Pero, ¿quiénes salieron como los grandes ganadores y perdedores? GOAL lo analiza.
Ganadores y perdedores del fin de semana euroepo: Raphinha brilla en el Clásico, Manchester United sufre y Endrick vuelve a sonreír
GANADOR: La magia de la FA Cup
La “magia de la FA Cup” quizás no sea tan evidente hoy como en tiempos pasados, y la tercera ronda de esta edición tampoco estuvo llena de sorpresas… hasta que ocurrió un auténtico terremoto en la historia de la competición, recordándonos por qué este torneo es el más antiguo del fútbol.
Macclesfield y Crystal Palace están separados por 117 posiciones en la pirámide del fútbol inglés. Aunque algunos dudaban de que los defensores del título tuvieran problemas frente al equipo de la National League North, pocos imaginaban que el conjunto de Oliver Glasner correría un riesgo real de eliminación en su primer partido desde levantar el trofeo en Wembley el pasado mayo. Esa confianza creció cuando jugadores como Marc Guehi, Adam Wharton y Yeremy Pino fueron incluidos en un XI de Palace relativamente sólido.
Sin embargo, Macclesfield logró una victoria merecida por 2-1 en Moss Rose. El gol de Pino de tiro libre en los últimos minutos solo sirvió como consuelo, mientras la euforia se desataba entre el equipo y sus aficionados, quienes, después del calvario vivido con la disolución del Macclesfield Town en 2020, disfrutaban hoy de un triunfo que parecía casi inalcanzable.
El club renacido ha escalado ligas desde entonces, pero este fue, de lejos, su día más grande. John Rooney, hermano de Wayne y entrenador de Macclesfield, luchó contra las lágrimas durante su análisis postpartido para BBC Sport, describiendo el resultado como “increíble”. La magia de la FA Cup sigue viva en Cheshire.
PERDEDOR: Manchester United
Por supuesto, no todos disfrutaron de un fin de semana mágico en la FA Cup. Para el Manchester United, la competición representaba la última oportunidad de sumar algún trofeo esta temporada, pero, al igual que en la Carabao Cup a comienzos de campaña, los Red Devils cayeron en el primer obstáculo, perdiendo 2-1 en casa ante el Brighton el domingo.
Ese resultado, sumado a la humillante derrota en penales frente al Grimsby Town en agosto, marca la primera vez desde la temporada 1981-82 que el United no logra ganar un partido de copa nacional. Sin competición europea que ocupe su calendario, los 40 partidos que jugarán este curso son los menos que han disputado desde antes de la Primera Guerra Mundial.
Se esperaba un ambiente animado en Old Trafford cuando Darren Fletcher, ex favorito de los aficionados, dirigió su primer partido en casa como entrenador interino tras la destitución de Ruben Amorim. Sin embargo, tras un buen inicio, los Red Devils se vieron rápidamente por detrás con un gol de Brajan Gruda. Cuando Danny Welbeck anotó contra su antiguo club por octava vez en su carrera, la euforia se transformó en apatía.
La tarde terminó con la expulsión de la joven promesa Shea Lacey, en medio de un aguacero y las celebraciones de los aficionados visitantes provenientes de la costa sur. El United aún debe cerrar la temporada con fuerza para asegurar un lugar en la Liga de Campeones, pero cualquier esperanza de levantar un trofeo que levantara la moral en Old Trafford se ha desvanecido.
GANADOR: Raphinha
Mientras LaLiga continuaba este fin de semana, toda la atención de los aficionados al fútbol español estaba en Jeddah, donde Barcelona y Real Madrid se enfrentaron en la final de la Supercopa de España. El Barça había llegado al partido principal tras golear al Athletic Club a mitad de semana, mientras que el Real tuvo que superar a su rival local, el Atlético de Madrid, en las semifinales. Sin embargo, esos encuentros resultaron ser solo un aperitivo para un evento principal que estuvo a la altura de las expectativas.
Barcelona se impuso 3-2 el domingo en un partido marcado por tres goles en tiempo de descuento de la primera mitad y una tarjeta roja tardía para Frenkie de Jong. La gran figura fue Raphinha, quien demuestra nuevamente la forma que lo puso en la conversación por el Balón de Oro la temporada pasada.
Sus dos goles contra Los Blancos elevan su registro a ocho tantos y tres asistencias en ocho partidos desde su regreso tras una lesión en el tendón de la corva en noviembre. Además, Raphinha ha seguido consolidando su gran historial reciente en el Clásico: siete goles en cinco apariciones contra el Madrid desde la temporada pasada, incluidos dos dobletes consecutivos en finales de Supercopa.
El exjugador del Leeds United estuvo cerca de caer en el olvido en el Camp Nou mientras Marcus Rashford brillaba durante su ausencia, pero su forma implacable desde el regreso indica que Raphinha aún podría estar en la conversación por el Balón de Oro al cierre de la temporada.
GANADOR: Endrick
Mientras el Real Madrid caía en Arabia Saudita, uno de los suyos celebraba: Endrick abrió su cuenta de goles con el Lyon en su debut, tras incorporarse al club francés en calidad de préstamo al inicio de la ventana de enero.
El joven delantero había quedado relegado en el Real Madrid tras la llegada de Xabi Alonso, acumulando apenas 99 minutos en la primera mitad de la temporada, la mayoría frente a equipos de ligas inferiores en la Copa del Rey. La oportunidad de jugar regularmente en la Ligue 1 era demasiado buena para dejarla pasar, y Endrick no tardó en mostrar su calidad.
Titular en el enfrentamiento de la Coupe de France del domingo contra el Lille, casi marcó un golazo en los primeros cinco minutos, pero su disparo se estrelló en el poste. No obstante, antes del descanso, Endrick abrió su cuenta con un remate a corta distancia que resultó decisivo para la victoria del Lyon por 2-1.
“Después de solo una semana con nosotros, no fue fácil, pero creo que fue muy positivo. Marcó, y eso es importante”, dijo el entrenador Paulo Fonseca a beIN Sports. “Con el tiempo mejorará físicamente y comprenderá mejor las intenciones del equipo. Pero es muy positivo para un jugador que no estaba teniendo muchos minutos.”
PERDEDOR: Bayer Leverkusen
La Bundesliga fue la última de las “Cinco Grandes” ligas europeas en retomar la acción tras la pausa invernal, y las expectativas eran altas para el Bayer Leverkusen. Tras un inicio de temporada desastroso que llevó al despido de Erik ten Hag después de solo tres partidos, Kasper Hjulmand había logrado estabilizar al equipo en la BayArena.
Los campeones de 2024 habían perdido únicamente tres partidos de liga bajo el mando del exentrenador de Dinamarca, además de vencer al Manchester City en la Liga de Campeones y superar al Borussia Dortmund en la DFB-Pokal. Cerraron 2025 con un triunfo sobre el RB Leipzig, escalando al tercer puesto en la tabla. Aunque un desafío al Bayern Múnich parecía improbable, había confianza en que el Leverkusen podía consolidarse como “el mejor del resto” en Alemania durante la segunda mitad de la campaña.
Sin embargo, su regreso no pudo haber sido más desastroso. Recibiendo al Stuttgart, contra el que mantenían una racha invicta de 15 partidos, el Leverkusen se encontró 4-0 abajo al descanso mientras el equipo de Sebastien Hoeness hacía estragos. Alex Grimaldo logró recortar distancias desde el punto de penalti en la segunda mitad, pero fue solo un consuelo mientras el Leverkusen caía al cuarto puesto en la tabla.
“Estuvimos a kilómetros de una buena actuación,” admitió el defensor inglés Jarell Quansah. “Especialmente frente a nuestros aficionados aquí en nuestro propio estadio, no puedes rendir así. Tenemos que disculparnos por ello.”
GANADOR: Bayern Múnich
No hubo señales de preocupación para los líderes Bayern, quienes mostraron poca evidencia de óxido al aplastar al Wolfsburgo 8-1 el domingo. Aunque los campeones de la Bundesliga solo lograban un estrecho 1-0 al descanso tras un empate inicial, arrasaron en la segunda mitad. Michael Olise cerró el partido con dos goles y dos asistencias, mientras Luis Díaz anotó una vez y contribuyó con tres asistencias más.
A pesar de la lluvia de goles, Harry Kane solo marcó una vez, pero lo hizo con un espectacular disparo desde el borde del área que se estrelló en el poste antes de entrar, elevando su cuenta a 31 goles en 26 partidos esta temporada.
“Hay momentos en que el marcador es 5-1, 6-1, 7-1, y aún así los chicos siguen corriendo, presionando y buscando más goles. Eso realmente me gusta,” comentó el entrenador Vincent Kompany al final del partido. “También me gusta esta combinación, donde los jugadores jóvenes pueden entrar y mostrar lo que pueden hacer, pero sin perder el carácter del Bayern. Cuando se produce un rendimiento así, por supuesto hay muchas cosas con las que estar contento, pero siempre buscamos formas de mejorar.”
Si el Bayern aún puede seguir mejorando, el pensamiento es aterrador para el resto de la Bundesliga… y de Europa.
GANADOR: Scott McTominay
En Italia, el líder de la Serie A, el Inter de Milán, recibió a los campeones defensores, el Napoli, en un vibrante duelo en San Siro. Los Nerazzurri arrancaban con una ventaja de cuatro puntos sobre los visitantes, conscientes de que una victoria prácticamente dejaría fuera al equipo de Antonio Conte de la lucha por el Scudetto. Sin embargo, pese a tomar la delantera en dos ocasiones, el Inter tuvo que conformarse con un empate 2-2 gracias a la influencia decisiva de Scott McTominay.
Tras un inicio de temporada relativamente tranquilo, el MVP de la Serie A del año pasado ha vuelto a brillar, incluso jugando más retrasado en el mediocampo. Las lesiones y los malos resultados obligaron a Conte a pasar a un sistema 3-4-3, pero McTominay ha prosperado en su nuevo rol, anotando tres goles en una semana, incluyendo su doblete para rescatar el empate, después de haber sido inicialmente responsable del gol de Federico Dimarco.
El periódico italiano Corriere della Sera lo calificó de “robot” por su capacidad para reprogramarse tras su error inicial y convertirse en el jugador más influyente del encuentro. Si mantiene este nivel, el Napoli podría encontrarse celebrando otro título en el Estadio Diego Maradona en mayo.
PERDEDOR: AC Milan
Con sus dos principales rivales por el título enfrentándose entre sí, el AC Milan tenía la oportunidad de tomar ventaja sobre Inter y Napoli al visitar a una Fiorentina amenazada por el descenso. La Viola ha mostrado signos de vida en las últimas semanas tras no haber ganado ninguno de sus primeros 16 partidos de la Serie A, pero el Milan todavía confiaba en poder llevarse los tres puntos.
Sin embargo, los rossoneri se vieron a la defensiva durante gran parte del encuentro en el Estadio Artemio Franchi, y debieron su empate en el minuto 90 a Christopher Nkunku —un jugador que supuestamente está en la lista de salidas de enero—, que rescató un 1-1 el domingo.
“En el fútbol no puedes generar 100 ocasiones, así que necesitas ser mucho más preciso en la definición”, lamentó el entrenador Massimiliano Allegri. El técnico ha visto a su equipo incapaz de vencer a dos equipos de la parte baja de la tabla en partidos consecutivos, tras el empate del jueves ante el Génova, dejando al Milan a tres puntos del Inter en el ecuador de la temporada.
GANADOR: Matteo Guendouzi
Y finalmente, Turquía, donde se disputó la Supercopa entre Galatasaray y Fenerbahçe. Gala llegaba con tres puntos de ventaja sobre su rival de ciudad en la tabla de la Super Lig, pero sin su delantero estrella Victor Osimhen, en plena participación en la Copa Africana de Naciones, los campeones defensores se mostraron vulnerables. Esa fragilidad quedó evidenciada gracias a la actuación de la última gran inversión de la liga.
Matteo Guendouzi completó su traspaso récord del club de 28 millones de euros desde la Lazio al Fenerbahçe el viernes, pero fue incluido directamente en el once titular de Domenico Tedesco apenas 24 horas después, y protagonizó una actuación decisiva que promete quedar en la memoria.
El joven exjugador del Arsenal abrió el marcador con un disparo bajo desde la distancia, liderando la victoria por 2-0 en el Estadio Atatürk y asegurando solo el segundo trofeo importante del Fener desde que ganaron la liga en 2014.
"Estoy increíblemente orgulloso. Hoy luchamos el uno por el otro", dijo Guendouzi tras el triunfo. "Esto es solo el comienzo; vine aquí para llenar el gabinete de trofeos".