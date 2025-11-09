Getty Images Sport
Galatasaray acelera por Lionel Messi y su presidente asegura que traerlo desde Inter Miami sería “fácil”
¿Se avecina un gran fichaje de Messi?
Galatasaray ha demostrado en los últimos años su capacidad para fichar jugadores de alto perfil, lo que ha consolidado su dominio en el fútbol turco. Mauro Icardi llegó primero en calidad de cedido antes de concretar un traspaso permanente, convirtiéndose en el máximo goleador de la liga durante la temporada 2023-24. A principios de este año, el club realizó un fichaje récord de 65 millones de libras por el delantero nigeriano Victor Osimhen. Otras incorporaciones destacadas incluyeron los fichajes libres de Wilfried Zaha y el mediapunta belga Dries Mertens, además de jugadores clave como Lucas Torreira.
Sin embargo, traer a Lionel Messi sería un desafío de otra magnitud. El astro argentino ha transformado al Inter de Miami desde su llegada en 2023, llevándolos a su primer título, la Leagues Cup, y siendo clave en la conquista del Supporters’ Shield 2024. Además, ayudó a establecer el récord de mayor cantidad de puntos en la temporada regular de la MLS. La brillantez de Messi ha elevado al equipo y aumentado considerablemente el perfil internacional de la liga estadounidense, ofreciendo actuaciones decisivas, como se vio en los recientes playoffs de la MLS Cup.
'Puedes hacer fácilmente la pregunta sobre Messi'
El perfil de élite de Lionel Messi en la MLS no representa un obstáculo para el presidente del Galatasaray, Dursun Özbek, quien fue consultado por periodistas turcos sobre los rumores que vinculan al club con el astro argentino. Según Fanatik, Özbek declaró: “¿Dijiste Messi? El mayor éxito del Galatasaray han sido las transferencias que hemos realizado. No hicimos demasiadas, pero sí las necesarias para mantener al equipo. Conservamos la base que se convirtió en campeón tres años seguidos y, con esas incorporaciones, construimos un equipo exitoso. Hemos elevado el listón muy alto, realizando la transferencia más cara en la historia del fútbol turco. El nivel económico del club es adecuado para estas operaciones.”
Añadió: “Hemos elevado el nivel de éxito a un estándar alto, así que la pregunta sobre Messi es natural. Mientras hacemos todo esto, mantenemos una buena situación financiera y no hacemos nada que pueda comprometerla. Todo el trabajo que realizamos se mantiene dentro de nuestra capacidad económica. Por eso hemos construido un gran equipo y, con suerte, podremos alcanzar nuestras metas en Europa. Haremos todo lo necesario para lograrlas.”
Obstáculos principales para fichar a Messi
Existen algunos obstáculos que Dursun Özbek deberá superar en su intento de fichar a Messi. El astro argentino acaba de renovar su contrato con el Inter Miami, que lo mantendrá en el club hasta 2028, cuando tendrá 41 años, y recientemente ha comentado cuánto disfruta de su vida en la costa de Florida.
Messi declaró: “Éramos muy felices viviendo en Barcelona, con la familia y los niños; teníamos todo y crecimos allí. Imagínate, llegué cuando tenía 13 años… Construí toda mi vida allí. Aquí en Miami fue diferente porque fue una decisión familiar. Desde que llegamos, la experiencia ha sido maravillosa… ¡Vivir en esta ciudad increíble primero, y luego recibir el afecto de la gente!”
Escasas posibilidades de conseguir al GOAT
Hay un rayo de esperanza para el Galatasaray, ya que Messi no participará en la competición doméstica entre diciembre y marzo durante la temporada baja de la MLS. La estrella argentina, que buscará liderar a su equipo en la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México, percibe una asombrosa cifra de 20 millones de dólares. Sin embargo, Galatasaray ha demostrado en las últimas temporadas que está dispuesto a invertir grandes sumas para atraer a jugadores de renombre.
