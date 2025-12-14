¿Gabriel Jesus dejará el Arsenal? Milan sigue de cerca al brasileño para un posible fichaje en enero

A principios de esta semana, Gabriel Jesus volvió finalmente a la actividad con el Arsenal tras casi un año de ausencia, al ingresar como suplente en el partido de la Champions League ante el Club Brujas. El delantero brasileño disputó los últimos 30 minutos del encuentro y dejó sensaciones muy positivas en su regreso.

Tras volver al fútbol competitivo, Jesus compartió sus sensaciones en declaraciones a Arsenal.com: “Durante los primeros tres meses tuve muchas dudas en la cabeza, hasta que pude enfocarme más en lo que Dios quiere de mí. Todos esperaban que marcara, y yo también lo quería. Tuve algunas oportunidades, pero aun así estoy muy feliz. Volver, tener esos toques, moverme bien y mantener el balón después de 11 meses fue muy especial. Tenía miedo de regresar distinto, quizá con limitaciones, pero salir al campo y jugar con mis compañeros me hizo sentir más que listo. Dios salvó mi vida”.

El entrenador Mikel Arteta también celebró el regreso de su delantero estrella. “Creo que aporta algo diferente y me alegró mucho verlo así. Gabi tiene una cualidad muy especial: conecta a todos a su alrededor, y eso es algo que necesitamos como equipo para ser mejores”, señaló el técnico. “Ha sido un proceso muy largo y difícil. Pasó 11 meses luchando contra una lesión complicada, y verlo regresar con esa sonrisa, esa energía y esa calidad en su primera actuación es realmente impresionante. Estamos todos muy felices por él”.