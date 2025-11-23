Getty Images
Futuro incierto para Vinícius Júnior tras estancamiento en la renovacón de su contrato con el Real Madrid
Tensión en el vestuario del Real Madrid
La tensión entre Vinícius Júnior y el nuevo técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, ha ido en aumento desde julio, cuando el español lo dejó en el banquillo durante la semifinal del Mundial de Clubes. Desde entonces, su química se ha deteriorado. El extremo ha sido titular en solo cuatro de los 12 partidos de liga del Madrid esta temporada, siendo sustituido con frecuencia incluso cuando está en forma, o entrando como suplente.
El punto de quiebre llegó durante la victoria 2-1 en el Clásico contra el Barcelona el mes pasado. Tras ser reemplazado en el minuto 72, Vinícius abandonó el campo gritando "¡siempre yo!" antes de desaparecer por el túnel. Las cámaras lo mostraron furioso en el banquillo. Las decisiones de Alonso han generado cuestionamientos internos, y algunos jugadores consideran que su rigidez táctica limita a los futbolistas más creativos.
Las negociaciones de contrato entre el club y el jugador se estancaron
Las conversaciones para la renovación de contrato del internacional brasileño han dado un giro inesperado. El delantero de 25 años, cuyo contrato actual vence en 2027, estuvo cerca de firmar una extensión hasta 2030 a principios de este año. Las negociaciones habían avanzado tras la Copa Mundial de Clubes, con ambas partes acordando un salario de alrededor de 18 millones de euros por temporada más bonos, un aumento significativo respecto a sus 15 millones de euros actuales.
Sin embargo, según El Partidazo de COPE, las conversaciones se han estancado por completo y no se ha logrado ningún progreso. Además, aún no se ha fijado una fecha para futuras negociaciones, lo que deja incierto el futuro de Vinícius Júnior en el Santiago Bernabéu.
¿Se plantea Vinícius un traslado a Arabia Saudita?
Tras una temporada estelar en 2023-24, en la que ganó el premio FIFA FIFPro al Jugador del Año, Vinícius Júnior recibió una oferta millonaria por parte de la Liga Profesional Saudí, con un contrato potencial de 1.000 millones de euros. Aunque en ese momento no se concretó ningún acuerdo, los rumores continuaron.
El mes pasado, Sky Sports informó que el Real Madrid podría estar dispuesto a vender al extremo el próximo verano si algún club cumple con sus elevadas demandas. Según el informe: "¡Vinícius Júnior ya no es intransferible para el Real Madrid! El club estaría considerando seriamente una venta a Arabia Saudí el próximo verano, con un precio mínimo esperado de 250 millones de euros para la estrella brasileña. Un escenario que parecía impensable hace solo unos meses."
Toni Kroos arremete contra Vinícius Júnior
El excompañero de Vinícius Júnior en el Real Madrid, el ícono alemán Toni Kroos, criticó al brasileño por sus actitudes en el campo, declarando a la publicación española AS: "En ese momento le dije muchas veces que ya era suficiente, porque da la sensación de que, por su comportamiento, el equipo termina sufriendo. Es comprensible que pueda molestar a un rival, al árbitro o al público.
"Como grupo, uno tiene la impresión de que todo está en contra del equipo por lo que sucede a su alrededor. Intenté muchas veces calmarlo en el campo, sobre todo para que no perdiera la compostura, porque a veces sucedía. Siempre le decía: 'Eres tan bueno que no necesitas todo eso'."
