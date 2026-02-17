Goal.com
«¡Fue un enfrentamiento!» - El exentrenador del Manchester United revela cómo Cristiano Ronaldo se enfrentó a su antiguo jefe Erik ten Hag antes de su monumental ruptura

El exmiembro del cuerpo técnico del Manchester United, Steve McClaren, ha revelado qué provocó la famosa disputa entre Cristiano Ronaldo y el exentrenador Erik ten Hag antes de la marcha del icono del fútbol a Arabia Saudí a finales de 2022. El internacional portugués fue despedido del club tras una impactante entrevista con Piers Morgan, en la que criticó duramente a los propietarios de los Red Devils, así como a su entrenador y a sus compañeros de equipo.

    Un jugador con el currículum de Ronaldo nunca iba a quedarse quieto y aceptar el hecho de que era un jugador secundario en el equipo de Ten Hag, pero esa era la realidad a la que se enfrentaba la exestrella del Real Madrid. Tras haber desplegado una táctica de alto rendimiento y presión en el Ajax, el holandés quería hacer lo mismo en Manchester, algo que nunca se le había pedido a Ronaldo. Esto provocó una relación tensa entre el jugador y el entrenador, y McClaren, que era el asistente de Ten Hag, reveló las dificultades que se escondían tras las cámaras.

    En el podcast The Good, The Bad and The Football, el exseleccionador de Inglaterra McClaren admitió que Ten Hag se negaba a ceder. Dijo: «Hubo muchas batallas en ese campo de entrenamiento. Había mucho de "todo lo que quiero que hagas es esto, esto, esto y esto". Así era el entrenamiento de Erik: "Ronnie, este es tu trabajo".

    Solía decirle a Ronnie: "Todo lo que él [Ten Hag] quiere que hagas es que seas el primer presionante, que hagas una carrera, que hagas dos carreras y, tal vez, una tercera, si te apetece. Y luego, que recuperes el centro, por si ganamos el balón, y entonces podamos pasártelo.

    Eso es todo lo que quiere que hagas. Si no puedes hacerlo, no jugarás. O si no lo haces, no podrás jugar. De acuerdo, o no te elegirá. Te lo digo, no te elegirá».

    No es que yo crea que otras personas lo harían (ceder), y esa es la diferencia, otras personas lo harían. Pero Erik era así, no, yo lo hago, y él [Ronaldo] tiene que hacerlo, si no, no juega.

    Fue una pequeña pelea. No una pelea, sino un enfrentamiento, y ¿quién iba a ganar? Erik se mantuvo firme. Creo que la mayoría de los entrenadores se adaptarían a eso, los mismos entrenadores son así. Pero él se mantuvo firme».


    Tras su marcha y su posterior fichaje por el Al-Nassr de Arabia Saudí, Ronaldo volvió a criticar a su antiguo club, afirmando que su modelo actual no les permitirá competir por los grandes premios y trofeos. En el podcast Rio Ferdinand Presents , declaró: «El entrenador dice que no pueden competir para ganar la Liga y la Champions.

    «Como entrenador del Manchester United, no puedes decir que no vas a luchar por ganar la Liga o la Champions League. Tienes que decir mentalmente: "Escucha, quizá no tengamos ese potencial, pero no puedo decir eso. Lo vamos a intentar. Hay que intentarlo"».

    Una nueva era en Manchester

    Ten Hag fue finalmente despedido y sustituido por Rubén Amorim, quien también ha perdido su puesto desde entonces. Ronaldo, por su parte, ha tenido dificultades para ganar títulos en Oriente Medio, aunque el Al-Nassr está dando mucha guerra en la lucha por el título de la Liga Profesional Saudí esta temporada, a pesar de que su rival, el Al-Hilal, fichó en enero a su antiguo compañero en el Madrid, Karim Benzema.

    En Old Trafford, Michael Carrick ha asumido el cargo de forma interina hasta el final de la temporada. Tal y como están las cosas, los Red Devils están en camino de clasificarse para la Liga de Campeones, a pesar de no haber disputado ninguna competición europea esta temporada.

