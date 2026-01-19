'¡Es una locura!' - Frenkie de Jong desata su furia contra el árbitro del Barcelona vs Real Sociedad después de que los líderes de La Liga vean TRES goles anulados en una sorprendente derrota

La tensión en el Reale Arena se desbordó después del tropiezo de Barcelona en la carrera por el título, con Frankie De Jong ofreciendo una de las entrevistas post-partido más contundentes de la temporada. Después de una frustrante derrota 2-1 ante la Real Sociedad, el centrocampista holandés no se contuvo en su evaluación del árbitro, sugiriendo que la actitud del oficial hacia los jugadores fue irrespetuosa y condescendiente.

Hablando con DAZN inmediatamente después del pitido final, De Jong parecía visiblemente agitado. Acababa de recibir una tarjeta amarilla en los últimos momentos del partido, una decisión que pareció ser el catalizador de su arrebato. "Con este árbitro, es muy frustrante," se quejó De Jong. "No puedes hablar, aunque soy el capitán y debería poder hacerlo."

Agregó: "Te mira como 'soy mejor que tú'. No puedes contribuir así."