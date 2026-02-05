Florian Wirtz deja atrás su etapa de "niñito" y demuestra que será la próxima estrella de la Premier League con el Liverpool

Wirtz no fue el único jugador del Liverpool que decepcionó en la derrota por 3-0 en el Etihad, un resultado que, en la práctica, sentenció la defensa del título de los Reds tras apenas 11 jornadas. El equipo de Arne Slot quizá tuvo algo de mala suerte con el gol anulado por fuera de juego de Virgil van Dijk, pero no había forma de disfrazar el mal rendimiento colectivo.

Neville, sin embargo, mostró especial preocupación por la escasa contribución de Wirtz al partido, y, en justicia, era comprensible.

El alemán apenas realizó dos disparos (ninguno a puerta) y no generó ninguna ocasión. Aún más revelador, el jugador de 100 millones de libras, en torno al cual el Liverpool pretendía reconstruir su ataque, tocó el balón menos veces que el portero suplente Giorgi Mamardashvili, completando una actuación dolorosamente ineficaz en la banda izquierda.

"Wirtz es un problema", declaró Neville en su pódcast de Sky Sports. "Llamémoslo por su nombre: es un tema serio. Hemos sido indulgentes con él durante meses, considerando que es joven y que acaba de llegar a un nuevo país, pero cuesta más de 100 millones de libras; pronto tendrá que dar un paso al frente.

"Obviamente tiene cualidades: es un gran jugador, técnicamente fantástico, pero lo han movido por distintas posiciones y no rindió con la calidad esperada. Su actuación fue, sin duda, preocupante".