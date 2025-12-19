'¡Fin del tema!' - Pep Guardiola se muestra irritable ante preguntas repetidas sobre su futuro tras informes de que dejará el Manchester City al final de esta temporada
Guardiola guarda silencio sobre su futuro
A pesar de firmar un contrato de dos años, The Athletic ha informado que hay una 'creciente expectación' de que esta sea la última temporada de Guardiola en el City. El entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, asistente de Guardiola durante la temporada del triplete, está siendo considerado como su sucesor. Guardiola se enfrentó a los medios el viernes antes del partido de la Premier League del City contra el West Ham y, como era de esperar, tuvo que abordar preguntas sobre su futuro y cuándo prevé que podría dejar el club.
- Getty Images
Guardiola: Irse 'no está sobre la mesa'
Guardiola dijo: "En los últimos tres o cuatro años, cada vez en un determinado período, [me] preguntan sobre esa cuestión. Así que sí, tarde o temprano [me iré], no sé, con 75 o 76 años dejaré el Manchester City, pero entiendo esa pregunta cuando tengo suficiente contrato, pero como dijiste perfectamente, tengo 18 meses [de contrato]. Así que estoy muy encantado, feliz. Estaba emocionado con el desarrollo del equipo y de estar allí, eso es lo único que puedo decir. Pero sabes que esa pregunta surge cada temporada en ciertos momentos, así que estoy bien. Muchas veces. El club y yo estamos increíblemente conectados en términos de las decisiones que tenemos que tomar y lo que va a pasar, va a pasar.
"El problema es que no hay discusiones. Fin del asunto, no hay discusiones, dije en mi segunda temporada que no estaré aquí para siempre. Ninguno de nosotros estará para siempre en este mundo. Pero no hay discusiones. Entonces, ¿qué va a pasar? Por supuesto, el club debe estar preparado para todo, para los jugadores, para los CEOs, excepto los propietarios a menos que decidan vender el club y creo que eso no va a suceder. Para el resto, el club tendrá que estar preparado. Pero eso no está sobre la mesa ahora mismo."
Guardiola: ¿Quién sabe lo que sucederá?
Cuando le preguntaron si estaría o no en el City la próxima temporada, Guardiola comenzó a frustrarse con el reportero. Añadió: "¡He respondido esa pregunta dos preguntas antes! Así que estoy aquí. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe eso? ¿Quién sabe incluso si tengo un contrato de 10 años, o tengo un contrato de seis meses, así que el fútbol cambia mucho. Así que ahora estoy enfocado en el West Ham, iré y pasaré unos días con mi padre, y eso es todo. Volver y es Nottingham Forest y Sunderland, Chelsea y Brighton y todo lo que tenemos por delante."
Cuando el periodista le deseó a Guardiola una feliz Navidad, el entrenador respondió: "Mejor Navidad para ti."
- Getty Images Sport
El City todavía necesita mejorar para ganar el título.
City ha ganado sus últimos seis partidos en todas las competiciones. Están a punto de alcanzar las etapas eliminatorias de la Liga de Campeones después de vencer al Real Madrid la semana pasada y han llegado a las semifinales de la Copa Carabao después de vencer al Brentford 2-0 el miércoles. Los Citizens también están en medio de una tercera carrera por el título en cuatro años con el Arsenal, reduciendo la brecha con los Gunners a dos puntos.
Guardiola, sin embargo, insistió en que su equipo todavía tiene mucho que mejorar si quieren ganar un séptimo título de liga desde que él se convirtió en entrenador. "Tenemos resultados pero muchas cosas que tenemos que hacer mejor," explicó. "Ayuda que la mentalidad y el compromiso sean increíbles. No estamos al nivel requerido para ganar el título."
Después de enfrentar al West Ham, City tendrá siete días para prepararse para su próximo partido fuera de casa contra el Nottingham Forest antes de comenzar el 2026 fuera de casa contra el Sunderland el 1 de enero.