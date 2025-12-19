Guardiola dijo: "En los últimos tres o cuatro años, cada vez en un determinado período, [me] preguntan sobre esa cuestión. Así que sí, tarde o temprano [me iré], no sé, con 75 o 76 años dejaré el Manchester City, pero entiendo esa pregunta cuando tengo suficiente contrato, pero como dijiste perfectamente, tengo 18 meses [de contrato]. Así que estoy muy encantado, feliz. Estaba emocionado con el desarrollo del equipo y de estar allí, eso es lo único que puedo decir. Pero sabes que esa pregunta surge cada temporada en ciertos momentos, así que estoy bien. Muchas veces. El club y yo estamos increíblemente conectados en términos de las decisiones que tenemos que tomar y lo que va a pasar, va a pasar.

"El problema es que no hay discusiones. Fin del asunto, no hay discusiones, dije en mi segunda temporada que no estaré aquí para siempre. Ninguno de nosotros estará para siempre en este mundo. Pero no hay discusiones. Entonces, ¿qué va a pasar? Por supuesto, el club debe estar preparado para todo, para los jugadores, para los CEOs, excepto los propietarios a menos que decidan vender el club y creo que eso no va a suceder. Para el resto, el club tendrá que estar preparado. Pero eso no está sobre la mesa ahora mismo."