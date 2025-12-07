La FIFA se disculpa tras obligar a Lionel Scaloni a usar guantes para tocar el trofeo del Mundial

La confusión ocurrió durante el sorteo del Mundial 2026 celebrado el viernes, cuando los organizadores pidieron inesperadamente a Lionel Scaloni que se colocara unos guantes blancos antes de tocar el trofeo de la Copa del Mundo. Ese protocolo —habitualmente reservado para personas que no son campeones o que no cuentan con autorización para manipular el trofeo— pareció originarse en un simple desconocimiento: los oficiales no reconocieron al entrenador que llevó a Argentina al título en 2022.

Scaloni se mostró visiblemente sorprendido y luego admitió que pensó que el personal lo había confundido con otra persona.

El momento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde aficionados y especialistas cuestionaron cómo el personal de la FIFA no logró identificar al vigente técnico campeón del mundo. La delegación argentina consideró el episodio como una falta de respeto, especialmente por el rol clave de Scaloni en el éxito más reciente de la Albiceleste. La incomodidad incluso opacó el sorteo, en el que Argentina quedó encuadrada en el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Para enmendar la situación, la FIFA organizó al día siguiente una ceremonia adicional en el marco de la presentación del calendario del torneo. Esta vez, Scaloni fue invitado al escenario sin necesidad de guantes y recibió el trofeo de manera apropiada. Infantino aprovechó la ocasión para ofrecer una disculpa pública y cerrar la polémica.