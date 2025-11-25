Getty Images
La FIFA revoluciona el sorteo del Mundial con un nuevo sistema de cabezas de serie inspirado en Wimbledon
Inglaterra y el resto del top cuatro, entre los beneficiados del nuevo sistema
Inglaterra, actualmente cuarta en el ranking mundial, será una de las selecciones beneficiadas por el nuevo sistema de sorteo de la Copa del Mundo, junto con España (primera), Argentina (segunda) y Francia —campeona en 2018—, que ocupa el tercer puesto. Este formato ya fue probado el verano pasado durante el Mundial de Clubes.
La idea es evitar que este grupo de potencias se cruce antes de las semifinales, siempre y cuando cada selección gane su respectivo grupo y se mantenga la siembra prevista para la fase eliminatoria. Si se producen sorpresas, el cuadro podría abrirse y modificar los emparejamientos en rondas posteriores.
Este método de cabezas de serie es común en el tenis y ha permitido que los mejores del mundo se enfrenten con mayor frecuencia en finales de alto nivel, como ocurre actualmente con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Ambos disputaron la final de Wimbledon este año, con Sinner llevándose el título.
El sorteo del Mundial se acerca mientras el camino de Inglaterra pronto se aclarará
Aunque es comprensible que las selecciones más pequeñas argumenten que este nuevo sistema de siembra perjudica la integridad deportiva al favorecer a las naciones más exitosas, también existe la postura contraria: los cuatro cabezas de serie igualmente deberán alcanzar las semifinales por sus propios méritos y podrían encontrarse con un camino complicado para llegar hasta allí.
A diez días del sorteo del 5 de diciembre, Inglaterra afronta una espera tensa para conocer a sus rivales en la fase de grupos. Escocia, Noruega, Croacia o incluso Italia —si supera el repechaje— podrían aparecer en el horizonte de los Tres Leones, aunque solo uno de ellos, ya que únicamente dos selecciones de la UEFA pueden coincidir en un mismo grupo.
Las sedes y los horarios de los partidos se anunciarán un día después, el 6 de diciembre, lo que permitirá tener un panorama mucho más claro del torneo. Y con este cambio en el sorteo, la presión sobre el equipo de Tuchel para llegar hasta la final será aún mayor.
'Esto garantizará' - La FIFA emite comunicado sobre la decisión del camino de asignación
En un comunicado, la FIFA explicó: “Si bien el sorteo final definirá qué equipos se enfrentan en la fase de grupos, el calendario actualizado —incluidos los estadios asignados a cada partido y los horarios de inicio— se confirmará el sábado 6 de diciembre.
“El proceso de asignación de partidos tras el sorteo busca garantizar las mejores condiciones posibles para todas las selecciones y, al mismo tiempo, permitir que los aficionados de todo el mundo puedan ver a sus equipos en directo en distintas zonas horarias.
“Para mantener el equilibrio competitivo, se han establecido dos caminos separados hacia las semifinales al diseñar el calendario. Para lograr una distribución equitativa, los cuatro equipos mejor clasificados estarán sujetos a ciertas restricciones: el primero del ranking [España] y el segundo [Argentina] serán ubicados en caminos opuestos mediante sorteo, y el mismo principio se aplicará al tercero [Francia] y al cuarto [Inglaterra].
“Esto garantizará que, siempre que ganen sus respectivos grupos, los dos equipos mejor clasificados no se enfrenten antes de la final”.
Cada vez falta menos para el Mundial 2026 para Inglaterra, Escocia y compañía
Con el Mundial a menos de siete meses y acercándose a toda velocidad, Tuchel tiene varias decisiones clave por delante mientras busca la fórmula que permita a los Tres Leones conquistar su primer título mundial desde 1966.
Que Inglaterra aparezca como cuarta cabeza de serie pese a no haber ganado un torneo masculino importante en décadas refleja la calidad del plantel que Tuchel tiene a su disposición. En los últimos meses, además, no ha dudado en tomar decisiones contundentes en la convocatoria.
Cuando el sorteo se lleve a cabo en menos de dos semanas, el torneo empezará a sentirse más real que nunca.
