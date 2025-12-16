FIFA reacciona a las críticas y lanza una entrada de 50 euros para el Mundial 2026

La controversia estalló a principios de este mes cuando se dieron a conocer los detalles de los precios de las entradas para la Copa del Mundo 2026 a las federaciones nacionales. Los aficionados descubrieron que seguir a su equipo desde el primer partido hasta la final costaría más de 5.780 euros incluso para los asientos más baratos, sin incluir viaje ni alojamiento. Esto representó un incremento masivo respecto a torneos anteriores, como la Copa del Mundo 2022 en Qatar, donde las entradas para la fase de grupos tenían un precio fijo de alrededor de 80 euros.

Los grupos de aficionados fueron rápidos en condenar la estrategia de precios. La Asociación de Aficionados al Fútbol (FSA) calificó los precios de “escandalosos” e “insultantes” para el aficionado promedio, mientras que Football Supporters Europe (FSE) —que representa los intereses de los aficionados europeos— los tildó de “extorsivos”. John MacLean, director ejecutivo de la Asociación Escocesa de Aficionados al Fútbol (SFSA), destacó el drástico aumento, señalando que en algunos casos los precios eran cinco veces mayores que en Qatar e instó a la FIFA a reconsiderar su política.