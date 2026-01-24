FIFA establece un récord de premios en metálico para las ganadoras inaugurales de la Copa de Campeones Femenina 2026

Las campeonas de la CONCACAF, Gotham FC, se enfrentarán a las ganadoras de la CONMEBOL, Corinthians, mientras que las campeonas de la UEFA, Arsenal Women, se enfrentarán a las titulares de la CAF, ASFAR. El partido por el tercer lugar y la final se jugarán el domingo, 1 de febrero, en el Estadio Arsenal, donde se levantará el primer trofeo de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA.