FIFA anuncia una asociación de juegos con Netflix mientras busca lanzar un competidor de EAFC
Juego de FIFA: El organismo rector del fútbol mundial se asocia con Netflix
EA dejó de usar el apodo de ‘FIFA’ tras problemas relacionados con costosas licencias. Han continuado entregando la marca FC de manera anual. FIFA prometió expandirse por su cuenta en algún momento, y ahora se ha entregado una actualización tan esperada de esos planes.
Netflix ha revelado que el nuevo FIFA será desarrollado y publicado por Delphi Interactive, ya que se aventuran en la industria de los videojuegos por primera vez. Los suscriptores podrán jugar en línea a través de la aplicación de Netflix en dispositivos iOS y Android, así como en algunos televisores selectos.
¿Cuándo se lanzó el primer FIFA y qué ofrecerá la nueva versión?
EA Sports lanzó el primer juego de FIFA en 1993 y llegó a dominar el mercado de simuladores de fútbol durante 30 años. Se dice que la serie ha atraído a 150 millones de jugadores, y están a punto de ofrecer una alternativa a los modos establecidos Ultimate Team y Clubs.
Se ha anunciado que: “Cuando el mundo se reúna para celebrar la Copa Mundial de la FIFA 2026, los fanáticos podrán jugar a un juego de simulación de fútbol FIFA recién reinventado exclusivamente en Netflix Games.”
Se promete a los usuarios la oportunidad de “experimentar la emoción y el drama del torneo en su forma más pura y alegre: rápido de aprender, emocionante de dominar y diseñado para que cualquiera pueda participar. La diversión estará a un clic de distancia, y cualquiera podrá jugar, solo o con amigos en línea. Todo lo que necesitas es Netflix y tu teléfono.”
Los suscriptores de Netflix pueden usar su teléfono como control remoto
Millones de suscriptores en todo el mundo ya usan Netflix para ver películas taquilleras y series de éxito, como 'Stranger Things' y 'Squid Game'. Ahora también pueden jugar, ya que FIFA se une a una serie de ofertas que permiten a los miembros usar su teléfono como controlador.
Alain Tascan, Presidente de Juegos de Netflix, ha dicho: “La Copa Mundial de la FIFA va a ser el evento cultural de 2026, y ahora los fanáticos podrán celebrar su afición llevando el juego directamente a sus salas de estar. Queremos devolver el fútbol a sus raíces con algo que todos puedan jugar con solo pulsar un botón.”
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, añadió: “La FIFA está muy emocionada de asociarse con Netflix Games y Delphi Interactive de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta importante colaboración es un hito clave en el compromiso de la FIFA con la innovación en el campo de los juegos de fútbol, que aspira a llegar a miles de millones de fanáticos del fútbol de todas las edades en todo el mundo y redefinirá la noción pura de los juegos de simulación. Nuestro juego reinventado verdaderamente marca el comienzo de una nueva era del fútbol digital. Estará disponible de forma gratuita para los miembros de Netflix y es un gran paso histórico para la FIFA.”
Casper Daugaard, Fundador y CEO de Delphi Interactive, dijo: “El fútbol es lo más grande del mundo. Como fanáticos de toda la vida de la FIFA, estamos honrados de ayudar a dar paso a la audaz nueva generación y reimaginar el futuro de la franquicia. Nuestra misión es simple: hacer que el juego de FIFA sea el juego de fútbol más divertido, accesible y global jamás creado.”
Andy Kleinman, Presidente de Delphi Interactive, continuó diciendo: “Junto con la FIFA y Netflix Games, Delphi está construyendo un juego digno del deporte favorito del mundo: un juego que cualquiera, en cualquier lugar, puede tomar y sentir instantáneamente la magia del fútbol.”
Fecha de lanzamiento de FIFA: Más actualizaciones en 2026
No hay información oficial sobre cuándo se lanzará el nuevo juego de FIFA, con más actualizaciones prometidas en 2026, antes de que los mejores jugadores del planeta se reúnan en otro gran torneo en Estados Unidos, Canadá y México.
La reacción al anuncio en las redes sociales ha sido mixta, con seguidores de larga data de la franquicia FIFA cuestionando si un enfoque prioritario en móviles, en lugar de producciones orientadas a consolas, es el camino a seguir. Esas preocupaciones se abordarán de manera inminente.
