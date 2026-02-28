Getty/GOAL
Traducido por
¡Ficha a Darwin! El Chelsea le ha dicho a Núñez que podría ser otro Dennis Bergkamp, mientras la leyenda de los Blues habla del fichaje del exdelantero del Liverpool
- Getty Images
Récord de Núñez en el Liverpool: título de la Premier League y goles
El exinternacional holandés Bergkamp tuvo dificultades para rendir al máximo nivel en Italia con el Inter, pero se convirtió en una leyenda del club con los Gunners tras fichar por el equipo del norte de Londres en 1995. Formó parte del legendario equipo «Invincibles» que ganó el título en 2003-04.
Núñez ya tiene en su palmarés un título de la máxima categoría en Inglaterra, tras ayudar al Liverpool a recuperar el dominio nacional en la temporada 2024-25. Se marchó a la Liga Profesional Saudí con el Al-Hilal tras marcar 40 goles en 143 partidos con los Reds.
La regularidad fue un problema durante su etapa en Merseyside, tras fichar por 64 millones de libras (86 millones de dólares) procedente del Benfica, pero se está planeando otro cambio de aires tras perder protagonismo en su aventura en Oriente Medio.
Chelsea explicó por qué el fichaje de Núñez podría tener sentido.
El exinternacional francés Desailly cree que el Chelsea debería fichar a este jugador de 26 años que aún tiene mucho potencial, y ha declarado a FootItalia: «De hecho, recomendaría a Núñez para el Chelsea. Es un jugador muy bueno, inteligente, solo necesita el entorno adecuado para rendir. Cuando el Liverpool identificó su potencial, sabían lo que tenían estadísticamente.
Pero cuando empiezas con mal pie, la confianza desaparece y la consideración de los que te rodean también. Es como cuando Dennis Bergkamp fichó por el Inter de Milán: todo salió mal. O Roberto Carlos en sus inicios, cuando lanzaba el balón a la grada. No tenía confianza. Eso es lo que le pasó a Núñez en el Liverpool. Pero la calidad sigue ahí. Ahora está en el Al-Hilal y ha marcado unos seis goles en 16 partidos, lo que no está nada mal».
«Me alegra ver que quiere volver al fútbol europeo, lo que demuestra que el dinero no lo es todo. Un club como el Chelsea o el nuevo Manchester United sería lo mejor para él. Necesita estar rodeado de jugadores consolidados y seguros de sí mismos que sepan que van a jugar todos los fines de semana y que le pasarán el balón a la primera. Ese es el pequeño detalle: cuando hace una carrera, necesita recibir el balón inmediatamente. De lo contrario, pierde la confianza rápidamente.
Tuvimos algo similar con Frank Lampard, un jugador magnífico, pero a veces buscaba otra opción en lugar de pasar el balón al delantero a la primera. Se notaba que los delanteros perdían el ritmo. Núñez necesita ese balón inmediato. Pero es un jugador de calidad y aún es bastante joven».
- Getty Images Sport
¿Palmer se quedará en el Chelsea o volverá al Manchester United?
Darwin podría ser titular en el Chelsea si cuenta con jugadores como Cole Palmer para proporcionarle munición. Se especula con el regreso del internacional inglés a sus raíces en Manchester United. Desailly admite que el centrocampista de 23 años tiene que tomar algunas decisiones importantes sobre su futuro.
El francés añadió: «El Chelsea se clasificará para la Liga de Campeones. Pero incluso si no lo hace, los aficionados ahora tienen otra mentalidad. Se trata del club, no de un jugador en concreto. El Chelsea tiene potencial para rendir sin Palmer. Tiene un contrato largo, por lo que, si se marchara, se obtendría una importante cantidad de dinero que se podría reinvertir en jugadores que encajaran con la filosofía del entrenador.
Estoy seguro de que está dando lo mejor de sí mismo para que el Chelsea se clasifique entre los cuatro primeros. Pero si su corazón le dice que se vaya... Bueno, yo tuve que elegir una vez entre el Mónaco y el Marsella, y seguí mi corazón. Fui al Marsella porque era aficionado. Los jugadores van y vienen en el fútbol moderno, pero el club es la prioridad en el corazón de los aficionados».
En busca del trofeo: los Blues buscan conseguir más títulos importantes
El Chelsea ocupa actualmente el quinto puesto en la tabla de la Premier League, a tres puntos del Manchester United. Ahora entrena bajo la dirección de Liam Rosenior y ha alcanzado los octavos de final de la Liga de Campeones y la quinta ronda de la FA Cup, donde se enfrentará al Wrexham de Ryan Reynolds y Rob Mac.
Anuncios