Getty Images Sport
Traducido por
Ferran Torres y Pedri revelan el brutal castigo de Hansi Flick a los jugadores del Barcelona que llegan tarde a las reuniones del equipo
Relojería en el Camp Nou
El dúo, que apareció conjuntamente en el popular programa de televisión español El Hormiguero, explicó que el enfoque de Flick respecto a las llegadas tardías ha evolucionado esta temporada. Mientras que anteriormente las infracciones podían suponer la exclusión de los jugadores de la convocatoria para el partido, el técnico alemán ha cambiado su enfoque hacia una disuasión más económica. Flick ya había explicado anteriormente su postura, afirmando: «[Llegar tarde] es una falta de respeto, no hacia mí, sino hacia sus compañeros, la institución y los aficionados. No es tan difícil llegar a tiempo, esto no puede pasar y ha pasado».
- IMAGO / NurPhoto
El exorbitante precio de llegar tarde
Según los jugadores, las consecuencias de llegar tarde ahora son muy caras. Pedri, que recientemente ha vuelto a la acción tras una lesión muscular en el bíceps femoral derecho, reveló el cambio en las medidas disciplinarias. El maestro del mediocampo explicó: «En cuanto a la puntualidad, lo hemos cambiado un poco. Si llegas tarde, pagas una multa». Este cambio confirma que Flick está dando prioridad a un entorno profesional en el que las reglas se aplican a todos, independientemente de su estatus dentro de la jerarquía del primer equipo.
Torres no tardó en dar detalles sobre las asombrosas sumas que esto supone, señalando que la multa es de «40 000 euros por llegar 10 minutos tarde el día del partido». El exdelantero del Manchester City bromeó: «No me imagino cuánto dinero costarían 20 minutos. ¡Más vale enviarle una foto de un ibuprofeno!». Antes de añadir que el nuevo castigo «duele más, te lo aseguro».
Del banco al saldo bancario
Esta medida financiera supone un cambio con respecto a las sanciones deportivas que se aplicaban anteriormente durante el mandato de Flick. Anteriormente, el internacional francés Jules Koundé se vio relegado al banquillo de suplentes en al menos tres ocasiones la temporada pasada por llegar tarde a las reuniones del equipo previas al partido. Sin embargo, parece que Flick ha decidido que golpear el bolsillo de los jugadores es una forma más eficaz de mantener el orden.
A pesar de las rígidas normas relativas al reloj, los jugadores insisten en que Flick está lejos de ser un dictador sin sentido del humor. Revelaron que el exentrenador del Bayern de Múnich es sorprendentemente relajado en lo que respecta a los hábitos del equipo en las redes sociales y las celebraciones en el vestuario. Tanto Ferran como Pedri señalaron que Flick «no se involucra» en los TikToks y los bailes que suelen realizar los miembros más jóvenes de la plantilla.
- AFP
El Villarreal, el próximo rival, y la búsqueda del milagro
La disciplina interna del Blaugrana se pondrá a prueba esta semana en el campo. Pedri y compañía recibirán al Villarreal en La Liga este sábado, un partido crucial que sirve de preludio a una tarea monumental en la copa. Los hombres de Flick se preparan para intentar una remontada histórica en la Copa del Rey, ya que el Barcelona afronta el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey con la necesidad de remontar un abrumador 4-0 en el marcador global contra el Atlético de Madrid para mantener vivas sus esperanzas de ganar el título. Para sobrevivir a los rojiblancos, el equipo necesitará algo más que puntualidad en el vestuario: necesitará una actuación impecable y sincronizada sobre el césped para remontar uno de los marcadores más difíciles de la historia reciente del club.
Anuncios