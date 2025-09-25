Getty
Fermín López niega el conflicto con su novia y Gavi en medio de afirmaciones de una disputa en el vestuario del Barcelona entre amigos de la infancia
Los rumores y orígenes de la disputa
Los informes de tensión entre López y Gavi surgieron por primera vez a principios del verano de 2025, cuando los medios españoles afirmaron que sus novias habían tenido un enfrentamiento, desencadenando un drama en las redes sociales que se trasladó a la relación personal de los jugadores. La historia se intensificó después de la gira de pretemporada del Barcelona en Corea del Sur, donde dos incidentes candentes en el campo de entrenamiento vieron a Gavi realizar entradas agresivas que dejaron a Fermin necesitando asistencia, seguido de un enfrentamiento verbal que obligó a los compañeros de equipo a intervenir. Combinado con rumores de fricción en el vestuario y especulaciones de una solicitud de transferencia, la narrativa de la disputa rápidamente tomó fuerza.
Fermin Lopez aclara las cosas
En su última entrevista con Rac1, el centrocampista español negó cualquier problema serio con Gavi, enfatizando su vínculo desde los 13 años y culpando al frenesí mediático por especulaciones no deseadas.
"Estamos como siempre. Nos conocemos desde que teníamos 13 años", dijo. "No hay problema. Él es uno de mis mejores amigos del vestuario junto a Pedri, [Alejandro] Balde, Eric [Garcia], Dani [Olmo]... Salieron cosas, pero igual que con el caso de [Marc-Andre] ter Stegen y [Wojciech] Szczesny. Nadie sabe lo que sucede dentro."
Supuestamente, Gavi quería que el Barcelona vendiera a López
El entrenador Hansi Flick intervino durante la pretemporada, hablando por separado con ambos jugadores y enfatizando la necesidad de calma y unidad. La gestión del club quería asegurarse de que las especulaciones sobre egos o tensiones no descarrilen la preparación del equipo. A pesar de los rumores de que Gavi quería que Fermin fuera listado para transferencia, López subraya que nunca pensó en dejar el Blaugrana y el club también reiteró lo mismo, rechazando la oferta de Chelsea por él en la ventana de verano con el entrenador también convenciéndolo de quedarse.
Lopez ha centrado su atención en la fortaleza mental
Hoy, ambos jugadores han resuelto sus problemas y entrenan juntos en el campo. López en su entrevista declara lo importante que es concentrarse en tu trabajo y la resiliencia mental porque este tipo de cosas son inevitables. Sin embargo, enfatizó que con la edad creciente, la madurez se ha convertido en un elemento clave que impulsa su enfoque.
"Si eres futbolista, debes saber que estas cosas pasan", añadió. "Mentalmente, tienes que trabajarlo y estar preparado. Un día te dicen que eres el mejor y al siguiente el peor. Estamos preparados, somos maduros e inteligentes."
Actualmente, el centrocampista está lesionado y ha sido apartado por tres semanas mientras trabaja en su recuperación.
